Boom da IA é milagre econômico ou castelo de cartas? Deutsche Bank faz alerta

O boom da IA está puxando o crescimento, mas os resultados práticos em produtividade ainda não acompanham o volume de capital injetado.

O frenesi de investimentos em inteligência artificial, ou o boom da IA, tem sido apontado como um dos principais fatores que mantêm a economia dos Estados Unidos fora da recessão.

No entanto, segundo o Deutsche Bank, o ritmo atual de gastos levanta dúvidas sobre sua sustentabilidade e sobre os riscos de uma nova bolha tecnológica.

Boom da IA como motor da economia norte-americana

Um relatório recente do banco alemão aponta que os investimentos em capital (capex) relacionados à IA atingiram níveis tão elevados que estão sustentando sozinhos o crescimento do PIB dos EUA.

Sem esse impulso, a economia já estaria virtualmente estagnada.

Outros analistas também vêm destacando a dimensão desse fenômeno.

O boletim Kobeissi Letter divulgou um gráfico interessantes da Arch Global Economies.

Nele, mostra-se que a contribuição dos investimentos em software e tecnologia ao crescimento do PIB real ultrapassou 1 ponto percentual pela primeira vez na história.

Assim, esse resultado supera, inclusive, o pico da bolha das ‘pontocom’ em 1998.

O diagnóstico é claro: a explosão de investimentos em IA está puxando o crescimento econômico. Contudo, os resultados práticos em produtividade ainda não acompanham o volume de capital injetado.

Investimentos bilionários, retorno limitado

Segundo estimativas do Goldman Sachs, os investimentos globais ligados à IA somaram cerca de US$ 368 bilhões entre o início de 2023 e agosto de 2025.

A maior parte desse valor foi direcionada para infraestrutura física: construção de data centers, modernização do fornecimento de energia e aquisição de equipamentos de ponta.

No entanto, os ganhos concretos em termos de eficiência e produtividade do software de IA ainda são modestos.

This is unprecedented:



Software and technology investment's contribution to US Real GDP growth surpassed 1 percentage point for the first time in history.



Contribution has DOUBLED over the last several quarters.



— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 26, 2025

O Deutsche Bank ressalta que, ao retirar o impacto desses gastos, o crescimento do PIB real dos EUA em 2024 e 2025 ficaria próximo de zero.

O banco alerta ainda para um ponto matematicamente problemático: para que os investimentos continuem adicionando novos pontos ao PIB, o ciclo tecnológico teria que acelerar de forma ‘parabólica’ a cada trimestre.

Algo que, na prática, é impossível de se manter por muito tempo.

O risco de um crescimento insustentável

Esse padrão de gastos em ritmo acelerado lembra mais uma corrida de curto prazo do que um ciclo de crescimento sustentável.

Uma vez concluída a fase de construção da infraestrutura, a tendência é que o impulso econômico perca força, o que poderia provocar forte correção nos mercados.

Vale lembrar que as ações de tecnologia foram responsáveis por cerca de metade dos ganhos do S&P 500 neste ano.

Isso significa que uma desaceleração no setor de IA teria impactos diretos não apenas sobre o PIB, mas também sobre os mercados acionários globais.

O déficit de US$ 800 bilhões

A consultoria Bain & Co. acrescenta outro dado preocupante: para atender à demanda de poder computacional, o setor de IA precisaria de US$ 2 trilhões anuais até 2030.

Mesmo considerando ganhos de eficiência e reduções de custos, haveria ainda assim um déficit de cerca de US$ 800 bilhões em receitas.

Essa lacuna levanta a questão crucial: quem vai financiar essa expansão?

Caso a demanda por processamento não se alinhe à capacidade de geração de receitas, o setor pode enfrentar um cenário de excesso de capacidade e margens comprimidas.

Este seria semelhante ao que ocorreu na bolha da internet nos anos 2000.

Produtividade futura pode suavizar riscos

Nem todos os cenários, porém, são pessimistas.

O Goldman Sachs projeta que os ganhos de produtividade da IA vão se materializar, ainda que em ritmo gradual.

No curto prazo, esses ganhos poderiam acrescentar 0,4 ponto percentual ao PIB dos EUA por ano e, no longo prazo, até 1,5% ao ano.

Esse cenário mais equilibrado sugere que o boom da IA pode, de fato, transformar a economia, mas não com a velocidade que justifique o atual ritmo de gastos.

O Deutsche Bank resume: as melhorias virão, mas ainda não no nível que sustente o investimento pesado em curso.