Não venda agora: 3 motivos mostram que a altseason cripto ainda vem aí
A altseason cripto não está morta, defendeu nesta terça-feira, 21, o analista do Altcoin Buzz.
Durante boa parte de 2025, o sentimento do mercado cripto oscilou entre o ceticismo e a cautela.
Agora, com a recente correção do mercado, muitos investidores acreditam que a era das altcoins chegou ao fim.
No entanto, de acordo com o analista, ao observar os dados e as dinâmicas de mercado, surgem três fatores concretos que indicam o contrário.
Sobretudo, ele aponta como fatores a fase de deleveraging, a queda da dominância do Bitcoin e a forte expansão institucional e tecnológica no setor.
‘O primeiro ponto essencial é o processo de deleveraging, que marcou o mercado após as quedas violentas de outubro’, disse.
O Bitcoin chegou a despencar cerca de 20%, enquanto várias altcoins sofreram perdas de até 80%.
Para o analista, à primeira vista, o movimento pareceu um colapso, mas, ao analisar com mais profundidade, o mercado passou por uma purga necessária.
Os especuladores excessivamente alavancados foram expulsos, e as posições mais frágeis desapareceram.
‘Esse tipo de ajuste é saudável porque limpa o excesso de risco e devolve solidez ao sistema’, afirmou.
Assim como aconteceu em 2020, antes do início da alta histórica de 2021, essa correção pode preparar o terreno para uma nova onda de valorização altcoin.
De acordo com ele, a analogia é simples e o solo precisa ser revirado antes que algo floresça.
Altseason cripto não morreu
Além disso, ele argumenta que essa limpeza cria condições mais estáveis para o capital institucional.
Quando o mercado remove os excessos especulativos, investidores de longo prazo voltam a considerar o ecossistema das altcoins como um espaço viável.
Por isso, ele enxerga esse reset como um gatilho silencioso para a próxima fase do ciclo.
Segundo o analista, o segundo catalisador importante está na dominância do Bitcoin (BTC.D), que mede a fatia do BTC dentro de todo o mercado cripto.
Atualmente, esse índice se mantém abaixo de 60%, e o número-chave que os analistas observam é 54%.
Ele defende que sempre que o BTC.D cai abaixo desse patamar, os fluxos de capital migram para altcoins, um padrão repetido em ciclos anteriores.
Essa migração é conhecida como ‘rotação de capital’.
‘O Bitcoin normalmente sobe primeiro, e, em seguida, investidores movem lucros para outras moedas em busca de multiplicadores maiores’, disse.
Além disso, ele argumenta que a história mostra que o movimento começa com Ethereum, segue para as grandes altcoins, e termina nas médias e pequenas capitalizações.
‘Em 2025, os sinais indicam que esse processo está prestes a recomeçar’, afirmou.
Queda do poder do Bitcoin
A queda da dominância do Bitcoin também reflete maior maturidade do mercado.
Investidores começam a entender que o ecossistema vai além do BTC.
Projetos como Solana e Ripple (XRP) têm apresentado crescimento estrutural.
Além de volume consistente e novas parcerias institucionais, indicando uma diversificação natural dentro do universo cripto.
Conforme a análise, o terceiro fator, talvez o mais poderoso, envolve adoção real, infraestrutura e interesse institucional.
Durante anos, muitas altcoins sobreviveram apenas pela especulação, mas 2025 mostra um cenário diferente.
Protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), tokenização de ativos reais (RWA) e integrações corporativas estão ganhando espaço rapidamente.
A entrada de gigantes como BlackRock e Fidelity no setor de ETFs cripto reforça essa tendência.
Essas instituições enxergam valor não apenas no Bitcoin e Ethereum, mas também em redes capazes de suportar aplicações do mundo real.
‘À medida que a infraestrutura blockchain amadurece, as altcoins se tornam menos especulativas e mais parecidas com investimentos de crescimento’, afirma.
Assim, redes como a Sui têm atraído bilhões em valor bloqueado (TVL) e mostram uso prático em transações estáveis.
‘Isso indica que o setor não depende mais apenas do entusiasmo de varejo, mas de casos de uso tangíveis e sustentáveis’, aponta.
Regulamentação
O analista termina dizendo que outro elemento-chave é o avanço regulatório.
Após anos de incerteza, o ambiente jurídico em várias jurisdições começa a se consolidar. Isso abre espaço para empresas listadas e fundos regulamentados entrarem em projetos que antes pareciam arriscados.
‘Essa institucionalização cria um ciclo virtuoso de confiança, atraindo ainda mais capital’, conclui.
