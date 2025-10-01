BONK pode disparar? Sinal técnico de compra reforça otimismo

Atualmente, o BONK é negociado próximo de US$ 0,00002006, após testar sua principal zona de suporte em torno de US$ 0,00001850.

O token BONK volta a chamar a atenção do mercado cripto com uma combinação de fatores técnicos e institucionais que sugerem possível valorização nas próximas semanas.

A formação de um padrão gráfico otimista, a sinalização de compra pelo indicador TD Sequential e o aumento expressivo no Open Interest (OI) reforçam a tese de que o ativo pode estar prestes a iniciar um novo rali.

Padrão de alta aponta para retomada do BONK

Atualmente, o BONK negocia próximo de US$ 0,00002006, após testar sua principal zona de suporte em torno de US$ 0,00001850.

O gráfico diário mostra a formação de um padrão de flâmula de alta (bullish pennant), estrutura que, quando confirmada, costuma indicar a continuação de um movimento ascendente.

O cenário ganhou ainda mais relevância após o analista Ali Charts destacar que o indicador TD Sequential emitiu um sinal de compra para o BONK.

Historicamente, esse indicador tem sido usado para identificar pontos de reversão em diferentes ativos, aumentando a confiança dos traders em um possível rompimento.

Caso a estrutura se confirme, o primeiro alvo relevante fica em US$ 0,00002775.

Acima desse patamar, a projeção de médio prazo aponta para níveis além de US$ 0,00004000, representando valorização superior a 90% em relação ao preço atual.

Open Interest cresce mais de 10%

Outro dado que fortalece a leitura positiva vem do mercado de derivativos.

De acordo com a CoinGlass, o Open Interest do BONK saltou 10,46%, alcançando US$ 27,24 milhões.

Esse crescimento indica aumento no capital alocado em contratos futuros e opções, sinalizando que traders institucionais e de varejo estão se posicionando de forma mais agressiva.

Em períodos de consolidação, o aumento do OI costuma sugerir acúmulo de posições alavancadas, preparando terreno para um movimento direcional mais forte.

Quando esse dado é combinado com a formação de um padrão gráfico otimista e um sinal técnico de compra, o argumento para um rompimento ganha mais consistência.

ETF de BONK reforça confiança institucional

Ademais, além dos sinais técnicos e on-chain, o BONK também ganhou força no noticiário.

Em suma, o otimismo veio após a Tuttle Capital protocolar junto à SEC um pedido de ETF voltado para o token.

Embora a aprovação ainda dependa de análise regulatória, a simples apresentação do pedido já trouxe maior credibilidade ao projeto.

Sobretudo, demonstrando interesse institucional em oferecer produtos de investimento ligados ao BONK.

Esse movimento tende a ampliar a visibilidade do ativo e pode atrair novos investidores.