CEO da Binance rebate polêmica envolvendo CZ e stablecoin de Trump

O CEO da Binance, Richard Teng, negou as acusações de que a exchange promoveu a stablecoin USD1, ligada a Donald Trump.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Teng rejeitou as alegações de que a Binance teria impulsionado o token apoiado por Trump em troca do perdão de CZ.

As denúncias giram em torno de um investimento de US$ 2 bilhões do fundo estatal MGX, de Abu Dhabi.

O pagamento foi feito com a USD1, uma stablecoin criada pela World Liberty Financial, empresa ligada à família Trump.

O investimento da MGX e a posterior listagem da USD1 na Binance fortaleceram a posição da moeda no mercado.

Isso levou parlamentares e veículos de mídia a sugerirem que o movimento pode ter influenciado o perdão de Zhao.

Em entrevista à CNBC, Teng negou qualquer favorecimento. Ele afirmou que a MGX decidiu usar a USD1 de forma independente e ressaltou que outras exchanges já haviam listado o token antes da Binance.

Richard Teng, CEO da Binance, no evento da Binance no Golfo. | Fonte: Bloomberg

Acusações de corrupção aumentam sobre a ligação Binance-Trump

Segundo o Wall Street Journal, a Binance não apenas facilitou a transação com a MGX, mas também ajudou a desenvolver a tecnologia por trás da stablecoin.

As informações foram dadas por fontes anônimas.

A World Liberty Financial se beneficiou fortemente da listagem da USD1 na Binance e de uma parceria com a PancakeSwap, marketplace ligado à exchange.

No mês passado, a senadora Elizabeth Warren acusou a Binance e o governo Trump de corrupção.

Crítica ferrenha das criptomoedas, Warren afirmou que Zhao se declarou culpado por lavagem de dinheiro, depois ajudou o projeto da família Trump e fez lobby pelo perdão presidencial.

Críticos questionam há tempos as ligações diretas da World Liberty Financial com a Casa Branca, já que a empresa busca parceiros e investidores estrangeiros.

De acordo com o site oficial, a DT Marks DEFI LLC e membros da família Trump recebem grande parte das receitas e possuem tokens WLFI que lastreiam a companhia.

A plataforma teria faturado centenas de milhões, possivelmente até bilhões de dólares.

Mesmo assim, o site afirma que Trump, seus parentes e empresas associadas não ocupam cargos de direção, fundação ou gestão na World Liberty Financial.

O investimento de US$ 2 bilhões da MGX ocorreu duas semanas antes de a Casa Branca assinar um acordo sobre microchips com os Emirados Árabes, o que gerou novas preocupações sobre conflito de interesses.

👉As pré-vendas de criptomoedas são os melhores momentos para obter retornos explosivos. Saiba mais!

Trump nega ligação entre perdão de CZ e negócios da família

Durante entrevista ao programa 60 Minutes, no domingo (2), o presidente Donald Trump afirmou não saber quem é Zhao, apesar de ter concedido o perdão.

Ao ser pressionado sobre o acordo de US$ 2 bilhões e as acusações de lavagem de dinheiro, Trump chamou o caso de ‘caça às bruxas de Biden’.

Ele disse estar ‘ocupado demais’ para saber sobre o envolvimento da Binance com o projeto da família.

O presidente insistiu que seus filhos administram o negócio de criptomoedas de forma independente, sem envolvimento do governo.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu o perdão em outubro. Segundo ela, Zhao foi processado sem acusações de fraude e sem vítimas identificáveis.

Desde então, Trump tem abraçado o setor cripto, propondo novas leis e revertendo ações de repressão contra exchanges como Coinbase e Ripple.

Zhao deixou o comando da Binance em 2023, após se declarar culpado por falhas em controles contra lavagem de dinheiro.

Ele cumpriu quatro meses de prisão antes de receber o perdão presidencial.

Nesta segunda-feira (3), Teng afirmou que a indústria está ‘muito grata’ pelo perdão e pela visão de Trump de transformar os EUA na capital global das criptomoedas.

Binance planeja retorno ao mercado dos EUA

A Binance avalia maneiras de retornar ao mercado americano após o perdão de CZ. A empresa estuda fundir sua operação local com a global ou permitir acesso direto de usuários dos EUA.

Atualmente, a Binance.US opera como uma entidade independente, respondendo por menos de 1% do volume de Bitcoin no país.

Já a plataforma internacional da Binance domina quase 40% do volume global.

Especialistas afirmam que o perdão removeu as restrições legais que afastavam Zhao do mercado desde sua condenação em 2023. Enquanto isso, o token BNB subiu 8% após o anúncio do perdão.

🇺🇸 Binance considers US market re-entry after Trump pardons founder Changpeng Zhao, exploring consolidation options for its American operations.#Binance #Trump #CZhttps://t.co/JzHG6RgHV7 — Cryptonews.com (@cryptonews) October 27, 2025

Diante da insatisfação de alguns reguladores, o deputado Ro Khanna propôs uma lei para proibir políticos eleitos de possuírem ou lançarem criptomoedas, chamando o perdão de Zhao de ‘corrupção explícita’.

Zhao, por sua vez, parece cansado das acusações. Em 30 de outubro, ele ameaçou processar Elizabeth Warren por difamação devido às críticas.

No entanto, o advogado de Warren descartou a ameaça, dizendo que suas declarações sobre a condenação de Zhao são verídicas e baseadas em registros públicos.