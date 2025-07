Britse politieagent krijgt 5,5 jaar cel voor Bitcoin diefstal – $80.000 nu $4,4 miljoen waard

Een voormalige agent van de Britse National Crime Agency (NCA) is woensdag veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor het stelen van 50 bitcoin tijdens een onderzoek naar drugshandel op het dark web. Paul Chowles (42) stal de cryptocurrency in 2017 toen deze slechts $80.000 waard waren, maar door de explosieve groei van de Bitcoin koers zijn ze nu meer dan $4,4 miljoen waard.

Hoe een vertrouwde agent Bitcoin stal uit crimineel onderzoek

De diefstal vond plaats tijdens een NCA-onderzoek naar Silk Road 2.0, een illegale dark web marktplaats die werd gerund door Thomas White uit Liverpool. Chowles, een intelligentieofficier, had toegang tot White’s “retirement wallet” en stal 50 van de 97 Bitcoin die in beslag waren genomen door de autoriteiten.

Deze zaak illustreert waarom crypto met potentie zoals Bitcoin zulke aantrekkelijke doelen zijn voor criminelen. Chowles gebruikte zijn technische kennis van cryptocurrencies om de diefstal maandenlang verborgen te houden. De NCA dacht aanvankelijk dat White zelf zijn Bitcoin wallet had weten te bereiken.

Bitcoin Fog mixing service verhulde criminele sporen

Na de diefstal stuurde Chowles de gestolen Bitcoin naar Bitcoin Fog, een cryptocurrency “mixing” service die bedoeld is om de bron van digitale valuta te verhullen. Dit toont aan hoe criminelen geavanceerde crypto technieken gebruiken om hun sporen uit te wissen.

Tussen mei 2017 en juli 2021 splitste Chowles de Bitcoin op in kleinere hoeveelheden en verplaatste deze naar verschillende publieke adressen. Hij converteerde het vervolgens naar pond sterling om geld op te nemen of gebruikte betaalkaarten om de opbrengsten uit te geven.

Ontdekking kwam pas jaren later

De diefstal kwam pas aan het licht toen White, na zijn vrijlating, werd onderworpen aan een “proceeds of crime” onderzoek. White verklaarde dat hij niet verantwoordelijk was voor het verplaatsen van de 50 Bitcoin en dat het iemand binnen de NCA moest zijn geweest die toegang had tot zijn private keys.

Toen Chowles in 2022 werd gearresteerd, vonden onderzoekers gebruikersnamen en wachtwoorden gekoppeld aan White’s cryptocurrency accounts in zijn notitieboekjes. Dit fysieke bewijs was cruciaal voor de veroordeling.



Bitcoin prijsstijging van $1.200 in 2017 naar $88.000 in 2025 toont massive waardestijging

Financiële schade en strafmaat

Prosecutor Craig Hassall berekende dat Chowles in totaal £613.147,29 heeft verdiend door zijn criminele activiteiten. Hij maakte 279 transacties tussen 2021 en 2022 voor in totaal £23.309 en nam £6.232 op via geldautomaten.

De rechter veroordeelde Chowles tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Chowles werd in juli 2025 ontslagen door de NCA wegens grove wandeling. De Crown Prosecution Service gaat nu confiscatieprocedures starten om de opbrengsten van de misdaad terug te vorderen.

Alex Johnson van de Crown Prosecution Service verklaarde: “Binnen de NCA werd Paul Chowles beschouwd als iemand die competent was, technisch onderlegd en zeer bekend met het dark web en cryptocurrencies. Hij misbruikte zijn positie tijdens dit onderzoek door zijn eigen zakken te vullen.”

Gevolgen voor crypto veiligheid en vertrouwen

Deze zaak benadrukt waarom crypto veiligheid cruciaal is, zelfs binnen vertrouwde instellingen. Het toont aan dat zowel criminelen als overheidsagenten geavanceerde kennis hebben van cryptocurrency systemen en deze kunnen misbruiken.

Voor investeerders die zich afvragen welke crypto kopen, is dit een belangrijke les over het belang van self-custody. De toekomst crypto hangt af van betere veiligheidsmechanismen en gebruikers die volledige controle houden over hun assets.

Mixing services blijven populair bij criminelen

Het gebruik van Bitcoin Fog in deze zaak illustreert hoe mixing services nog steeds populair zijn bij criminelen die hun crypto transacties willen verhullen. Deze services maken het moeilijker voor autoriteiten om cryptocurrency bewegingen te traceren, hoewel ze niet foolproof zijn.

De NCA heeft in 2024 nieuwe bevoegdheden gekregen om cryptocurrency te “confisqueren, bevriezen en vernietigen” die door criminelen wordt gebruikt, waardoor ze crypto kunnen afpakken zonder arrestatie.

Belangrijke lessen voor crypto investeerders

Deze Bitcoin diefstal zaak leert ons enkele belangrijke lessen voor de toekomst crypto:

Zelfs overheidsagenten kunnen crypto stelen Self-custody is cruciaal – Bewaar je crypto in je eigen wallets Mixing services bieden geen 100% bescherming – Autoriteiten kunnen transacties alsnog traceren Crypto met potentie kan exponentieel stijgen – $80K werd $4,4 miljoen in 8 jaar

De vraag welke crypto kopen wordt complexer wanneer je ook veiligheidsrisico’s moet meewegen. Bitcoin blijft de beste crypto voor lange termijn waardeopslag, maar vereist wel zorgvuldige opslag.

