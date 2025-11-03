Computação quântica: a ameaça que o Bitcoin não poderá ignorar para sempre

Atualizar o Bitcoin para resistir à computação quântica é tanto um desafio humano quanto criptográfico.

Por mais de uma década, tratou-se o Bitcoin como a fortaleza digital definitiva — resistente à censura, independente de governos e quase imune a ataques externos.

Mas a computação quântica está mudando essa narrativa.

O que antes parecia ficção científica agora começa a se tornar uma preocupação concreta entre desenvolvedores, pesquisadores e defensores da liberdade financeira.

Um novo relatório da Human Rights Foundation (HRF) reforça que, embora o impacto ainda possa estar a anos de distância, a ameaça é real — e o tempo para se preparar está se esgotando.

O maior risco que o Bitcoin já enfrentou

A HRF descreve o Bitcoin como muito mais do que um ativo especulativo.

Para milhões de pessoas em regimes autoritários, ele representa uma ferramenta de sobrevivência econômica, usada para proteger poupanças e financiar causas que governos tentam silenciar.

No entanto, toda essa segurança depende de uma base invisível: a criptografia. E é exatamente aí que a computação quântica se torna perigosa.

Capaz de executar cálculos complexos milhares de vezes mais rápido do que os computadores atuais, essa tecnologia poderia quebrar os algoritmos de segurança que protegem as chaves privadas do Bitcoin.

De acordo com o relatório, quase US$ 700 bilhões em BTC estariam potencialmente em risco.

Apenas 4,49 milhões de moedas ainda podem ser migradas para endereços mais seguros — o restante, incluindo os 1,1 milhão de BTC atribuídos a Satoshi Nakamoto, permanece exposto.

O pesquisador e cofundador da Coin Metrics, Nic Carter, resumiu o problema sem rodeios:

‘A computação quântica é, na minha opinião, o maior risco para o Bitcoin. É um problema grande, único e extremamente difícil de resolver.’

6,5 milhões de Bitcoins vulneráveis: o relógio está correndo

Segundo o levantamento da HRF, cerca de 6,5 milhões de BTC — quase um terço de todo o suprimento existente — estão vulneráveis a ataques quânticos de longo alcance.

Esses ataques exploram endereços antigos ou reutilizados, cujas chaves públicas já foram reveladas na blockchain.

Dentro desse total, os detentores ainda podem mover 4,49 milhões de moedas para carteiras resistentes à computação quântica.

Mas isso deixa 1,7 milhão de BTC permanentemente expostos — incluindo os que pertencem a usuários desaparecidos ou cujas carteiras foram perdidas há anos.

Os especialistas destacam dois tipos de ataques possíveis:

Long-range attacks : exploram endereços antigos, cujas chaves públicas são conhecidas, permitindo que invasores calculem as privadas com o poder quântico.



: exploram endereços antigos, cujas chaves públicas são conhecidas, permitindo que invasores calculem as privadas com o poder quântico. Short-range attacks: ocorrem em tempo real, interceptando transações e roubando fundos antes da confirmação, caso o invasor consiga resolver o cálculo instantaneamente.

A ameaça ainda não é imediata, mas cada avanço tecnológico encurta a distância entre a teoria e a prática.

O dilema: ‘queimar’ moedas vulneráveis ou arriscar um ataque

Resolver o problema quântico não é apenas uma questão técnica — é também um desafio político e filosófico dentro da comunidade Bitcoin.

Diferente de empresas centralizadas, o Bitcoin não pode ser ‘atualizado’ automaticamente. Qualquer mudança depende de consenso global entre mineradores, desenvolvedores e usuários.

Esse processo lento transforma cada proposta em um debate de anos.

E a questão atual é especialmente delicada: deveriam os desenvolvedores ‘queimar’ os Bitcoins vulneráveis para impedir que sejam roubados?

Ou isso violaria o princípio da propriedade inviolável que sustenta toda a filosofia da moeda digital?

A HRF resume o impasse:

Atualizar o Bitcoin para resistir à computação quântica é tanto um desafio humano quanto criptográfico. Requer coordenação global, educação do usuário e mudanças em interfaces e hardware.

Enquanto o debate avança, o risco permanece.

Cada bloco minerado aproxima o futuro em que hackers quânticos poderão agir antes que a comunidade se una em torno de uma solução.

Novos algoritmos, blocos maiores e o risco de travar a rede

As possíveis soluções envolvem a adoção de assinaturas pós-quânticas, como os algoritmos baseados em reticulados (lattice-based) ou baseados em hash.

Mas ambos trazem novos desafios técnicos.

As assinaturas lattice-based são dez vezes maiores do que as atuais, enquanto as hash-based podem ser até 38 vezes mais pesadas.

Na prática, isso significaria transações maiores, blocos mais cheios e sincronização mais lenta para os nós da rede.

Além disso, a migração exigiria atualizações em carteiras, firmware de hardware wallets, softwares de nó e interfaces gráficas, além de uma campanha educativa global para milhões de usuários que sequer sabem que seus fundos correm risco.

A HRF alerta que, mesmo com todos esses esforços, a implementação de um padrão realmente resistente pode levar anos, especialmente considerando o histórico lento das atualizações no protocolo Bitcoin.

Entre a apatia e a ação: o futuro da segurança do Bitcoin

O avanço da computação quântica é inevitável. A dúvida é se o Bitcoin conseguirá se adaptar a tempo.

A história mostra que a comunidade só reage quando a ameaça é palpável — e, nesse caso, esperar pode ser um erro fatal.

Para o desenvolvedor e especialista em segurança Jameson Lopp, o verdadeiro perigo não está apenas na tecnologia, mas na indiferença:

Se as pessoas pararem de discutir melhorias para o Bitcoin, é aí que ele se torna fraco e vulnerável a novas ameaças.

O desafio que se impõe à frente é duplo: preservar o espírito original do Bitcoin enquanto moderniza sua infraestrutura para resistir à era quântica.

Não será uma tarefa rápida, nem simples, mas pode definir se o código de Satoshi sobreviverá às próximas décadas — ou se será apenas uma relíquia de um tempo pré-quântico.