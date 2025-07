Bitcoin hoje 24/07: carteira de 2011 movimenta US$ 460 milhões após 14 anos inativa

O Bitcoin hoje viu uma carteira criada em 2011 voltando à atividade após 14 anos e meio, transferindo 3.962 BTC — o equivalente a mais de US$ 460 milhões.

A movimentação gerou forte repercussão na comunidade cripto, por se tratar de um endereço da chamada ‘era Satoshi’, período inicial da rede.

Após uma pequena transação de teste, os fundos foram enviados para novos endereços, sem identificação do proprietário.

Movimentos desse tipo são raros e costumam gerar incertezas temporárias no mercado.

Mercado monitora impactos e possíveis desdobramentos no Bitcoin hoje

Especialistas apontam que a reativação de carteiras antigas pode afetar a confiança de longo prazo dos investidores, mesmo sem sinais de venda imediata.

Discussões na comunidade destacam o potencial impacto na liquidez do Bitcoin e no sentimento de mercado.

Embora nenhuma motivação oficial tenha sido divulgada, plataformas de análise como a Lookonchain seguem monitorando os endereços recém-ativados, atentos a novos movimentos ou reações regulatórias.