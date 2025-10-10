페페코인 13배 간다? 채굴형 밈코인 ‘페페코인’ 돌풍

페페코인의 상승세 기대가 커지는 가운데, 새로운 투자 대안으로 부상하고 있다.이 프로젝트는 디플레이션 구조와 고수익 스테이킹, 그리고 프리세일 한정 저가 매수 기회를 통해 장기적인 가치 상승 가능성을 높이고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

페페코인은 약 10개월 전 기록한 사상 최고가(ATH) 대비 여전히 66.4% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 한 애널리스트는 이 토큰이 2026년까지 최대 13배 상승할 수 있다고 전망했다. 투자자들이 페페코인의 반등을 관망하는 가운데, PEPE는 시장 변동에 의존하지 않고 코인을 수익화할 수 있는 대안적 솔루션으로 부상하고 있다.

밈 코인 가운데 최초로 ‘마인-투-언(Mine-to-Earn)’ 개념을 도입한 페페노드는 채굴 과정을 가상 전략 게임으로 바꿔, 이용자들이 게임 플레이만으로 페페코인(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 등 주요 자산을 획득할 수 있게 한다. 즉, 단순한 보유를 전략적이고 경쟁적인 수익 활동으로 전환시킨 것이다.

가장 매력적인 점은 시장 변동성에 직접 노출되지 않고도 페페코인을 얻을 수 있다는 점이다. 여기에 이중 보상 시스템을 더해, 플레이어들이 자본 이익과 패시브 인컴(수동 수익) 을 동시에 누릴 수 있도록 설계됐다.

현재 프로젝트의 프리세일이 진행 중이며, 이번 라운드의 페페코인 토큰은 개당 0.0010918달러에 판매되고 있다. 단, 이번 가격은 약 2일 뒤에 종료되며, 이후 단계에서는 더 높은 가격이 적용될 예정이다.

PEPE, 13배 상승 주기 임박? 기다림을 ‘게임’으로 바꾼 페페노드

인기 크립토 트레이더 카므란 아스가르(Kamran Asghar) 는 최근 페페코인 차트에서 ‘확장형 쐐기 패턴(broadening wedge)’ 을 포착했다. 이는 2026~2027년까지 이어질 수 있는 주기적 가격 확장 사이클을 시사한다.

이 패턴은 시간이 지날수록 가격 변동 폭이 점점 커지는 구조를 보여준다. 첫 번째 사이클에서 페페코인은 약 1,100% 상승하며 0.00001725달러까지 올랐고, 이후 또 한 번 1,100% 급등해 사상 최고가(ATH)인 0.00002836달러를 기록했다.

카므란은 세 번째 파동이 페페코인이 쐐기 하단인 0.00000509달러 부근에 도달한 뒤 약 1,200% 상승하여 0.00006612달러의 ‘사이클 고점’을 닿을 수 있다고 예측한다. 이 시나리오가 현실이 될 경우, 투자자은 약 13배의 수익을 얻게 된다.

현재 페페코인은 0.000009409달러 선에서 거래 중으로, 차트는 본격적인 상승 전 단기 조정 가능성을 시사한다. 이에 따라 투자자들 사이에서는 지금 매수해 하락 구간을 버틸지, 아니면 다음 상승 사이클을 기다릴지에 대한 고민이 커지고 있다.

만약 목표가 도달할 때까지 꾸준히 페페코인 보유량을 늘리고 싶은 투자자라면, 단순 매수 대신 다른 방식으로 PEPE를 확보하는 선택지도 고려해볼 만하다.

바로 페페코인의 마인-투-언(mine-to-earn) 모델이다. 게임성과 전략, 패시브 인컴을 결합한 이 방식은 PEPE를 직접 시세 변동에 노출시키지 않고도 얻을 수 있게 한다. 과거 크립토 시장에서 플레이-투-언(P2E)이 열풍이었다면, 이제 페페노드의 개념이 그 다음 트렌드로 부상할 가능성이 있다.

페페코인, 전략과 게임화로 채굴 패러다임 혁신

비싼 장비 경쟁이 치열한 기존의 암호화폐 채굴 방식이 페페코인을 통해 완전히 새롭게 재정의되고 있다.

이 프로젝트는 채굴을 참여형 게임 형태로 전환하며, 한때 열풍이었던 P2E(Play-to-Earn) 모델에서 영감을 받았다. 다만 이번에는 게임 속 주인공이 ‘채굴 장비 세팅’ 자체라는 점이 다르다.

모든 플레이어는 서버룸에서 시작하며, 이를 페페코인을 사용해 확장하고 업그레이드할 수 있다.

설비를 개선하고 레이아웃을 효율화하며 새로운 노드를 추가해 채굴량을 늘릴 수 있다. 각 노드는 고유한 특성을 가지며, 일부 조합은 다른 것보다 월등한 성능을 발휘하므로 성공은 단순 규모가 아닌 전략에 의해 결정된다.

최적화된 셋업은 더 많은 페페코인 보상을 제공하며, 리더보드 상위권에 오른 플레이어는페페코인, 파트코인 등 가치 높은 밈 코인도 함께 누적할 수 있다.

이 모델은 전통적인 채굴 개념을 완전히 뒤집는다. 값비싼 하드웨어를 사서 유지하는 대신, 플레이어가 전략적 게임 플레이를 통해 토큰을 패시브하게 얻는 구조다. 그 결과, 채굴을 힘과 자본이 아닌 전략과 재미로 접근할 수 있는 더욱 친근하고 몰입감 있는 방식이 완성됐다.

페페코인, 프리세일 단계에서도 스테이킹 수익 가능

페페코인의 채굴형 게임은 정식 출시까지 아직 몇 주, 혹은 몇 달의 시간이 남아 있다. 프로젝트는 불과 한 달여 전 프리세일을 시작했으며, 로드맵에 따르면 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 본격적으로 게임이 공개될 예정이다.

이 시점은 신규 투자자에게 분명한 기회를 의미한다. 프로젝트가 여전히 프리세일 단계에 있기 때문에 진입 가격이 가장 낮을 가능성이 높으며, 게임 공개 전 일찍 자리를 잡은 참여자들이 초기 수혜를 누릴 수 있는 것이다.

프리세일을 통해 모인 자금의 약 35%는 마인-투-언 플랫폼 개발에 직접 투입되어, 콘텐츠의 핵심이 되는 게임플레이 완성도에 집중될 예정이다. 이는 프로젝트의 핵심이 단순한 토큰 판매가 아닌, 완성도 높은 게임 플레이 경험 구축에 있음을 보여준다.

투자자들은 단순히 2026년까지 페페코인 가격 상승을 기다리기보다, 페페코인를 통해 더 능동적인 수익 창출 방법을 선택할 수 있다. 현재 조기 참여자는 페페코인 토큰을 구매한 후 즉시 프로젝트의 네이티브 스테이킹 프로토콜에 예치하여 최대 732%의 변동형 연수익률(APY)을 얻을 수 있다.

즉, 게임이 출시되기 훨씬 전부터 페페코인 보유량을 불릴 수 있으며, 정식 오픈 시점에는 이미 충분한 자산으로 가상 채굴 리그(virtual mining rigs) 를 구축하고 확장할 수 있게 된다. 결과적으로, 조기 참여자는 게임 런칭과 함께 더 많은 토큰과 주요 밈코인 보상을 선점할 수 있는 유리한 위치에 서게 된다.

페페노드 디플레이션으로 장기 가치 상승

페페코인은 단순히 여러 밈코인을 벌 수 있는 기능에 그치지 않는다. 프로젝트의 네이티브 토큰 페페코인 자체에 강력한 디플레이션(Deflationary) 메커니즘을 적용해, 장기적인 가치 상승을 설계했다.

플레이어가 가상 채굴 시설을 업그레이드하거나 확장할 때마다, 사용된 토큰의 70%가 영구적으로 소각된다. 즉, 게임 참여가 늘어날수록 유통량은 줄고 희소성은 커지는 구조다.

게임이 본격적으로 활성화되고 이용자가 증가할수록 유통 공급량은 점점 줄어들며, 이는 시간이 지날수록 토큰 가격에 상승 압력을 가할 가능성이 높다.

또한 1억 6천만 개 이상이 스테이킹으로 묶여 유동 공급이 제한된 점도 희소성 강화에 기여한다. 현재 스테이킹 보상률은 약 5,000% 수준으로, 전통 금융권의 인플레이션율을 훨씬 웃돌며 장기 보유를 유도하는 구조다.

이처럼 소각과 스테이킹이 결합된 ‘이중 희소성 메커니즘’ 은 페페노드의 가치를 자연스럽게 끌어올리는 지속 가능한 토큰 경제 모델로 평가된다.

아울러 보유자들은 게임 내 채굴 장비 업그레이드나 노드 구매를 통해 토큰 사용도를 높이며, 디플레이션 효과를 더욱 가속화할 수 있다. 이로써 토큰의 유틸리티와 수요가 동시에 성장하는 선순환 구조가 완성된다.

현재 프리세일을 통해 가장 낮은 가격으로 페페코인 토큰을 확보할 수 있는 시기로, 주요 거래소 상장 시 가격 모멘텀 상승에 대한 기대감이 커지고 있다. 전문가들은 페페코인을 ‘최대 100배 성장 잠재력을 지닌 밈코인’ 으로 평가하며, 지속적인 수요와 제한된 공급이 향후 가격 상승을 견인할 것으로 전망하고 있다.

페페코인 프리세일 참여 방법

프리세일에 참여하려면 페페코인 공식 웹사이트에서 ETH, BNB, USDT(ERC-20 또는 BEP-20), 혹은 신용·직불카드로 코인을 구매할 수 있다.

지갑 연결은 자유롭게 선택할 수 있으며, 최고의 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 하나로 평가받는 베스트월렛과 같은 주요 암호화폐 지갑을 권장한다. 현재 페페코인 프로젝트는 베스트월렛의 ‘Upcoming Tokens’ 섹션에 공식 등록되어 있어, 투자자는 해당 플랫폼에서 토큰 구매, 추적, 그리고 정식 론칭 후 클레임까지 한 번에 진행할 수 있다.

투자자 보호를 위해, 프로젝트의 스마트 컨트랙트는 블록체인 보안 감사 기관 Coinsult의 검증을 완료했으며, 코드 오류나 취약점이 없는 것으로 확인됐다.

