Esta criptomoeda esquecida que pode se tornar essencial na era da IA — descubra qual

Os detalhes neste artigo ajudam a explicar por que, apesar do potencial, ela continua sendo considerada uma 'criptomoeda esquecida'.

O mercado de criptomoedas já ultrapassa a marca de 10 mil ativos listados em diferentes plataformas.

Entre eles, alguns disputam espaço no noticiário diariamente, enquanto outros seguem quase invisíveis ao público geral.

No entanto, nem sempre a popularidade reflete o potencial.

É o caso da OriginTrail (TRAC), um projeto criado há mais de uma década e que tem como foco a organização e validação de dados na internet.

Apesar de uma “criptomoeda esquecida’ em comparação a tokens mais conhecidos, a TRAC levanta um debate importante:

Será que a confiança digital pode tornar esta cripto indispensável na era da IA?

O que é a OriginTrail (TRAC)

A OriginTrail surgiu em 2013 como uma solução para rastrear cadeias de suprimento globais.

A ideia inicial era simples: usar blockchain para aumentar a transparência em processos logísticos e garantir que produtos chegassem ao consumidor com informações verificáveis de origem.

Com o tempo, o projeto expandiu sua proposta e deu origem ao Decentralized Knowledge Graph (DKG), uma rede que conecta dados de forma descentralizada.

O token TRAC é o ativo que mantém esse ecossistema em funcionamento. Ele é utilizado para pagar taxas, incentivar validadores e dar segurança à rede.

Diferentemente de outras altcoins, a OriginTrail busca se consolidar não como meio de pagamento ou reserva de valor, mas como infraestrutura para dados confiáveis, aplicável em setores diversos.

Principais pontos positivos do projeto

Um dos diferenciais da OriginTrail é o fato de já ter sido utilizada em aplicações práticas de grande escala.

O Walmart, por exemplo, testou a rede para aprimorar a rastreabilidade de produtos em suas cadeias de suprimento, reforçando a transparência no processo logístico.

Durante a pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) também explorou a tecnologia como ferramenta de monitoramento de insumos médicos, em um momento em que a falsificação e a escassez de equipamentos eram desafios críticos.

Outro ponto positivo é a versatilidade do protocolo.

A OriginTrail não se limita ao setor de logística: a mesma infraestrutura pode ser aplicada em áreas como educação, para validar certificados acadêmicos, ou no mercado de NFTs, onde a autenticidade de informações é essencial.

Essa capacidade de adaptação amplia o alcance do projeto em diferentes indústrias.

Além disso, o conceito do Decentralized Knowledge Graph (DKG) dialoga com uma demanda crescente: a necessidade de dados confiáveis para alimentar sistemas de inteligência artificial.

Em um ambiente digital onde a desinformação se espalha rapidamente, a proposta da TRAC de criar uma rede descentralizada para verificar e conectar informações surge como uma solução alinhada ao futuro da Web3.

Desafios e limitações da TRAC

Apesar dos avanços, a OriginTrail enfrenta obstáculos que ajudam a explicar por que ela permanece relativamente desconhecida no mercado cripto.

Um dos principais desafios é a baixa visibilidade em relação a outros projetos.

Enquanto tokens como Bitcoin, Ethereum e até mesmo concorrentes diretos como VeChain ou The Graph atraem ampla atenção, a TRAC segue restrita a um nicho de investidores e empresas.

Outro ponto é que a adoção prática ainda é limitada.

Embora existam casos de uso relevantes, como os do Walmart e da OMS, essas iniciativas não se tornaram rotineiras ou massificadas.

O futuro do projeto depende, em grande parte, da capacidade de transformar testes e parcerias pontuais em soluções de uso contínuo e em larga escala.

Há ainda a concorrência direta com outros protocolos que atuam em áreas semelhantes, como rastreabilidade ou indexação de dados.

Nesse cenário, a OriginTrail precisa se diferenciar para não ser ofuscada.

Além disso, seu modelo de negócios está fortemente ligado a parcerias institucionais, o que pode ser tanto uma vantagem quanto uma limitação, já que depende da confiança de grandes players para crescer.

A TRAC no contexto da IA e da Web3

A ascensão da inteligência artificial trouxe à tona uma questão importante: como garantir a qualidade e a veracidade dos dados que alimentam esses sistemas.

Modelos de IA dependem de grandes volumes de informações, e sua utilidade está diretamente ligada à confiabilidade dessas bases.

É nesse ponto que a proposta da OriginTrail pode ganhar relevância.

O Decentralized Knowledge Graph (DKG) oferece uma forma de estruturar e validar dados de maneira descentralizada, reduzindo o risco de manipulações.

Em um cenário de fake news, deepfakes e desinformação digital, essa infraestrutura pode funcionar como um pilar de confiança para diferentes aplicações.

Isto vai desde governos até empresas privadas.

Na Web3, a importância do projeto também é evidente. Enquanto a maioria dos protocolos concentra-se em finanças descentralizadas (DeFi) ou ativos digitais, a TRAC aposta em algo mais fundamental: a infraestrutura de dados.

Isso a coloca em um segmento menos explorado, mas que pode se tornar estratégico caso o mercado avance para uma era em que informação confiável seja tão valiosa quanto transações financeiras.

O papel do token TRAC no ecossistema

O token TRAC é a engrenagem que mantém a OriginTrail em funcionamento.

Ele serve para pagar taxas dentro da rede, remunerar operadores de nós responsáveis por validar informações e participar de mecanismos de staking que garantem a segurança do sistema.

Na prática, é o TRAC que sustenta a economia interna do Decentralized Knowledge Graph (DKG).

Caso o projeto ganhe mais visibilidade e aumente o número de empresas e instituições que adotam sua infraestrutura, a demanda pelo token tende a acompanhar esse crescimento.

Isso ocorre porque cada nova interação dentro da rede exige TRAC, seja para inserir dados, validá-los ou recompensar participantes.

Por outro lado, a valorização do token depende diretamente da expansão da OriginTrail além dos casos de uso já testados.

Sem uma adoção mais ampla, o TRAC pode permanecer restrito a um nicho de utilidade técnica, limitando seu alcance no mercado cripto.

Assim, o token carrega consigo tanto o potencial de se beneficiar de um aumento de popularidade quanto o risco de estagnação, caso o projeto não consiga transformar seus avanços em escala global.

Uma criptomoeda esquecida, mas com futuro em aberto

A OriginTrail (TRAC) é um exemplo de criptomoeda esquecida que foge do padrão especulativo e busca resolver problemas concretos ligados à confiança em dados.

Seu histórico de parcerias com instituições como Walmart e OMS mostra que a tecnologia tem aplicações reais e pode desempenhar um papel relevante em setores diversos.

Além disso, a proposta do Decentralized Knowledge Graph (DKG) conecta o projeto diretamente às demandas da inteligência artificial e da Web3.

Por outro lado, a TRAC ainda enfrenta obstáculos importantes, como a baixa visibilidade no mercado, a adoção limitada e a concorrência com outros protocolos que disputam o mesmo espaço.

Esses fatores ajudam a explicar por que, apesar do potencial, ela continua sendo considerada uma ‘criptomoeda esquecida’.

O futuro do projeto dependerá da capacidade de transformar casos de uso pontuais em soluções massificadas e de se posicionar como infraestrutura essencial para um mundo cada vez mais orientado por dados.

Se isso acontecer, a TRAC poderá conquistar um espaço de destaque em um ecossistema digital que exige cada vez mais confiança.

