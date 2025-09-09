Крупная компания “сбросила” SUI и SOL: что ей известно?

Lion Group Holding Ltd. из Сингапура избавилась примерно от 1 млн SUI и 6,600 SOL.

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 9, 2025

Компания Lion Group Holding Ltd. из Сингапура (тикер NASDAQ: LGHL) приняла смелое решение сменить криптовалюту для инвестиций. Она полностью продает свои позиции в Sui (SUI) и Solana (SOL) и переводит деньги в Hyperliquid (HYPE). Пока все говорят, о надвигающемся альтсезоне, такие действия выглядят максимально странно. Что ж, будем следить за дальнейшими действиями. Также предлагаем следить за проектом SUBBD и его предпродажей токена, которая скоро завершится.

Почему Hyperliquid?

План прост: постепенно избавиться примерно от 1 млн SUI и 6,600 SOL, чтобы снизить расходы и уменьшить риски из-за колебаний рынка. Ранее компания объявила, что хочет держать в резерве активов на $600 млн, где ключевым станет Hyperliquid. Этот шаг помогает привести баланс компании к новой стратегии.

Lion Group выбрала HYPE, потому что Hyperliquid занимает 70% рынка децентрализованных бессрочных контрактов (DeFi perps). По словам компании, это часть плана оптимизировать резервы за счет быстрой и мощной блокчейн-платформы. Hyperliquid является популярной торговой площадкой, подходящей для таких контрактов.

В августе 2025 года Hyperliquid заработал $106 млн, что на 23% больше, чем в июле ($86,6 млн). Объем торгов за месяц достиг $383 млрд. Сейчас биржа занимает 6-е место среди DEX с дневными потоками в $420 млн и общим TVL $1,75 млрд.

Смена интересов произошла вскоре после того, как BitGo Trust Company запустила в США кастодиальные решения для токена HYPE. То есть, институциональные инвесторы (например, LGHL) получили удобный и безопасный способ его хранить.

Генеральный директор LGHL Уилсон Ван заявил, что компания будет постепенно переводить свои активы из SUI и SOL в HYPE. Это необходимо, чтобы снизить среднюю цену покупки. Так грамотно используется волатильность рынка. Он подчеркнул, что быстрая инфраструктура Hyperliquid делает проект одной из самых интересных возможностей в DeFi.

Для LGHL это явный приоритет. И SUI, и SOL остаются сильными экосистемами, но их доходы и торговая активность уступают темпам роста Hyperliquid.

Интерес к HYPE растет и у публичных компаний. Смотрите сами:

Eyenovia стала первой американской компанией, вложившейся в токен, собрав $50 млн и купив более 1 млн HYPE.

Tony G Co-Investment Holdings приобрела 10 387 HYPE на сумму около $438 тыс.

Sonnet BioTherapeutics объявила о добавлении HYPE в резервы. Уже куплено 12,6 млн токенов на $583 млн и выделено еще $305 млн для будущих покупок. Общая сумма вложений приближается к $888 млн.

Однако, несмотря на этот импульс, акции LGHL упали на 5,60%. Инвесторы взвесили все риски, связанные с криптозависимой стратегией.

