BTC $113,644.19 -1.52%
ETH $4,157.56 -1.74%
SOL $181.13 0.73%
PEPE $0.000010 -1.33%
SHIB $0.000012 -2.09%
BNB $837.21 -1.02%
DOGE $0.21 -2.12%
XRP $2.89 -3.74%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (20 สิงหาคม 2025) กำลังปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบรรดาเหรียญคริปโตชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ลดลงมาอยู่ที่ 113,178 ดอลลาร์ (-2.75%) และราคา Ethereum (ETH) ลดลงมาอยู่ที่ 4,099 ดอลลาร์ (-5.22%) ตามลำดับ

ในส่วนของกลุ่ม Meme Coin ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ราคา Dogecoin (DOGE) ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.2101 ดอลลาร์ (-6.15%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) ก็ปรับตัวลงมาที่ 0.00001215 ดอลลาร์ (-4.75%)

อย่างไรก็ตาม นักเทรด/นักลงทุนบางส่วนก็มองว่า นี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะซื้อเหรียญคริปโตต่างๆ ในราคาที่ต่ำลง (Buy the Dip) เพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.3% แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ตลาดโดยรวมจะเป็นเชิงลบ แต่เงินทุนยังไหลเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 แม้จะยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เริ่มเข้าใกล้โซน “Fear” มากขึ้น บ่งบอกว่านักลงทุนเริ่มมีความกังวลมากขึ้นหลังตลาดคริปโตโดยรวมร่วงแรง
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังคงต่ำกว่า 50 สะท้อนว่า “Bitcoin Season” ยังคงแข็งแรงกว่าตลาด Altcoins โดยรวม
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
การคาดการณ์ราคา BTC, ETH และ XRP แสดงโมเมนตัมที่อ่อนแรง เพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานลึก
2025-08-18 22:21:49
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,019,041,991,636
-8.42
เหรียญยอดนิยม
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
2025-08-18 00:27:14
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
การคาดการณ์ราคา BTC, ETH และ XRP แสดงโมเมนตัมที่อ่อนแรง เพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานลึก
2025-08-18 22:21:49
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-20 08:38:18
XRP ข่าวล่าสุด
ตุลาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ripple และ XRP ขณะที่ BTC ย้อนกลับไปที่ 115k ดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-20 02:18:40
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า