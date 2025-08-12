Các trận đấu WNBA bị gián đoạn bởi cuộc biểu tình của nhóm meme coin nhằm phản đối “văn hóa độc hại” trong giới tiền điện tử

Một nhóm meme coin gây tranh cãi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc ném đồ chơi tình dục xuống sân trong một số trận đấu WNBA gần đây, khiến dư luận phản ứng dữ dội.

Theo một báo cáo mới từ USA Today, nhóm meme coin này thừa nhận đã thực hiện hành vi trên tại nhiều trận đấu WNBA trong tuần qua.

Nhóm meme coin đứng sau loạt sự cố ném đồ chơi tình dục tại giải WNBA

Theo báo cáo ngày 8/8, một phát ngôn viên ẩn danh của nhóm meme coin – chỉ được biết đến qua tài khoản X @Daldo_Raine – cho biết mục đích của các hành động này là để phản đối “môi trường độc hại” trong ngành tiền điện tử.

Báo cáo nêu rõ, nhóm này đã tạo ra Green Dildo Coin vào tháng trước như một trò đùa, trong bối cảnh các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường tiền điện tử vẫn đang gặp khó khăn do những hành vi tiêu cực của một số đối tượng xấu trong lĩnh vực tài sản số.

Token này được ra mắt ngày 28/7, chỉ một ngày trước khi xảy ra sự cố đầu tiên tại trận đấu của Atlanta Dream ở Nhà thi đấu Gateway Center Arena, Georgia, hôm 29/7.

Hai người đã bị bắt vì hành vi ném đồ chơi tình dục xuống sân đấu WNBA. Tuy nhiên, phát ngôn viên của nhóm khẳng định với USA Today rằng mục tiêu của họ không phải là thiếu tôn trọng hay hạ thấp nữ vận động viên.

Làn sóng phản đối sau loạt trò lố với đồ chơi tình dục

Những sự việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về cách nhìn nhận đối với thể thao nữ và cách đối xử với các nữ vận động viên, đặc biệt là ở giải WNBA.

It’s a stretch to argue targeting the WNBA wasn’t strategic and intentional with these recent sex toy-related incidents.



Making a sex toy the focal point of games in a league that has perhaps the most openly gay and queer players doesn’t seem like an accident. pic.twitter.com/q8IbfFISor — The Athletic (@TheAthletic) August 7, 2025

“Những người phụ nữ này vẫn thường xuyên trở thành đề tài cho các câu chuyện đùa cợt,” Shannon Ryan, biên tập viên phụ trách bóng rổ nữ của The Athletic, viết trong bài báo ngày 7/8. “Trong khi các cầu thủ đang đàm phán để có mức lương cao hơn, họ vẫn phải đấu tranh để danh tiếng của mình được tôn trọng như những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu.”

Bà nói thêm: “Giờ đây, họ lại phải giữ bình tĩnh và ứng xử khéo léo khi bị kéo vào một tình huống dung tục ngoài ý muốn.”

“Chúng tôi đang cố gắng để giải đấu không bị xem như trò đùa và được nhìn nhận nghiêm túc, rồi chuyện này lại xảy ra,” cầu thủ WNBA Sophie Cunningham chia sẻ trong một tập podcast Show Me Something của cô. “Tôi tự hỏi, làm sao để chúng tôi có thể được coi trọng đây?”.