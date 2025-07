Cotação do Shiba Inu cai, mas alta de 6.500% no ‘burn rate’ pode gerar valorização de 5x

A cotação do Shiba Inu (SHIB) voltou a enfrentar fortes turbulências no mercado.

Recentemente, o preço do token caiu 7,5%, negociado a US$ 0,00001364, segundo dados do CoinMarketCap.

Apesar da queda, os fundamentos do projeto permanecem sólidos, especialmente com a impressionante alta de 6.500% no burn rate do token registrada no início da semana.

Isso reforça as previsões de que o ativo ainda pode valorizar até 5 vezes nos próximos meses.

Volatilidade intensa, mas queima de tokens segue como catalisador de alta

Na última terça-feira, a taxa de queima de SHIB disparou, atingindo 22,9 milhões de tokens destruídos em apenas 24 horas.

Esse movimento coincidiu com maior atividade na rede Shibarium, solução de segunda camada do ecossistema Shiba Inu, além de queimas promovidas pela comunidade.

Apesar da alta pontual, o número queimado nas últimas 24 horas caiu drasticamente para 224 mil SHIB, uma retração de 94%.

Ainda assim, a taxa semanal apresenta um aumento de 388% em comparação à semana anterior.

Até o momento, mais de 410,75 bilhões de SHIB já foram retirados de circulação, reduzindo a oferta total para 589,25 bilhões.

Essa destruição contínua de tokens tem ajudado a conter quedas mais bruscas no preço e a atrair novos investidores para a comunidade Shiba Inu.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001333 (1hr -2.14% ▼ | 24hr -12.38% ▼ )

Market Cap: $7,876,270,236 (-12.15% ▼)

Total Supply: 589,248,565,276,845



TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 225,774 (-93.93% ▼)

Past 7 Days: 135,018,410 (388.11% ▲) — Shibburn (@shibburn) July 24, 2025

Indicadores técnicos apontam correção de curto prazo na cotação do Shiba Inu

Do ponto de vista técnico, o gráfico atual do SHIB revela um movimento de baixa acentuado.

O índice de força relativa (RSI) despencou nas últimas horas e está prestes a romper abaixo do nível 50, sugerindo perda de força compradora.

A média móvel de convergência e divergência (MACD) também começou a se inclinar para baixo, indicando possível continuação da correção.

Ainda assim, analistas acreditam que a recente onda de valorização do token não chegou ao fim.

A forte pressão vendedora vista até julho pode estar sendo revertida pela comunidade, especialmente diante da destruição de tokens e da retomada no desenvolvimento da camada Alpha do ShibOS.

Se o SHIB conseguir manter esse ritmo de queima e fortalecer sua base de usuários, o preço pode subir para US$ 0,000020 até o fim de agosto.

Por fim, a expectativa é de que o token alcance US$ 0,000030 no quarto trimestre, com um potencial de alta de até 5 vezes nos próximos meses, caso a expansão do ecossistema continue.

TOKEN6900: a nova aposta meme que mira nos ganhos virais

Embora o Shiba Inu ainda desperte otimismo, parte do mercado começa a migrar para novos projetos com potencial de hype.

Um dos destaques recentes é o TOKEN6900 (T6900), um meme token inspirado na bolha da internet (dot-com) dos anos 1990 e 2000.

Lançado na rede Ethereum, o TOKEN6900 já captou mais de US$ 1 milhão em pré-venda e aposta em marketing viral e apelo à nostalgia para atrair investidores.

A estratégia da equipe é clara: nada de prometer utilidade ou fundamentos. O foco está na força da comunidade e no medo de ficar de fora (FOMO).

Com uma abordagem semelhante à do SPX6900, que registrou forte valorização após o lançamento, o T6900 já pode ser adquirido no site oficial por US$ 0,0067.

Além disso, os holders podem fazer staking do token, com promessas de renda passiva.