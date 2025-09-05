Criptomoedas hoje 05/09: Transferência de baleia de US$ 700 milhões agita XRP

No mercado de criptomoedas hoje, um movimento de US$ 706 milhões em XRP chamou a atenção. Continue lendo para saber mais.

Analistas identificaram a transferência de uma carteira fria para uma quente da exchange Kraken, possivelmente sinalizando aumento da demanda.

Contudo, apesar da queda momentânea abaixo dos US$ 3, o token mantém perspectiva altista.

🚨 MASSIVE MOVE 🚨



🔥 257,105,694 $XRP (~$706.5M) just transferred on-chain! 👀



Whale games or institutional play? pic.twitter.com/TPUYvFnoA0 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 2, 2025

O rompimento de um padrão de falling wedge sugere potencial para avanço rápido até US$ 5, caso a resistência de US$ 3,5 seja superada.

A atividade crescente de grandes investidores indica acúmulo estratégico que pode gerar choque de oferta nas próximas semanas, sustentando previsões otimistas para o XRP.