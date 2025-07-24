İflas Eden Kripto Para Borsası FTX Bir Sonraki Nakit Ödeme Turuna Başlıyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

İflas sürecindeki kripto para borsası FTX, alacaklılara yapılacak bir sonraki nakit ödeme turuna 30 Eylül 2025 civarında başlayacağını duyurdu. Hak sahipliği için belirlenen kayıt tarihi ise 15 Ağustos olarak açıklandı.

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu turdaki ödemeler; 5. Sınıf Müşteri Alacak Hakları, 6. Sınıf Genel Teminatsız Alacaklar ve önceki turdan bu yana onaylanan Kolaylık Alacakları sınıflarını kapsayacak.

Ödemeler, FTX’in belirlediği dağıtım ortakları olan BitGo, Kraken ve Payoneer aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yeni ödeme kararının, toplam taleplerin 1,9 milyar dolar azaltılmasıyla birlikte geldiği bildirildi. Bu gelişme, alacaklılara yapılacak dağıtımların daha hızlı ve kapsamlı olabileceğine işaret ediyor.

FTX, Mahkemeden 1,9 Milyar Dolarlık Talep Kesintisi İçin Onay Aldı

İflas sürecindeki kripto borsası FTX, tartışmalı talepler rezervini 6,5 milyar dolardan 4,3 milyar dolara düşürmek için ABD İflas Mahkemesi’nden onay aldı. Kararla birlikte yaklaşık 1,9 milyar dolarlık kaynak serbest kalacak ve bu da alacaklılara yapılacak ödemelerin önünü açacak.

Şirket, yalnızca Kimlik Doğrulama (KYC) sürecini tamamlamış, gerekli vergi formlarını iletmiş ve BitGo, Kraken veya Payoneer gibi dağıtım platformlarından birine kaydolmuş hak sahiplerine ödeme yapılacağını vurguladı.

Taleplerini devreden kullanıcıların ise bu işlemin 15 Ağustos kayıt tarihinden önce tamamlanmış ve resmi kayıtlara geçmiş olması gerekiyor.

Bu adım, FTX’in yeniden yapılanma sürecinde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Şirket bu yılın başlarında, alacaklılara ödeme yapılmasını öngören planın mahkemeden onay almasının ardından 6,2 milyar dolarlık iade sürecine başlamıştı.

2022 Kasım’ında bilançosuyla ilgili sarsıcı bilgiler sonrası likidite krizine girerek çöken FTX, bir zamanlar kripto dünyasının en büyük isimlerinden biriydi. Şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried, müşteri ve yatırımcılardan 11 milyar dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 2023’te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak iyi hal indirimiyle cezasının yaklaşık 21 yılını yatması bekleniyor. Federal kayıtlara göre Bankman-Fried, New York’tan Oklahoma’daki bir sevk merkezine nakledildi. Serbest kalma tarihi ise 14 Aralık 2044 olarak görünüyor. Kendisine ayrıca 11 milyar doların üzerinde para cezası da verildi.

FTX’in Küresel Ödemeleri Engelleme Planına Çinli Alacaklıdan Tepki

Çinli bir alacaklı, FTX’in aralarında Çin’in de bulunduğu 49 ülkedeki kullanıcılara yapılacak ödemeleri kısıtlama planına karşı çıkarak mahkemeye itirazda bulundu.

300’den fazla kullanıcıyı temsil eden Weiwei Ji, 15 milyon dolarlık doğrulanmış alacağıyla birlikte, Çinli kullanıcıların düzenleyici varsayımlar nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini savundu.

Restricted jurisdictions



FTX received 70 objections from creditors



Suggests include following Voyager/Celsius procedures to make payment to Restricted Jurisdictions pic.twitter.com/0w960OC2EA — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) July 22, 2025

Weiwei Ji, özellikle Hong Kong üzerinden yasal yolların mümkün olduğunu belirterek, bu sınırlamaların hukuki dayanağının olmadığını ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

Bu itiraz, FTX Recovery Trust’ın “potansiyel olarak kısıtlanmış” kabul edilen 49 farklı yargı bölgesindeki talepleri değerlendirmek için yaptığı başvurunun ardından geldi. Kısıtlama listesinde Çin’in yanı sıra Rusya ve Pakistan da yer alıyor.

Söz konusu 49 ülkeye ait toplam alacak miktarı yaklaşık 800 milyon dolar. The Block’un aktardığı verilere göre bunun %82’si yalnızca Çinli alacaklılara ait.