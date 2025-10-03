BCE avança no euro digital e seleciona empresas para serviços essenciais

Se aprovado, o euro digital coexistirá com o dinheiro físico, funcionando como uma opção adicional para consumidores e empresas.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou a seleção de diversas empresas que irão fornecer serviços centrais para o desenvolvimento do euro digital.

Em suma, este é um projeto de moeda digital de banco central (CBDC) que poderá, no futuro, complementar o dinheiro físico em circulação na zona do euro.

O movimento, oficializado em 2 de outubro, marca mais um passo da União Europeia na corrida por soluções de pagamentos digitais diante da ascensão das stablecoins.

Por que o euro digital é prioridade para a Europa

A iniciativa ganha força em meio a pressões de reguladores e parlamentares europeus para acelerar o projeto.

A principal justificativa é garantir que a Europa mantenha competitividade no setor de pagamentos, cada vez mais dominado por inovações privadas.

Stablecoins atreladas ao dólar, como USDT e USDC, já têm ampla adoção no mercado global, aumentando a influência da moeda norte-americana no sistema financeiro digital.

O euro digital, segundo autoridades, poderia contrabalançar esse avanço e reforçar a soberania monetária do bloco.

Em março deste ano, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou em audiência em Bruxelas que a Europa precisa acelerar o desenvolvimento das versões de varejo e de atacado da CBDC.

Sobretudo, reduzindo vulnerabilidades externas e fortalecendo a autonomia financeira da região.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Empresas selecionadas pelo BCE

O BCE assinou contratos-quadro cobrindo áreas estratégicas para o desenvolvimento do euro digital, entre elas detecção de fraudes, design de aplicativos, pagamentos offline e troca segura de dados.

Cada área terá um provedor principal e um suplente, garantindo continuidade dos serviços.

Fraude e gestão de riscos: Feedzai e Capgemini Deutschland

Aplicativos e software: Almaviva e Fabrick

Pagamentos offline: Giesecke+Devrient (com mais um fornecedor a ser anunciado)

Troca segura de informações: EquensWorldline e Senacor FCS

Serviços múltiplos: Sapient GmbH e Tremend Software Consulting

Segundo o BCE, esses acordos não envolvem pagamentos imediatos e poderão ser ajustados de acordo com a legislação europeia em discussão.

Próximos passos e desafios regulatórios

Ademais, o BCE ressaltou que ainda não há decisão definitiva sobre a emissão do euro digital.

Essa escolha só será tomada após a aprovação do Regulamento do Euro Digital, atualmente em negociação dentro da União Europeia.

Se aprovado, o euro digital coexistirá com o dinheiro físico, funcionando como uma opção adicional para consumidores e empresas.

Entre os objetivos estão aumentar a eficiência dos pagamentos, reduzir custos de transação e diminuir a dependência de stablecoins privadas.

Contudo, mesmo que a decisão seja favorável, autoridades indicam que o lançamento efetivo não deve ocorrer antes do fim da década.

O motivo: o desenvolvimento e a implementação exigem robusta infraestrutura tecnológica, além de ampla coordenação política e regulatória.