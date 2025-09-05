Cryptonews Finance News

Criptomoedas hoje 05/09: Transferência de baleia de US$ 700 milhões agita XRP

No mercado de criptomoedas hoje, um movimento de US$ 706 milhões em XRP chamou a atenção. Continue lendo para saber mais.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Ripple (XRP) sobe 26% à medida que a empresa vence caso contra SEC

No mercado de criptomoedas hoje, um movimento de US$ 706 milhões em XRP chamou a atenção.

Analistas identificaram a transferência de uma carteira fria para uma quente da exchange Kraken, possivelmente sinalizando aumento da demanda.

Contudo, apesar da queda momentânea abaixo dos US$ 3, o token mantém perspectiva altista.

O rompimento de um padrão de falling wedge sugere potencial para avanço rápido até US$ 5, caso a resistência de US$ 3,5 seja superada.

A atividade crescente de grandes investidores indica acúmulo estratégico que pode gerar choque de oferta nas próximas semanas, sustentando previsões otimistas para o XRP.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

