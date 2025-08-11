3 Altcoin yang Sedang Jadi Sorotan di Pasar Indonesia Minggu Kedua dan Ketiga Agustus 2025 | Dogecoin dan Aset BTC Melonjak Pesat

Tiga altcoin kini mencuri perhatian di pasar Indonesia. Pergerakan harga Dogecoin, CORE, dan aset berbasis BTC yaitu Bitcoin Hyper menampilkan tren yang layak dipantau oleh investor, dengan fokus pada daya tarik investasinya di minggu kedua Agustus 2025.

Pasar aset kripto Indonesia pada pekan kedua Agustus 2025 bergerak dinamis di tengah penyesuaian global. Komunitas trader ritel Indonesia tetap aktif dan menaruh minat tinggi pada aset yang menunjukkan ketahanan harga dan katalis fundamental yang jelas.

Tiga altcoin yang ramai dibahas oleh komunitas Indonesia adalah Dogecoin (DOGE), Core (CORE), dan Bitcoin Hyper (HYPER). Ketiganya hadir sebagai kandidat “altcoin trending Indonesia” untuk minggu kedua dan ketiga Agustus berkat kombinasi momentum harga, roadmap, dan narasi teknologi.

Dogecoin: Pemimpin Meme Coin dengan Popularitas yang Stabil

Dogecoin menjadi altcoin teratas yang banyak dibicarakan di Indonesia.

Per 11 Agustus 2025, DOGE diperdagangkan di $0.2341 (sekitar Rp3.814 dengan kurs Rp16.291/USD), naik 16,02 persen dalam tujuh hari terakhir. Market cap berada di $35.23 miliar (sekitar Rp573.932 triliun) dengan kenaikan harian 0,83 persen, sementara volume 24 jam mencapai $2.22 miliar (sekitar Rp36.166 triliun), naik 33,51 persen. Rasio Vol/Market Cap berada di 6,33 persen, dengan total supply 150,47 miliar DOGE dan circulating supply yang sama. Max supply bersifat tak terbatas. Profile score tercatat 61 persen.

Trader Indonesia menggunakan momentum tujuh hari terakhir sebagai penanda minat beli yang kembali aktif. Profil risiko DOGE tetap moderat untuk kategori meme coin berkapitalisasi besar, sehingga cocok bagi investor yang mengutamakan likuiditas dan eksposur ke aset berkomunitas kuat.

Core: Layer-1 Blockchain dengan Fokus pada Keunggulan Teknologi

Core (CORE), sebuah blockchain layer-1, juga banyak dilirik investor Indonesia.

Harga CORE berada di $0.5053 (sekitar Rp8.232) per 11 Agustus 2025, naik 4,98 persen dalam tujuh hari terakhir. Market cap tercatat $509.24 juta (sekitar Rp8,296 triliun) dengan kenaikan harian 2,12 persen, dan volume 24 jam di $15.14 juta (sekitar Rp246,646 miliar), naik 4,29 persen. FDV berada di $1.06 miliar (sekitar Rp17,268 triliun), sementara rasio Vol/Market Cap sebesar 2,97 persen. Total supply mencapai 2,09 miliar CORE, max supply 2,1 miliar, dan circulating supply sekitar 1 miliar (47,99 persen). Profile score berada di 68 persen.

Core Insider edisi terbaru menyoroti beberapa katalis: tujuh dApp baru meluncur dalam dua minggu, klaim bahwa 88 persen hash rate Bitcoin kini ikut mengamankan Core, peluncuran stablecoin native AUSD, hadirnya VaultLayer dengan smart vault bertenaga AI, serta metrik gaming yang menyentuh rekor tertinggi. Katalis ini menarik perhatian komunitas Indonesia yang fokus pada adopsi aplikasi nyata dan ekosistem yang ekspansif.

Bitcoin Hyper: Proyek BTC yang Naik Daun dengan Teknologi Layer-2 Inovatif

Sebuah proyek yang berupaya mengatasi keterbatasan mendasar Bitcoin (BTC) menarik minat investor Indonesia.

Bitcoin Hyper (HYPER) hadir sebagai solusi layer-2 untuk BTC yang menargetkan kecepatan dan biaya transaksi. Proyek ini mengadopsi arsitektur Solana Virtual Machine (SVM) guna menyatukan keamanan ala Bitcoin dan throughput tinggi, sehingga mendukung pembayaran, meme coin, dan dApp dengan biaya rendah dan finalitas mendekati instan.

Presale masih berlangsung dengan harga saat ini $0.012625 (sekitar Rp206). Total dana yang terkumpul tercatat $8,349,509.21 (sekitar Rp136,022 miliar) dari target tahap berjalan $8,472,516.40. Investor dapat membeli melalui ETH, USDT, BNB, maupun kartu, serta memilih opsi Buy and Stake dalam satu transaksi. Harga awal presale berada di $0.0115 (sekitar Rp187) dan harga listing yang direncanakan $0.012975 (sekitar Rp211).

Aktivitas on-chain menunjukkan pembelian terbaru yang konsisten, termasuk 79,2 ribu HYPER senilai $999.988, 53,6 ribu HYPER senilai $677.053, 39,6 ribu HYPER senilai $499.988, dan 7,9 ribu HYPER senilai $99.990. Data ini memperlihatkan minat beli yang aktif dari berbagai alamat, termasuk pembelian berulang dalam nominal yang serupa.

Fitur staking menawarkan estimasi imbal hasil 130 persen per tahun, dengan distribusi reward 199,77 HYPER per blok ETH selama dua tahun dan dapat diklaim saat fitur klaim aktif. Total staked saat ini tercatat 403.292.845 HYPER. Mekanisme jembatan canonical dan bukti ZK menjaga keamanan, sementara komit state berkala ke Layer-1 Bitcoin mempertahankan integritas data.

Investor Indonesia memanfaatkan peluang presale ini untuk mendapatkan eksposur awal pada jaringan layer-2 yang kompatibel SVM. Proses pembelian berlangsung sederhana: sambungkan wallet, pilih jumlah HYPER, konfirmasi transaksi, dan aktifkan opsi Buy and Stake bila ingin langsung melakukan staking.

DOGE dengan basis komunitas besar, CORE dengan agenda peluncuran ekosistem yang agresif, serta HYPER dengan arsitektur rollup yang memanfaatkan SVM kini menjadi tiga sorotan utama di radar trader Indonesia. Tujuan investor pada minggu kedua dan ketiga Agustus berfokus pada aset yang memiliki likuiditas, katalis fundamental, dan narasi teknologi yang jelas.

Catatan Akhir: Peluang Emas di Bitcoin Hyper

Pasar kripto Indonesia di minggu kedua Agustus 2025 menunjukkan bahwa DOGE, CORE, dan Bitcoin Hyper menjadi pusat perhatian investor. DOGE membuktikan kekuatan komunitasnya dengan rebound harga yang solid, CORE menunjukkan progres ekosistem dengan peluncuran dApp baru, dan Bitcoin Hyper mencuri sorotan berkat teknologi Layer-2 inovatifnya. Data ini mengindikasikan bahwa pasar sedang mencari aset dengan likuiditas kuat, narasi teknologi jelas, dan prospek pertumbuhan cepat. Bitcoin Hyper memenuhi semua kriteria tersebut. Presale yang hampir mencapai target membuat momen ini semakin krusial untuk masuk lebih awal.

Momentum presale Bitcoin Hyper semakin kuat dengan partisipasi aktif investor dan volume pembelian yang signifikan. Harga yang masih di bawah target listing memberi peluang capital gain besar bagi pembeli awal. Fitur staking dengan estimasi imbal hasil 130% per tahun menambah daya tariknya bagi investor jangka menengah hingga panjang. Dengan komit state berkala ke Bitcoin dan arsitektur SVM, keamanan dan kecepatan transaksi menjadi nilai tambah besar. Investor yang menunda bisa kehilangan kesempatan masuk di harga terbaik.

Bagi trader yang terbiasa memburu aset dengan fundamental kuat, Bitcoin Hyper menawarkan kombinasi teknologi, likuiditas, dan narasi pasar yang solid. Adopsi awal SVM di jaringan BTC menjadi katalis langka yang jarang muncul di altcoin baru. Presale ini juga dirancang fleksibel, dengan opsi pembelian lewat ETH, USDT, BNB, dan kartu. Mekanisme Buy and Stake memudahkan investor langsung mengunci imbal hasil sejak awal. Inilah waktu terbaik memanfaatkan momentum.

Dengan pasar altcoin yang semakin kompetitif, keuntungan terbesar biasanya diperoleh dari masuk di fase awal proyek potensial. Bitcoin Hyper saat ini berada di tahap tersebut, dengan target presale yang hampir terpenuhi. Harga listing yang hanya sedikit di atas harga presale membuat potensi upside semakin realistis. Aset seperti ini seringkali mengalami lonjakan harga segera setelah listing, didorong oleh hype komunitas dan narasi teknologi. Investor cerdas akan melihat momen ini sebagai titik masuk strategis.

Kesimpulannya, DOGE dan CORE tetap menarik, tetapi Bitcoin Hyper memiliki momentum unik yang jarang muncul. Teknologi Layer-2 yang memadukan kecepatan SVM dan keamanan Bitcoin menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Presale yang mendekati penutupan memberi sinyal urgensi tinggi bagi mereka yang ingin masuk. Dengan imbal hasil staking yang kompetitif dan peluang capital gain signifikan, Bitcoin Hyper layak dipertimbangkan sebagai salah satu aset kripto unggulan di portofolio Agustus 2025. Kunjungi web resmi presale Bitcoin Hyper sekarang juga!

