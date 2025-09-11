Cryptonews Conversas do Mercado

Baleias compram US$ 204 milhões em ETH em meio à recuperação acima de US$ 4.400

A acumulação das baleias sinaliza convicção na utilidade de longo prazo do ETH, especialmente como infraestrutura para DeFi.
Autor
Pedro Augusto
Verificado por
Anderson Mendes
Último update: 
Baleias cripto saem às compras e acumulam variadas altcoins

O Ethereum (ETH) registrou um movimento de forte acumulação por parte de grandes investidores, com baleias comprando mais de US$ 204 milhões em tokens em apenas algumas horas.

Paralelamente, os fundos spot de Ethereum atraíram US$ 171 milhões em novos aportes institucionais, elevando o preço da criptomoeda acima dos US$ 4.400.

Baleias reforçam posições e impulsionam a recuperação do ETH

De acordo com dados do rastreador Lookonchain, três novas carteiras receberam 46.347 ETH — avaliados em cerca de US$ 204,4 milhões — transferidos a partir de hot wallets da FalconX em apenas três horas.

A maior movimentação individual superou US$ 82 milhões, enquanto as demais receberam volumes acima de US$ 40 milhões cada.

Essas transações chamam a atenção por evidenciarem um apetite institucional crescente pelo ativo.

O padrão de acumulação sugere estratégias de longo prazo, indicando confiança de grandes investidores na continuidade da valorização do Ethereum.

O preço do ETH reagiu rapidamente. Nas últimas 24 horas, avançou 1,68%, chegando a US$ 4.423, segundo dados do TradingView.

Em um mês, o ativo acumula ganhos de 4,64%, enquanto em seis meses a valorização ultrapassa 131%.

No acumulado de 12 meses, o salto é de mais de 85%. Em 2025, apenas no ano até agora, a alta já soma 32,7%.

Atualmente, a resistência imediata está localizada na região de US$ 4.500.

Caso o fluxo institucional continue intenso, analistas acreditam que a criptomoeda dificilmente voltará a ser negociada abaixo de US$ 4.300 no curto prazo.

📚Ainda que seja um desafio elaborar uma previsão de preço de Ethereum, neste artigo você pode conferir nossas estimativas para 2025 até 2030.

ETFs de ETH atraem US$ 171 milhões em um único dia

Além das baleias, os produtos institucionais também registraram entradas expressivas.

Os ETFs de Ethereum listados nos Estados Unidos captaram US$ 171,5 milhões em apenas um dia, elevando o valor total sob gestão para US$ 27,73 bilhões, de acordo com a SoSoValue.

O destaque ficou com o fundo ETHA, da BlackRock, que liderou com US$ 74,5 milhões de entradas líquidas.

O FETH, da Fidelity, veio em seguida, com US$ 49,55 milhões. Outros emissores, como VanEck, Grayscale, Bitwise e Invesco, somaram mais US$ 40,38 milhões no mesmo período.

Esse movimento reforça o papel do Ethereum como ativo de crescente interesse institucional.

Analistas já projetam que, se os ETFs mantiverem o ritmo de captação observado em agosto — quando acumularam US$ 2,8 bilhões em entradas —, o ETH pode buscar a marca de US$ 10 mil em ciclos futuros.

Somando compras de baleias e entradas em ETFs, o fluxo positivo superou US$ 375 milhões em um único dia. Essa combinação fortalece a liquidez e amplia o peso do Ethereum nas carteiras institucionais.

Liquidez reforçada e visão de longo prazo sustentam confiança no ETH

O crescimento das participações institucionais em ETH tende a gerar efeitos duradouros sobre o mercado.

As entradas em ETFs aumentam a liquidez, ao mesmo tempo em que consolidam o ativo como uma peça central na diversificação de portfólios.

Já a acumulação das baleias sinaliza convicção em sua utilidade de longo prazo, especialmente como infraestrutura para finanças descentralizadas, stablecoins e tokenização de ativos.

Esse alinhamento entre investidores de varejo, gestores de fundos e grandes detentores cria um cenário robusto para a criptomoeda.

Embora o curto prazo ainda dependa de fatores macroeconômicos e de volatilidade geral no mercado, a perspectiva estrutural para o Ethereum segue fortalecida.

Bitcoin Hyper surge como novo projeto que combina segurança e velocidade

Enquanto o Ethereum atrai grandes fluxos de capital, novos projetos também chamam a atenção.

O Bitcoin Hyper (HYPER), por exemplo, está em pré-venda e busca se consolidar como a primeira solução de camada 2 nativa do Bitcoin construída sobre a Solana Virtual Machine (SVM).

A proposta é unir a segurança incomparável da rede Bitcoin à velocidade e baixo custo de transações da Solana, criando espaço para contratos inteligentes, dApps escaláveis e até memecoins.

O projeto já levantou mais de US$ 15 milhões em sua pré-venda, com tokens disponíveis a US$ 0,012895.

A expectativa é de que o valor aumente à medida que novas fases da pré-venda avancem. O código passou por auditoria da Consult, fortalecendo a credibilidade do ecossistema.

Com ferramentas de staking, suporte para aplicações descentralizadas e integração a múltiplos serviços, o HYPER busca capturar parte do interesse institucional que hoje se concentra em Ethereum, mas explorando um nicho de alta demanda: a expansão do ecossistema Bitcoin.

Logo

Ethereum

