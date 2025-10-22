Não venda agora: 3 motivos mostram que a altseason cripto ainda vem aí

Analistas destacam três fatores que podem reacender o mercado de altcoins em 2025, mesmo após meses de estagnação e ceticismo entre investidores.

A altseason cripto não está morta, defendeu nesta terça-feira, 21, o analista do Altcoin Buzz.

Durante boa parte de 2025, o sentimento do mercado cripto oscilou entre o ceticismo e a cautela.

Agora, com a recente correção do mercado, muitos investidores acreditam que a era das altcoins chegou ao fim.

No entanto, de acordo com o analista, ao observar os dados e as dinâmicas de mercado, surgem três fatores concretos que indicam o contrário.

Sobretudo, ele aponta como fatores a fase de deleveraging, a queda da dominância do Bitcoin e a forte expansão institucional e tecnológica no setor.

‘O primeiro ponto essencial é o processo de deleveraging, que marcou o mercado após as quedas violentas de outubro’, disse.

O Bitcoin chegou a despencar cerca de 20%, enquanto várias altcoins sofreram perdas de até 80%.

Para o analista, à primeira vista, o movimento pareceu um colapso, mas, ao analisar com mais profundidade, o mercado passou por uma purga necessária.

Os especuladores excessivamente alavancados foram expulsos, e as posições mais frágeis desapareceram.

‘Esse tipo de ajuste é saudável porque limpa o excesso de risco e devolve solidez ao sistema’, afirmou.

Assim como aconteceu em 2020, antes do início da alta histórica de 2021, essa correção pode preparar o terreno para uma nova onda de valorização altcoin.

De acordo com ele, a analogia é simples e o solo precisa ser revirado antes que algo floresça.

Altseason cripto não morreu

Além disso, ele argumenta que essa limpeza cria condições mais estáveis para o capital institucional.

Quando o mercado remove os excessos especulativos, investidores de longo prazo voltam a considerar o ecossistema das altcoins como um espaço viável.

Por isso, ele enxerga esse reset como um gatilho silencioso para a próxima fase do ciclo.

Segundo o analista, o segundo catalisador importante está na dominância do Bitcoin (BTC.D), que mede a fatia do BTC dentro de todo o mercado cripto.

Atualmente, esse índice se mantém abaixo de 60%, e o número-chave que os analistas observam é 54%.

Ele defende que sempre que o BTC.D cai abaixo desse patamar, os fluxos de capital migram para altcoins, um padrão repetido em ciclos anteriores.

Essa migração é conhecida como ‘rotação de capital’.

‘O Bitcoin normalmente sobe primeiro, e, em seguida, investidores movem lucros para outras moedas em busca de multiplicadores maiores’, disse.

Além disso, ele argumenta que a história mostra que o movimento começa com Ethereum, segue para as grandes altcoins, e termina nas médias e pequenas capitalizações.

‘Em 2025, os sinais indicam que esse processo está prestes a recomeçar’, afirmou.

Queda do poder do Bitcoin

A queda da dominância do Bitcoin também reflete maior maturidade do mercado.

Investidores começam a entender que o ecossistema vai além do BTC.

Projetos como Solana e Ripple (XRP) têm apresentado crescimento estrutural.

Além de volume consistente e novas parcerias institucionais, indicando uma diversificação natural dentro do universo cripto.

Conforme a análise, o terceiro fator, talvez o mais poderoso, envolve adoção real, infraestrutura e interesse institucional.

Durante anos, muitas altcoins sobreviveram apenas pela especulação, mas 2025 mostra um cenário diferente.

Protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), tokenização de ativos reais (RWA) e integrações corporativas estão ganhando espaço rapidamente.

A entrada de gigantes como BlackRock e Fidelity no setor de ETFs cripto reforça essa tendência.

Essas instituições enxergam valor não apenas no Bitcoin e Ethereum, mas também em redes capazes de suportar aplicações do mundo real.

‘À medida que a infraestrutura blockchain amadurece, as altcoins se tornam menos especulativas e mais parecidas com investimentos de crescimento’, afirma.

Assim, redes como a Sui têm atraído bilhões em valor bloqueado (TVL) e mostram uso prático em transações estáveis.

‘Isso indica que o setor não depende mais apenas do entusiasmo de varejo, mas de casos de uso tangíveis e sustentáveis’, aponta.

Regulamentação

O analista termina dizendo que outro elemento-chave é o avanço regulatório.

Após anos de incerteza, o ambiente jurídico em várias jurisdições começa a se consolidar. Isso abre espaço para empresas listadas e fundos regulamentados entrarem em projetos que antes pareciam arriscados.

‘Essa institucionalização cria um ciclo virtuoso de confiança, atraindo ainda mais capital’, conclui.