Wall Street Pepe NFT Mint Büyük İlgi Görüyor – 1.700 NFT, 1,7 Milyar WEPE’yi Yaktı

Wall Street Pepe’nin (WEPE) ilk NFT koleksiyonu, 22 Ağustos’ta yayına girdi.

WEPE topluluğundan yoğun ilgi gördü ve platform trafiği adeta kilitlendi.

Sadece birkaç gün içinde, kullanıcılar tarafından 1.700’den fazla NFT basıldı.

Token tarafında ise hareketlilik daha da çarpıcı.

19 Ağustos’tan bu yana Ethereum üzerinde 1,7 milyar WEPE yakıldı.

Solana’da yeni tokenlar piyasaya sürüldükçe, her yeni tahsis, Ethereum’daki arzı kalıcı olarak azaltıyor.

Token arzının yaklaşık %1’inin bir haftadan kısa sürede yakıldığı anlamına geliyor.

NFT minting ve token yakımının başlamasından bu yana WEPE fiyatı %42,7 oranında yükseldi.

Wall Street Pepe (WEPE), kıtlık ile artan talebin birleşimi sayesinde gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Mesaj net: Zengin ya da fakir olabilirsin, ama kurbağa her zaman zengini seçiyor.

Yeni Whitelist Turu: WEPE, PEPE ve Pinguinler

Wall Street Pepe, 22 Ağustos’ta NFT koleksiyonunu başlattı.

2.500 whitelist slotu ilk aşamada topluluk cüzdanlarına dağıtıldı.

Öncelikli hak, Alpha-Chat üyeleri ve topluluk gönüllülerine verildi.

İlgi yoğundu: ilk turda 1.700’den fazla NFT basıldı.

Ethereum’daki en iyi 2.000 WEPE yatırımcısı, ilk günden bu yana yaptıkları staking katkıları için ödüllendirilecek.

En iyi 5.000 PEPE yatırımcısı, meme kültürünün köklerini onurlandırmak için listeye dahil edilecek.

500 Best Wallet (BEST) kullanıcısı da özel ödüller kazanacak.

Whitelist, yalnızca WEPE topluluğuyla sınırlı değil; aynı zamanda Blue-Chip NFT projelerini de kapsıyor.

Pudgy Penguins, Azuki, BAYC, Moonbirds ve Chimpers sahiplerinin cüzdanları da bu aşamada katılım için uygun kabul ediliyor.

NFT minting işlemi ilk gelen alır prensibine göre yapılacak.

Böylece süreç rekabetçi kalacak ve koleksiyon, sadık sahipler ile partner projeler arasında dengeli şekilde dağıtılacak.

Tüm bu aşamalar, bunun yalnızca NFT basımı olmadığını gösteriyor.

Amaç, yeni degens yatırımcılarını WEPE Army’ye kazandırmak.

Aynı zamanda WEPE’nin meme kültüründeki, trade platformlarındaki ve topluluklar arası ittifaklardaki etkisini daha da güçlendirmek.

Kurbağa Solana’ya Sıçrarken 1,7 Milyar WEPE Yakıldı

Wall Street Pepe’nin (WEPE) Solana ağına geçiş süreci geçen hafta başladı.

Kullanıcılar, projenin yeni web sitesi üzerinden SOL tabanlı WEPE tahsislerini almaya başladı.

Daha önce de belirtildiği gibi, Ethereum üzerinde 1,7 milyardan fazla WEPE token yakıldı.

SOL tabanlı her WEPE alımı, Ethereum tarafında bir yakım işlemi başlatıyor.

ETH üzerindeki arz azaltılırken, likidite ve işlem hacmi Solana ağına taşınıyor.

Mekanizma, hem toplam arzı sınırlamayı hem de daha hızlı ve ucuz bir zincire geçişi ödüllendirmeyi hedefliyor.

Uzun vadede, meme coinlerin merkezi hâline gelen Solana ağına tamamen geçiş planlanıyor.

Böylece WEPE işlemleri daha hızlı, sorunsuz ve verimli hâle gelecek.

Token Generation Event (TGE) sonrasında da yakım mekanizması devam edecek.

ETH WEPE sahipleri, tokenlarını ücretsiz ve 1:1 oranında SOL WEPE ile takas edebilecek.

WEPE Ordusuna Nasıl Katılabilirsiniz

Milyarlarca token yakımı ve NFT’lerin hızla tükenmesiyle Wall Street Pepe (WEPE), hem topluluk kültürü oluşturma hem de yatırımcı değerini artırma konusundaki gücünü kanıtladı.

Yeni whitelist turları yaklaşırken ve Solana’ya geçiş hızla sürerken, WEPE Army hız kesmiyor.

Aksine daha da güçlenerek genişlemeye devam ediyor.

Tüm minting aşamaları ve tahsis detayları için, Discord ve Telegram üzerinden erişilebilen Wallet Checker dokümanını inceleyebilirsiniz.

Basılan tüm NFT’leri OpenSea üzerinden görüntülemek mümkün.

SOL tabanlı WEPE tahsislerinizi almak için resmî Wall Street Pepe web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim için, WEPE ekibi Best Wallet kullanımını öneriyor.

Best Wallet, Google Play ve Apple App Store üzerinden indirilebilir.

