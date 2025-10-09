Binance Japão faz parceria com PayPay para pagamentos sem dinheiro vivo

Usuários da exchange podem comprar criptomoedas com o saldo no aplicativo PayPay Money.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Binance Japão anunciou uma parceria com a plataforma de pagamentos digitais PayPay para criar um sistema de pagamentos com cripto mais simples.

O anúncio foi feito na quinta-feira (08/10).

Assim, o acordo prevê o desenvolvimento de ‘serviços inovadores’ e a promoção de ‘colaboração tecnológica’ para unir pagamentos digitais e criptomoedas.

‘Ao integrar pagamentos digitais e criptomoedas, vamos oferecer uma experiência financeira sem atrito para todos no Japão’.

A Binance expandiu sua presença no Japão em dezembro de 2024, ao lançar uma plataforma feita para o mercado japonês.

Agora, a corretora já tem mais de 70 milhões de usuários no país.

Com a parceria, a PayPay e a SoftBank investiram 40% de participação na Binance Japão, disse o ex-CEO da Binance, Changpeng (CZ) Zhao.

Softbank & PayPay invests 40% in Binance Japanhttps://t.co/To6pnzeTfm — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 9, 2025

Binance Japão compra e vende cripto com PayPay Money

Segundo o comunicado oficial, usuários da Binance no Japão já podem comprar criptomoedas usando ‘PayPay Money’, através do saldo no aplicativo.

Depois, também poderão usar a função para sacar ao vender criptomoedas.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

‘Ao investir na Binance Japão, subsidiária da Binance, o maior serviço de corretagem de criptomoedas do mundo, vamos oferecer aos usuários uma solução que combina a conveniência e a segurança da PayPay’, disse Masayoshi Yanase, diretor executivo e chefe da divisão de estratégia financeira da PayPay.

Assim, a PayPay tem cerca de 38 milhões de usuários e é o maior aplicativo de pagamentos do Japão.

‘Ao unir a enorme base de usuários da PayPay com a tecnologia inovadora da Binance, temos confiança de que podemos aproximar o Web3 de mais pessoas no Japão e oferecer serviços cripto seguros e simples’, afirmou Takeshi Chino, CEO da Binance Japão.

Japão adota cripto rapidamente e planeja stablecoin

O Japão tem adotado cripto de forma acelerada. Atualmente, várias empresas já usam Bitcoin em suas estratégias de tesouraria, lideradas pela Metaplanet, listada em Tóquio.

Dessa forma, a Metaplanet se tornou recentemente a 4ª maior empresa do mundo a deter Bitcoin, com 30.823 BTC. Ou seja, cerca de US$ 3,3 bilhões.

Um relatório recente da Chainalysis mostrou que o Japão teve o maior crescimento na adoção de cripto em 2025.

O volume recebido on-chain cresceu 120% nos 12 meses até junho de 2025, em relação ao período anterior, superando vários países da Ásia-Pacífico.

Restrições regulatórias anteriores limitaram a listagem de stablecoins em corretoras locais. Isso começou a mudar.

Por fim, a startup japonesa JPYC anunciou planos para lançar a primeira stablecoin atrelada ao iene ainda este ano.