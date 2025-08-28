Ripple nieuws vandaag: XRP koers kan exploderen na mega partnerschap met Chinese fintech

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 28, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers consolideert vandaag rond $3, maar is mogelijk klaar om te exploderen in de laatste maanden van 2025. Uit recent Ripple nieuws blijkt dat het Chinese fintechbedrijf, Linklogis, een partnerschap heeft gesloten met Ripple. Het Chinese bedrijf werkt samen met de Amerikaanse Ripple om een finance app te bouwen op de XRP Ledger, de blockchain van Ripple.

Vandaag kijken we naar het nieuwe partnerschap tussen Ripple en Linklogis en wat voor invloed dit kan hebben op de XRP koers. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Chinese fintech sluit zich aan bij de XRP Ledger

Linklogis wil gebruik maken van de XRP Ledger om zijn finance app te bouwen. Het bedrijf levert financiële diensten aan productieketens en werkt samen met Ripple aan een app op de XRP Ledger om internationale betalingen sneller en goedkoper te maken. Ook opent dit deuren voor het gebruik van digitale assets.

De twee bedrijven kijken ook naar mogelijkheden voor het toepassen van stablecoins, AI en smart contracts om de financiële diensten voor productieketens verder te stroomlijnen.

Hoewel de XRP koers na het recente nieuws weinig bijzonders doet, is het aandeel van Linklogis Inc met 23% omhoog geschoten. Dit is een teken dat investeerders optimistisch zijn over de samenwerking tussen Ripple en Linklogis en de toepassing van de XRP Ledger.

BIG BREAKING 💥💥: $XRP Publicly traded Linklogis share price up 23% in the past 24 hours, after unveiling its partnership with the XRP Ledger. pic.twitter.com/e2773Syu8s — Captain Redbeard 🦆⭕️ (@Brett_Crypto_X) August 27, 2025

Voor Ripple is dit slechts een van de velen partnerschappen, die wellicht niet zorgen voor een snelle koersstijging, maar wel zijn groei op lange termijn bevorderen.

Ironisch genoeg is het verhandelen en minen van crypto nog steeds illegaal in China sinds de crypto ban in 2021. Maar het partnerschap tussen Ripple en Linklogis suggereert dat de ban geen beperkingen legt op het gebruik van de XRP Ledger voor het Chinese bedrijf.

Het partnerschap met Linklogis volgt enkele dagen na de lancering van Gemini’s XRP creditcard. Nu Ripple is verlost van zijn juridische strijd met de Securities & Exchange Commission (SEC), volgen er mogelijk nog veel partnerschappen in de rest van 2025. Dit samen kan zorgen voor grote koersstijgingen op langere termijn.

XRP koers verwachting

De XRP koers laat in de ochtend een stijging zien van 0,3% naar $3, met een stijging van ongeveer 3% in de afgelopen week. Ondanks aanhoudende bullish druk, lukt het XRP niet om boven zijn 30-daagse moving average (geel) te stijgen bij $3,05. Dat is een typische beweging die de XRP koers vaak laat zien: een consolidatie die voor een langere periode loopt.

Deze beweging suggereert dat long-term holders Ripple blijven vasthouden, wat koersdalingen beperkt. Dit, terwijl een kleinere groep traders probeert geld te verdienen op de lichte prijsverschillen. In de periodes van consolidatie is ook een gebrek aan hype te zien, wat koersstijgingen beperkt.

De neutrale Relative Strength Index (RSI) rond de 50 kaart de mogelijkheid aan voor verdere zijwaartse bewegingen in de komende dagen en weken. Na zijn sterke stijging in december, beweegt XRP veel mee met de rest van de cryptomarkt, maar dan vaak met beperkte volatiliteit.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Wat Ripple in september gaat doen, hangt waarschijnlijk vooral af van wat de rest van crypto doet. Maar oktober kan wellicht een goede maand worden, met verwachtingen dat de eerste spot XRP ETF goedkeuring kan krijgen in de VS. Dit kan zorgen voor een grote injectie van institutioneel kapitaal, wat de XRP koers verder omhoog kan duwen.

Daarmee is het vooruitzicht op langere termijn positief voor XRP, terwijl we op kortere termijn weinig bijzonders verwachten. Traders en investeerders die behoefte hebben aan meer volatiliteit en de kans op hogere winst, kijken dan ook naar alternatieven. Hieronder bespreken we een veelbelovend alternatief met meer risico en potentie voor meer winst.

Meme coins als alternatief voor Ripple

Wall Street Pepe ($WEPE) lanceert binnenkort op Solana. De succesvolle meme coin begon op Ethereum na een presale van maar liefst $72 miljoen. $WEPE is niet zomaar een meme coin, want hij biedt token holders exclusief toegang tot een community met elite trading signalen. Zo had je bijvoorbeeld de kans om $PENGU te kopen voordat deze met 600% steeg.

Deze zet van $WEPE weerspiegelt het succes van meme coins zoals Shiba Inu, die ook multi-chain zijn gegaan. Met Solana profiteert de meme coin van lage transactiekosten, hoge snelheden en toegang tot de grootste crypto degens. Je kan de Solana variant vroegtijdig kopen via de officiële website, met een vaste lage prijs voordat deze lanceert.