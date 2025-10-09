香港DDCエンタープライズ、BTC保有拡大へ1.2億ドル調達

最終更新日: 10月 10, 2025

香港のデジタル企業DDCエンタープライズは8日、ビットコイン（BTC）購入を目的とした1億2400万ドルの株式資金調達を完了した。

同社は2025年末までに1万BTCを保有する目標を掲げており、すでに1058BTCを確保している。

発行価格はクラスA株1株あたり10.00ドルで、10月7日の終値に対し16%のプレミアムが付いている。

ビットコイン戦略を加速する大規模調達

今回の株式資金調達は、DDCの暗号資産（仮想通貨）であるビットコインの蓄積戦略を加速させることを目的としている。

グローバルなアジア食品プラットフォームという中核事業を維持しつつ、将来性が高いビットコインを企業財務における中核的な準備資産として位置づけ。

経営陣は今回の動きを「長期戦略を支えるための一連の資金調達計画における重要な一歩」と説明している。

目標である1万BTCは現在の価格で12億ドル以上に相当し、達成されれば同社の企業価値の大部分を占める可能性がある。

同社は今年初めにもアンソン・ファンズ、アニモカ・ブランズ、ケネティック・キャピタルが主導する5億2800万ドルの資金調達を完了。

ニューヨーク上場企業によるビットコイン関連資金調達として最大規模の一つとなった。

機関投資家からの信頼と市場の反応

この資金調達は、DDCのビットコイン財務管理に対する機関投資家からの強い支持を裏付けるものだ。

同社株は2025年初来で105%以上も上昇しており、その多くはビットコイン財務戦略に起因するとみられる。

DDCは、この資金調達が公開企業のビットコイン財務に対する機関投資家の受け入れが拡大していることの表れだと述べている。

DDCは規律ある段階的なビットコイン取得を進めており、直近でも50BTCを追加購入している。

同社はこのアプローチを投機的なものではなく「規律ある長期戦略」であると強調。

伝統的な事業成長と戦略的なおすすめ仮想通貨の統合という二本柱の戦略が、同社のユニークな市場での地位を築いている。