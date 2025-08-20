XRP 시세 및 리플 속보 업데이트 – 8월 20일
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
리플의 자체 토큰인 XRP(엑스알피)가 8월 20일 장 초반부터 높은 변동성과 함께 거래를 시작하며 또 한 번 분주한 하루를 예고하고 있다. 지난 한 주 동안 이어진 불안정한 가격 흐름과 엇갈린 거시경제 신호 속에서 시장은 XRP가 다시 상승 모멘텀을 회복해 최근의 박스권을 돌파할 수 있을지 촉각을 곤두세우고 있다.
초반 XRP 움직임에서 주요 지지선 방어를 시도하는 모습이 나타났으며 주요 거래소 전반에서 거래량도 점차 늘어나고 있다.
시장 심리는 엇갈린 상태다. 일부 애널리스트들은 고래 지갑의 꾸준한 매집세를 근거로 XRP가 돌파를 준비하고 있다고 보는 반면, 다른 이들은 암호화폐 시장 전반에 드리운 약세가 단기 상승을 제한할 수 있다고 경고한다.
크립토뉴스는 본 기사를 통해 오늘 하루 동안의 주요 XRP 가격 움직임, 속보, 기술적 지표를 실시간으로 전할 예정이다.
함께 읽어볼 만한 기사: 리플 전망 2025~2030년: 최신 XRP 뉴스 및 호재로 보는 리플 100 만원 가능성은?
