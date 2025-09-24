De 100x crypto DEX battle – wat voorspelt Binance CEO?

Laatst bijgewerkt: September 24, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De DEX crypto markt ontploft in 2025, met HYPE en ASTER die de strijd aangaan om dominantie in de gedecentraliseerde crypto exchange sector. Beide projecten beloven revolutionaire trading functionaliteiten en trekken miljoenen in investeringen aan. Voor crypto nieuws volgers die zich afvragen wat is een DEX en welke DEX crypto coin het meeste 100x potentieel heeft, biedt deze analyse duidelijkheid.

Binance CEO CZ schokt crypto nieuws met ASTER voorspelling

Voor het eerst in zijn carrière heeft voormalig Binance exchange CEO Changpeng Zhao (CZ) een crypto token geëndosseerd die niet Binance Coin (BNB) is. Zijn tweet over ASTER veroorzaakte een spectaculaire crypto koers verwachting die uitkwam: van $0,08 naar $1,27 binnen enkele uren. Deze historische gebeurtenis markeert een keerpunt in de strijd tegen Hyperliquid.

CZ declared war to hyperliquid



For the first time EVER, CZ tweeted about a token that isn't $BNB



He posted about $ASTER – the DEX that just did +600% in 24h 💀



The biggest DEX battle in crypto history has started.



(Thread) 🧵 pic.twitter.com/kEjGapEsF5 — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) September 18, 2025

De ASTER DEX heeft indrukwekkende statistieken behaald sinds de lancering. Met meer dan $500 miljard handelsvolume en 2 miljoen actieve gebruikers heeft het platform snel marktaandeel veroverd op Hyperliquid en andere gevestigde crypto exchange platforms. De totaal vergrendelde waarde (TVL) explodeerde met 380% naar $1,85 miljard in slechts 24 uur.

ASTER’s hidden orders revolutioneren crypto exchange trading

De grootste innovatie van ASTER ligt in de “hidden orders” functionaliteit die traditionele crypto exchange platforms missen. Deze functie houdt crypto trading orders volledig onzichtbaar voor andere traders, waardoor front running en MEV-aanvallen worden voorkomen. Professionele traders migreren van Binance crypto trading naar dit DEX platform vanwege deze institutionele privacy features.

Deze technologische voorsprong geeft ASTER een significant concurrentievoordeel in de crypto exchange sector. Wat is een DEX precies? Het is een gedecentraliseerde crypto exchange die gebruikers directe controle geeft over hun fondsen, in tegenstelling tot gecentraliseerde platforms.

Welke crypto kopen in 2025? DEX tokens zoals ASTER bieden enorm potentieel door de DeFi crypto trend. De sector groeit exponentieel en early adopters kunnen profiteren van deze crypto trend.

HYPE vs ASTER: crypto koers verwachting en technische analyse

Terwijl ASTER focust op privacy en institutionele features, positioneert HYPE zich als community-gedreven alternatief in de DEX crypto exchange markt. Beide projecten hebben sterke punten, maar verschillende benaderingen van Binance crypto trading uitdagers.

⚔️ Perp DEX War: Lighter, Aster, and Hyperliquid



Perp DEXs are quickly emerging as one of the hottest narratives, leading in trading volume and launching more new markets than ever



.@Lighter_xyz and @Aster_DEX are rising challengers, taking on the current king @HyperliquidX… pic.twitter.com/FFWS9iZFJv — TK Research (@TKVResearch) September 23, 2025

TK Research analyseerde de drie hoofdspelers in de “Perp DEX War”: Lighter, ASTER en Hyperliquid. Deze crypto exchange platforms leiden in handelsvolume en lanceren meer nieuwe markten dan ooit tevoren. De concurrentie intensifieert naarmate elke DEX unieke features ontwikkelt om traders weg te lokken van traditionele Binance exchange patronen.

Marktpotentieel voor DEX crypto exchange groei

De DEX sector heeft nog enorme groeipotentie volgens crypto analisten. Traditionele Binance exchange en andere gecentraliseerde platforms domineren nog steeds de markt, maar gedecentraliseerde alternatieven winnen snel terrein. Regulatoire druk op gecentraliseerde crypto exchange platforms versnelt deze transitie naar DEX oplossingen.

Voor traders die beste DEX crypto coins zoeken, bieden zowel HYPE als ASTER verschillende voordelen. ASTER excelleert in institutionele features die Binance crypto professionals waarderen, terwijl HYPE meer toegankelijk is voor retail investeerders die Hyperliquid alternatieven zoeken.

➥ Before You Ape: All You Need to Know About Aster$ASTER recently experienced a remarkable surge, nearly increasing 20 times in the past week after being mentioned by @cz_binance.



Many are calling it the Hyperliquid killer, the new shining star of perpetuals with $3B+ trading… pic.twitter.com/m88lgSIDuZ — Eli5DeFi (@eli5_defi) September 22, 2025

100x crypto potentieel: welke DEX coin wint?

De vraag welke DEX crypto het meeste 100x potentieel heeft, hangt af van verschillende factoren. ASTER’s endorsement door CZ en zijn crypto verwachting 2025 geeft het project enorme geloofwaardigheid en exposure. De hidden orders functionaliteit trekt professional traders aan die bereid zijn premium fees te betalen voor privacy.

HYPE daarentegen bouwt op community engagement en toegankelijkheid. Het platform focust op gebruiksvriendelijkheid en lagere entry barriers voor nieuwe DeFi gebruikers.

Voor investeerders die zoeken naar opkomende cryptomunten met explosief potentieel, verdienen beide crypto projecten serieuze overweging. De DEX markt groeit exponentieel en vroege investeerders in succesvolle platforms kunnen aanzienlijke returns behalen.