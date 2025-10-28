KCEX ra mắt sự kiện thưởng lớn – Tối đa 21.000 USDT cho người dùng mới

Sàn giao dịch tiền điện tử KCEX đang gây sốt với chương trình khuyến mãi khổng lồ mang tên Trading Showdown, sự kiện độc quyền dành cho người dùng mới, mang đến cơ hội nhận thưởng lên đến 21.000 USDT. Không chỉ hấp dẫn bởi mức thưởng cao, KCEX còn ghi điểm với phí giao dịch thấp nhất ngành, thanh khoản mạnh và hỗ trợ đa dạng cặp giao dịch, thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch trên toàn cầu.

Được thành lập tại Seychelles vào năm 2021, KCEX hiện sở hữu hơn 1 triệu người dùng đăng ký và hỗ trợ giao dịch 500–800 loại tiền điện tử.

Sự kiện này được thiết kế để giúp người dùng từ người mới bắt đầu đến trader chuyên nghiệp, tích lũy phần thưởng dần dần thông qua các hoạt động như đăng ký, nạp tiền và giao dịch. Đây là cơ hội lý tưởng để bắt đầu hành trình giao dịch với vốn thưởng lớn mà không cần bỏ ra quá nhiều vốn ban đầu.

KCEX tổ chức “Trading Showdown” – Chiến dịch toàn cầu từ ngày 8/10

Chương trình Trading Showdown chính thức khởi động từ ngày 8/10, đây là chiến dịch toàn cầu nhằm thu hút người dùng mới và kích thích hoạt động giao dịch. Với tổng quỹ thưởng lên đến 21.000 USDT, sự kiện này đang trở thành tâm điểm chú ý trong ngành tiền điện tử.

Điều kiện tham gia:

Chỉ dành cho người dùng đăng ký lần đầu qua website chính thức của KCEX.

Bắt buộc sử dụng mã giới thiệu XUCP5K khi mở tài khoản để kích hoạt toàn bộ ưu đãi.

Khi nhập mã XUCP5K, bạn sẽ tự động nhận phần thưởng đăng ký lên đến 470 USDT và đủ điều kiện tham gia các chương trình thưởng khác.

Trong suốt thời gian sự kiện, người dùng mới có thể nhận thưởng ở mọi giai đoạn – từ đăng ký, xác minh, nạp tiền đến giao dịch. Ngay cả người chưa từng giao dịch tiền điện tử cũng có thể tích lũy phần thưởng từng bước một cách dễ dàng.

KCEX hỗ trợ hơn 1.000 cặp giao dịch spot và hơn 500 cặp phái sinh, với phí giao dịch spot 0% hoàn toàn trong thời gian khuyến mãi, điều kiện lý tưởng để tối ưu hóa lợi nhuận từ phần thưởng.

3 sự kiện – Cơ hội nhận thưởng cho mọi cấp độ

Chương trình Trading Showdown được chia thành ba giai đoạn, giúp mọi người từ người mới đến chuyên gia đều có thể nhận thưởng một cách công bằng và minh bạch.

Sự kiện 1: Thưởng đăng ký – Tối đa 470 USDT

Chỉ cần đăng ký bằng mã XUCP5K và hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản:

Nhiệm vụ Phần thưởng Xác minh KYC + Liên kết số điện thoại 100 USDT Liên kết email +100 USDT Hoàn thành hướng dẫn giao dịch phái sinh 20 USDT Giao dịch spot ≥ 200 USDT 10 USDT Giao dịch phái sinh ≥ 2.000 USDT 20 USDT Các nhiệm vụ khác (chia nhỏ) 10 – 200 USDT

→ Các nhiệm vụ được chia thành nhiều bước nhỏ, giúp người mới dễ dàng hoàn thành từng giai đoạn mà không bị áp lực.

Sự kiện 2: Tăng thưởng nạp tiền – 10% (Tối đa 1.000 USDT)

Nạp lần đầu qua on-chain (chuyển từ ví ngoài) → nhận thưởng 10%.

Ví dụ: Nạp 10.000 USDT → nhận thêm 1.000 USDT → tổng vốn giao dịch 11.000 USDT.

Lưu ý quan trọng:

Chỉ áp dụng cho lần nạp on-chain đầu tiên.

Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản KCEX không được tính.

Số tiền nạp ròng (tổng nạp – tổng rút) phải lớn hơn số tiền nạp ban đầu.

Sự kiện 3: Thưởng giao dịch – Tối đa 20.000 USDT

Phần thưởng được tính theo tổng khối lượng giao dịch spot + phái sinh:

Khối lượng giao dịch Phần thưởng ≥ 300 triệu USD 100 USDT 10 – 50 triệu USD 400 USDT 100 triệu – 2 tỷ USD 4.000 USDT ≥ 5 tỷ USD 20.000 USDT

Không giới hạn số người nhận thưởng – ai đạt điều kiện đều được nhận.

Hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100x → chỉ cần 1.000 USDT vốn thực tế để giao dịch 10 triệu USD.

Phần thưởng được phát ngày 7 và 21 hàng tháng dưới dạng bonus phái sinh, có hiệu lực 7 ngày.

Lợi nhuận từ giao dịch bonus có thể rút ngay lập tức – không bị khóa.

Sự kiện Phần thưởng tối đa Điều kiện Thưởng đăng ký 470 USDT Đăng ký với mã XUCP5K + hoàn thành nhiệm vụ Tăng thưởng nạp 1.000 USDT (10%) Nạp on-chain lần đầu Thưởng giao dịch 20.000 USDT Theo khối lượng giao dịch tích lũy

→ Tổng cộng, người dùng mới có thể nhận tối đa 21.470 USDT – con số khủng hiếm có trên thị trường.

Phí 0% và thanh khoản cao – Sức hút vượt trội của KCEX

KCEX không chỉ hấp dẫn bởi sự kiện thưởng lớn mà còn bởi hệ sinh thái giao dịch chuyên nghiệp và chi phí tối ưu:

Phí giao dịch thấp nhất ngành

Spot: Maker & Taker = 0% (hoàn toàn miễn phí).

Phái sinh: Maker = 0%, Taker = 0,01% – mức phí thấp nhất thị trường.

→ Người dùng giao dịch thường xuyên có thể tiết kiệm hàng nghìn USD phí so với các sàn khác.

Đa dạng sản phẩm & đòn bẩy cao

Hỗ trợ hơn 800 altcoin và hơn 500 cặp phái sinh.

Đòn bẩy tối đa 125x – cơ hội nhân vốn cực lớn.

Thanh khoản cao – giao dịch lớn diễn ra mượt mà, ít trượt giá.

Bảo mật & linh hoạt

Rút tới 30 BTC/ngày mà không cần KYC – lý tưởng cho người dùng ưu tiên riêng tư.

Hệ thống bảo mật đa lớp, quỹ bảo hiểm lớn, kiểm toán định kỳ.

Hỗ trợ tiếng Nhật 24/7 – giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Tốc độ nạp/rút nhanh chóng

Hỗ trợ nhiều mạng lưới blockchain (BTC, ETH, TRON, BNB Chain, v.v.).

Xử lý nạp/rút tự động, gần như tức thì.

Lợi thế cạnh tranh – Tại sao chọn KCEX?

Trong bối cảnh hàng trăm sàn giao dịch cạnh tranh, KCEX nổi bật nhờ:

Phí giao dịch 0% – giúp tối ưu lợi nhuận, đặc biệt với trader khối lượng lớn. Sự kiện thưởng lớn – vốn khởi đầu lên đến 21.000 USDT mà không cần rủi ro nhiều. Thanh khoản mạnh – đảm bảo giao dịch ổn định, không lo “bị kẹt lệnh”. Hỗ trợ người dùng mới – hướng dẫn chi tiết, nhiệm vụ dễ hoàn thành. Đội ngũ phát triển chuyên nghiệp – liên tục cập nhật tính năng, cải thiện trải nghiệm.

Trading Showdown của KCEX là cơ hội vàng cho người dùng mới tham gia thị trường tiền điện tử với vốn thưởng lớn, phí giao dịch 0% và điều kiện giao dịch tối ưu. Dù bạn là người mới hay trader lâu năm, đây là thời điểm lý tưởng để tăng tốc danh mục đầu tư mà không cần bỏ ra quá nhiều vốn ban đầu.