Связанный с Трампами майнер выйдет на биржу в сентябре

American Bitcoin с связями с семьей Трампа нацелился на сентябрьский IPO.

Обновленно: августа 28, 2025

Американская компания American Bitcoin готовится к выходу на биржу Nasdaq в начале сентября. Связанная с сыновьями Дональда Трампа организация планирует сначала объединиться с Gryphon Digital Mining.

Генеральный директор Hut 8 Ашер Генут сообщил Reuters, что сделка будет осуществлена полностью акциями. Она привлекла как криптоориентированных, так и традиционных институциональных инвесторов. Уже подобраны крупные акционеры, которые поддержат дебют на бирже. Отметим, что компания Hut 8 владеет 80% American Bitcoin.

Братья Трамп сохранят контроль над American Bitcoin после слияния

После завершения слияния компания сохранит название American Bitcoin и будет торговаться под тикером ABTC. Ее сооснователи Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вместе с Hut 8 сохранят почти полный контроль над American Bitcoin. Им принадлежат 98% акций.

Генут объяснил, что команда не случайно выбрала слияние вместо прямого листинга. Этот способ дает больше возможностей финансирования. Плюс позволяет использовать уже существующий бизнес.

Компания также рассматривает возможности для расширения в Азии, в Гонконге и Японии. Цель – предоставить инвесторам широкий доступ к биткоин-активам за пределами США. Пока конкретных сделок нет, но ведутся переговоры. Необходимо помочь тем инвесторам, кто из-за местных ограничений не может напрямую покупать криптоакции на Nasdaq.

American Bitcoin появился в результате сдвига Hut 8 в сторону инфраструктуры

American Bitcoin была создана в начале этого года. Создана как результат стратегического перехода Hut 8 от чистой криптодобычи к инфраструктуре (энергоресурсам и дата-центрам). Новый проект реализован совместно с братьями Трамп. Он позиционирует себя как глобальный добытчик биткоина с планами расширения через приобретения и партнерства.

Эта стратегия похожа на подход крупных американских биткоин-компаний. Они обычно используют финансирование через акции и слияния для ускоренного роста. Генут обозначил и цель нового проекта. Как говорит эксперт, задача построить инструмент, привлекательный как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Предоставить им доступ к Биткоину через регулируемые биржи.

