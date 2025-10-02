Bitcoin hoje: BTC ganha força após Strategy evitar bomba fiscal – Análise

Strategy conseguiu escapar de uma cobrança bilionária em impostos. A previsão do Bitcoin hoje aponta para uma possível alta até US$ 124.000.

O Bitcoin era negociado a US$ 118.610 no fechamento desta análise, com volume diário perto de US$ 67 bilhões.

O movimento ocorreu logo após uma das decisões fiscais mais importantes para empresas americanas que detêm criptoativos.

Strategy se livra de pagamento bilionário

A Strategy, maior detentora pública de Bitcoin no mundo, com um patrimônio na criptomoeda de US$ 75 bilhões, anunciou que não espera mais enfrentar uma cobrança bilionária sobre ganhos não realizados após novas orientações do Tesouro e do IRS.

O documento de 71 páginas afirma que as empresas não precisam incluir ganhos ou perdas não realizados com Bitcoin no cálculo do imposto corporativo mínimo alternativo de 15% (CAMT).

A decisão poupou a companhia de bilhões em possíveis pagamentos e reduziu o medo de penalizações sobre reservas de longo prazo em Bitcoin.

As ações da empresa subiram 5%, para US$ 338, na quarta-feira.

Ação da Strategy. Fonte: Yahoo Finance

Esse movimento ampliou a alta de mais de 10% nos últimos seis meses.

Analistas destacam que a medida elimina um ‘peso significativo’ que poderia ter freado a adoção corporativa.

Vale notar que a Strategy nunca vendeu uma unidade de Bitcoin desde que iniciou sua política de compras, em 2020.

Atualmente, a empresa acumula cerca de US$ 28 bilhões em lucros não realizados.

Especialista projeta novos rumos para o Bitcoin hoje

Segundo Guilherme Prado, country manager da Bitget, o mercado cripto vive forte valorização.

O Bitcoin se aproxima de US$ 118.800, impulsionado por fluxo institucional, narrativa positiva sobre ETFs e cortes de juros pelo Fed.

Em sua visão, o ‘Uptober’, mês historicamente favorável a novas altas de preço, reforça a expectativa de novos recordes para o BTC.

Nesse sentido, o atual shutdown do governo dos EUA também fortaleceu o movimento, ao reduzir a confiança em ativos tradicionais.

Assim, ampliou a busca por proteção em criptomoedas, ouro e alternativas de maior risco.

Para Prado, a combinação de fatores cria um ambiente propício para um rali mais amplo, com potencial de levar o BTC a novas máximas históricas ainda neste ciclo.

Análise técnica do BTC

No aspecto técnico, o Bitcoin rompeu a linha de tendência de baixa que limitava as altas de setembro.

O fechamento acima de US$ 118.600, com teste em US$ 119.477, confirmou a força compradora.

Um candle de alta engolfando no gráfico de 4 horas, acompanhado por volume forte, consolidou o movimento.

Além disso, a média móvel de 50 períodos (US$ 112.455) está acima da média de 100 períodos (US$ 113.555), validando a tendência de alta.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI em 79 indica sobrecompra, sugerindo consolidação ou recuo para a faixa de US$ 116.950 a US$ 117.500 antes da próxima perna de alta.

Se o suporte se mantiver, os próximos alvos ficam em US$ 122.335 e US$ 124.525, com possibilidade de extensão até US$ 128.000 nas próximas semanas.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o atual cenário do Bitcoin é feito de fundamentos sólidos e emoção do mercado.

O alívio regulatório, somado ao otimismo geral do mercado, cria um terreno fértil para novos saltos de preço.

Porém, considero essencial observar o comportamento do suporte em US$ 117.000 antes de falar em novas máximas.

Por fim, acredito que outubro pode ser decisivo para a manutenção do atual ciclo de alta do BTC.