Chinesa é condenada após maior apreensão de criptomoedas do mundo

Os 61 mil Bitcoins confiscados representam a maior apreensão de criptomoedas já registrada em território britânico.

Uma cidadã chinesa foi condenada no Reino Unido em um caso que já é considerado a maior apreensão de criptomoedas da história.

As autoridades britânicas confiscaram 61 mil Bitcoins, avaliados em mais de £5 bilhões (cerca de US$ 6,7 bilhões), ligados a um esquema de fraude internacional liderado por Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang.

Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi condenada na segunda-feira (29/09)

Esquema milionário de fraude na China

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres (Met), Qian comandou, entre 2014 e 2017, um golpe de grandes proporções que enganou mais de 128 mil vítimas na China.

Os valores arrecadados se convertiam em Bitcoin, prática que dificultava o rastreamento e favorecia a ocultação dos ativos.

As vítimas, muitas delas empresários, funcionários de banco e até membros do judiciário, foram convencidas por amigos e familiares a investir em esquemas promovidos por Qian.

Como resultado, a mídia chinesa chegou a apelidá-la de ‘a deusa da riqueza’, em referência à imagem de sucesso e prosperidade que projetava.

Operação internacional e fuga para o Reino Unido

Após os primeiros sinais de investigação na China, Qian fugiu do país utilizando documentos falsos e se estabeleceu no Reino Unido.

Lá, tentou lavar o dinheiro ilícito por meio da compra de imóveis de alto padrão.

A investigação, que durou sete anos e envolveu cooperação entre diferentes jurisdições, revelou uma complexa rede de lavagem de dinheiro.

A detetive Isabella Grotto, que liderou a operação da Met, destacou que Qian vinha ‘fugindo da justiça’ há cinco anos até a sua captura.

A propriedade no norte de Londres para a qual Jian Wen se mudou em 2017.

Apreensão de criptomoedas e condenações

A dimensão do caso impressiona: os 61 mil Bitcoins confiscados representam a maior apreensão de criptomoedas já registrada em território britânico.

Além disso, mais de £300 milhões em Bitcoin estavam em nome de Jian Wen, cúmplice de Qian.

Wen, que antes trabalhava em um restaurante, viu sua vida mudar radicalmente ao se envolver no esquema.

Ela passou a morar em uma mansão milionária em Londres e adquiriu propriedades em Dubai avaliadas em mais de £500 mil.

Em 2023, recebeu a pena de seis anos e oito meses de prisão por lavagem de dinheiro.

Disputa sobre os fundos apreendidos

Embora o advogado de Qian, Roger Sahota, tenha afirmado que a cliente espera trazer algum alívio às vítimas, ainda não está claro como utilizarão os valores.

Além disso, ele ressaltou que a valorização do Bitcoin garantiria fundos suficientes para ressarcir os prejuízos.

Por fim, há especulações de que o governo britânico possa tentar reter parte dos fundos apreendidos, aproveitando reformas recentes na legislação criminal que facilitaram o confisco de ativos digitais em investigações de fraude e lavagem de dinheiro.

Impacto e mensagens das autoridades

Sobretudo, o caso reforça a crescente preocupação das autoridades com o uso de criptomoedas em atividades ilícitas.

Para Robin Weyell, vice-procurador da Coroa, o episódio mostra como ativos digitais estão sendo explorados por organizações criminosas para movimentar e ocultar fortunas.

Will Lyne, chefe do Comando de Crimes Econômicos e Cibernéticos da Met, classificou a condenação como ‘a culminação de anos de investigação dedicada’.

Já o ministro britânico de Segurança, Dan Jarvis, afirmou que o veredito envia uma mensagem clara de que o Reino Unido ‘não é um refúgio seguro para criminosos internacionais’.