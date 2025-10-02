Brasil movimenta US$ 318,8 bilhões em criptomoedas, diz Chainalysis

Brasil lidera cripto na América Latina com US$ 318,8 bi movimentados em criptomoedas. Stablecoins e instituições impulsionam crescimento.

O Brasil consolidou sua posição como líder da América Latina no mercado de criptomoedas ao movimentar impressionantes US$ 318,8 bilhões entre julho de 2022 e junho de 2025, segundo dados da Chainalysis.

O número coloca o país muito à frente de vizinhos regionais e reforça a importância crescente das criptos no sistema financeiro nacional.

O levantamento faz parte do Geography of Cryptocurrency Report 2025, que analisou o desempenho de diferentes países.

No período, a América Latina atingiu quase US$ 1,5 trilhão em transações cripto, tornando-se um dos polos mais dinâmicos do mundo.

Esse avanço se explica pela combinação de fatores econômicos locais e pela adoção em massa de stablecoins, utilizadas como proteção contra inflação, volatilidade cambial e restrições de capital.

A pesquisa mostra que o Brasil responde por quase um terço de toda a atividade cripto da região.

Argentina aparece em segundo lugar, com US$ 93,9 bilhões, seguida por México (US$ 71,2 bilhões), Venezuela (US$ 44,6 bilhões) e Colômbia (US$ 44,2 bilhões).

O crescimento brasileiro superou em 109,9% o volume anterior, demonstrando que o país não apenas lidera, mas avança em ritmo mais acelerado que seus vizinhos.

Esse salto reflete o aumento da participação de grandes investidores e instituições financeiras, mas também do público em geral.

As transações cresceram em todas as faixas de valor, mostrando que tanto usuários comuns quanto fundos institucionais passaram a adotar criptomoedas como reserva de valor e meio de pagamento.

Fatores que impulsionam o mercado de criptomoedas no Brasil

De acordo com a Chainalysis, a expansão regional está diretamente ligada ao contexto econômico da América Latina.

A inflação persistente, as moedas frágeis e os controles de capitais empurraram cidadãos e empresas para alternativas mais estáveis.

Nesse cenário, os ativos digitais lastreados em dólar, como as stablecoins, ganharam espaço, representando mais de 90% dos fluxos brasileiros de cripto.

Além disso, o Brasil se destaca como um dos maiores corredores de remessas da região.

Famílias e empresas utilizam criptoativos para transferências internacionais, buscando rapidez e menores custos em comparação com métodos tradicionais.

Esse uso cotidiano reforça a presença das criptos como ferramenta prática e não apenas como ativo especulativo.

Outro dado relevante mostra que 64% das transações na América Latina ocorrem em exchanges centralizadas (CEXs).

O índice é o segundo mais alto do mundo, atrás apenas do Oriente Médio e Norte da África (66%).

No Brasil, plataformas como Mercado Bitcoin, Ripio e Bitso ganharam notoriedade por oferecer rampas de acesso entre moeda fiduciária e cripto, além de serviços de remessa e integração com sistemas locais de pagamento.

Esse predomínio das exchanges se explica pela confiança dos usuários.

Para muitos brasileiros, elas representam a forma mais acessível e segura de comprar, vender e transferir criptomoedas.

O resultado é um ecossistema dinâmico que combina grandes volumes institucionais com uma base sólida de pequenos investidores.

Regulação e ambiente institucional

O Brasil se diferencia de outros países da região por já contar com um arcabouço regulatório em andamento.

A Lei de Ativos Virtuais, aprovada em 2022 e ajustada em 2023, estabeleceu diretrizes de compliance, KYC e responsabilidade para empresas do setor.

O Banco Central assumiu o papel de autoridade para supervisão e prevenção à lavagem de dinheiro.

Esse ambiente regulatório mais claro encorajou a entrada de instituições financeiras tradicionais. Itaú, Nubank e Mercado Pago já oferecem serviços cripto, ampliando o alcance desses ativos.

Além disso, o país ainda deve apresentar novas regras até o fim de 2025, fruto de consultas públicas, para aperfeiçoar a supervisão e dar mais segurança a investidores de varejo.

A adoção não se restringe a investidores sofisticados.

Milhões de brasileiros passaram a usar stablecoins em transações cotidianas, seja para preservar poder de compra, seja para pagar serviços ou enviar valores ao exterior.

Dessa forma, o uso crescente reforça a percepção de que os criptoativos já ocupam espaço relevante na vida financeira das pessoas.

Por outro lado, grandes volumes institucionais também desempenham papel crucial.

Transferências de alto valor registraram crescimento superior a 100% no período analisado, demonstrando que fundos e empresas ampliaram sua exposição ao setor.

Perspectivas

A Chainalysis destaca que a trajetória de crescimento da criptoeconomia brasileira depende de equilíbrio regulatório.

As regras precisam proteger consumidores sem sufocar a inovação, para manter o país atraente tanto para startups quanto para instituições globais.