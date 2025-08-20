BTC $113,361.66 0.06%
Cryptonews 알트코인 뉴스

XRP 시세 및 리플 속보 업데이트 – 8월 20일

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
작성자
Sanghee Yun
작성자 소개

북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

최종 업데이트: 
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
XRP 시세 및 리플 속보 업데이트 - 8월 20일

리플의 자체 토큰인 XRP(엑스알피)가 8월 20일 장 초반부터 높은 변동성과 함께 거래를 시작하며 또 한 번 분주한 하루를 예고하고 있다. 지난 한 주 동안 이어진 불안정한 가격 흐름과 엇갈린 거시경제 신호 속에서 시장은 XRP가 다시 상승 모멘텀을 회복해 최근의 박스권을 돌파할 수 있을지 촉각을 곤두세우고 있다.

초반 XRP 움직임에서 주요 지지선 방어를 시도하는 모습이 나타났으며 주요 거래소 전반에서 거래량도 점차 늘어나고 있다.

시장 심리는 엇갈린 상태다. 일부 애널리스트들은 고래 지갑의 꾸준한 매집세를 근거로 XRP가 돌파를 준비하고 있다고 보는 반면, 다른 이들은 암호화폐 시장 전반에 드리운 약세가 단기 상승을 제한할 수 있다고 경고한다.

크립토뉴스는 본 기사를 통해 오늘 하루 동안의 주요 XRP 가격 움직임, 속보, 기술적 지표를 실시간으로 전할 예정이다.

함께 읽어볼 만한 기사: 리플 전망 2025~2030년: 최신 XRP 뉴스 및 호재로 보는 리플 100 만원 가능성은?

Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
더 보기
