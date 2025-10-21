Carteira ligada à SpaceX de Elon Musk transfere US$ 268 milhões em BTC

Em julho, a empresa movimentou 1.308 unidades da criptomoeda, avaliadas em cerca de US$ 153,1 milhões.

Na terça-feira (21/10), uma carteira ligada à SpaceX moveu US$ 268 milhões em BTC para dois endereços diferentes, segundo dados da Arkham.

O analista on-chain Ai Yi disse que a transferência da conta da SpaceX ocorreu após uma pausa de três meses.

Assim, ele sugeriu que o movimento provavelmente faz parte da gestão interna dos fundos, e não uma venda.

Em julho, a transferência repentina da SpaceX teve o endereço de recebimento marcado pela Arkham como um endereço de custódia da Coinbase Prime.



Desta vez, pode ser apenas uma reorganização de carteiras.

SpaceX movimenta BTC no mercado

De acordo com os dados on-chain, 1.187 BTC foram enviados para o endereço que começa com ‘bc1qq’.

Além disso, cerca d 1.208 BTC foram destinados para o endereço que começa com ‘bc1qj7’. No momento, os fundos permanecem nas carteiras, sem novas transferências ou vendas.

Dessa forma, o movimento recente repete padrões anteriores.

Em julho, a SpaceX transferiu 1.308 BTC, avaliados em cerca de US$ 153,1 milhões, para as carteiras da Coinbase Prime.

Portanto, esses movimentos levantaram especulações sobre as reservas de BTC da SpaceX.

Um usuário afirmou que a estratégia de reservas da empresa parece ‘mais agressiva’. Analistas acreditam que as transferências apenas fazem parte da gestão eficiente das carteiras.

De forma interessante, segundo a Arkham, a SpaceX já manteve uma posição muito maior, cerca de 28 mil BTC em seu pico de abril de 2021.

Contudo, a empresa reduziu o tamanho durante a turbulência do mercado em 2022.

Mas, após a transferência recente, a carteira ligada à SpaceX ainda tem 5.790 Bitcoin, avaliados em US$ 625 milhões aos preços atuais.

Elon Musk mantém firme o controle sobre cripto

Entre as empresas de Elon Musk, a Tesla acumulou agressivamente BTC, mas confirmou em 2022 que vendeu 75% dos 38.747 BTC com prejuízo.

A Tesla agora ocupa a 11ª posição entre as maiores empresas detentoras de Bitcoin, com um total de 11.509 BTC.

Assim, as participações totais da montadora valem cerca de US$ 1,241 bilhão aos preços atuais.

Juntas, as duas empresas ligadas a Musk detêm aproximadamente US$ 1,86 bilhão em BTC no papel.

Por outro lado, o Bitcoin caiu 2,71% para US$ 107,8 mil nas últimas 24 horas.

O desempenho da criptomoeda ficou abaixo da movimentação geral do mercado cripto.

A maior criptomoeda do mercado é negociada a US$ 108,3 mil no momento da publicação.