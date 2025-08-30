Prediksi Harga Solana: Permintaan Institusional Rp48,9 Triliun dan Sinyal Golden Cross Dorong SOL Lebih Tinggi dari Perkiraan

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Sinyal teknikal golden cross yang muncul di grafik Solana mengisyaratkan potensi reli besar. Sinyal ini secara historis terbukti mendahului lonjakan harga hingga lebih dari 1.000% di siklus sebelumnya, memperkuat prediksi harga Solana saat ini.

Ryan Neuner, seorang trader terkemuka yang diikuti hampir 1 juta pengguna di platform X dan sering tampil di media seperti CNBC, baru saja menyoroti grafik pasangan SOL/BTC yang kembali menunjukkan sinyal beli kuat.

Dengan momentum yang terus menguat dan minat institusional yang meningkat, Solana kini menjadi salah satu aset kripto yang paling diawasi oleh para investor untuk potensi pergerakan eksplosif selanjutnya.

We’ve seen this play before… 2021, 2023, and now setting up again in 2025.



One of MANY indicators screaming a major move for $SOL, and we can’t ignore it.



It’s time to switch. Don’t miss this setup.

LIVE on Crypto Banter YouTube right NOW! pic.twitter.com/XKyBPoBAwh — Ran Neuner (@cryptomanran) August 28, 2025

Neuner mencatat adanya perpotongan antara simple moving average (SMA) 50-hari dan 200-hari pada pasangan ini, yang mengukur performa token Solana (SOL) terhadap Bitcoin (BTC).

Saat sinyal golden cross ini pertama kali muncul, SOL mencatat lonjakan hingga 19 kali lipat hanya dalam waktu sekitar satu tahun. Tiga tahun kemudian, sinyal serupa kembali muncul dan mendorong kenaikan 340% dalam waktu 6 bulan.

Dengan sinyal ini kembali terkonfirmasi, seberapa tinggi potensi harga SOL di siklus ini?

Prediksi Harga Solana: Potensi Kenaikan 91% Setelah Breakout dari Resistance Kunci

Solana akhirnya menembus level resistance penting di harga $205 atau Rp3.346.525 (Rp16.305/USD) dan saat ini sedang menguji ulang level tersebut dari atas. Kondisi ini bisa menjadi peluang menarik untuk membuka posisi beli jangka menengah karena panggung telah disiapkan untuk mengikuti langkah Ethereum (ETH) dan BNB Coin (BNB) dalam mencapai rekor harga tertinggi baru.

Salah satu katalis utama yang memperkuat prediksi harga bullish Solana adalah peluncuran dana korporasi khusus untuk SOL.

Beberapa perusahaan besar seperti Galaxy Digital, Multicoin Capital, dan Pantera Capital telah menyatakan komitmen investasi kolektif senilai $3 miliar (Rp48.915.000.000.000) pada altcoin ini.

Gabungan antara sinyal beli teknikal yang kuat dan keterlibatan institusional berskala besar ini dapat mendorong SOL menembus level $500 (Rp8.152.500) atau bahkan $1.000 (Rp16.305.000) di siklus saat ini, terutama saat musim altcoin benar-benar dimulai.

Target harga berikutnya yang sedang dibidik adalah level psikologis $300 (Rp4.891.500) apabila momentum bullish tetap terjaga dalam beberapa hari ke depan.

Setelah breakout dikonfirmasi, token ini berpeluang menguji ulang rekor harga tertingginya dan terus melaju ke level $500, lalu $1.000, menciptakan potensi keuntungan hingga 400% dalam kurun waktu sekitar 6 bulan.

Ekosistem Solana sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan hal ini semakin menarik perhatian proyek-proyek baru seperti meme coin Wall Street Pepe ($WEPE), yang memutuskan untuk bermigrasi ke jaringan Solana dengan menawarkan insentif khusus kepada para holder.

Wall Street Pepe ($WEPE) Berpotensi Meledak dengan Strategi Burn Token Bernilai Jutaan Dolar

Wall Street Pepe ($WEPE) bukan sekadar meme coin biasa. Proyek ini merupakan komunitas trader yang telah teruji dengan fokus nyata pada profitabilitas.

Diluncurkan pada tahun 2025, $WEPE telah berhasil menarik lebih dari 79.000 holder, memiliki 55.500 pengikut di platform X, dan membentuk grup alpha eksklusif yang sebelumnya sukses mencetak cuan hingga +600% di $PENGU.

Kini $WEPE melakukan ekspansi ke jaringan Solana, yang menawarkan kecepatan transaksi lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan merupakan rumah subur bagi meme coin untuk berkembang.

Setiap pembelian $WEPE di jaringan Solana secara otomatis membakar pasokan token di jaringan Ethereum, mengurangi sirkulasi dan memperkuat nilai kedua ekosistem tersebut.

$WEPE menjadi meme coin pertama yang menciptakan efek cross-chain price support, di mana setiap aksi beli memberikan dampak positif bagi harga token di kedua jaringan. Komunitas yang disebut Wepe Army pun tengah bersiap memasuki fase pertumbuhan selanjutnya.

Untuk ikut berpartisipasi, kunjungi situs resmi Wall Street Pepe, sambungkan dompet kripto Anda (misalnya Best Wallet), dan lakukan pembelian menggunakan kripto atau kartu bank.

Kunjungi Situs Resmi di Sini

Prediksi SOL Meledak, WEPE Siap Ikut Meroket? Baca Panduan Belinya Sekarang!

Melihat sinyal golden cross dan investasi institusional miliaran dolar di Solana, tidak heran jika ekosistem Solana menarik proyek-proyek potensial seperti Wall Street Pepe. Bagi Anda yang tertarik dengan cara membeli token $WEPE di jaringan Solana, jangan lewatkan panduan lengkap ini. Kami bahas langkah-langkah mudah mulai dari koneksi dompet hingga cara menghindari kesalahan saat transaksi. Klik panduan cara beli Wall Street Pepe di sini: Cara Membeli Wall Street Pepe. Pastikan Anda tidak tertinggal dalam wave awal investor early adopter!

Prediksi Harga WEPE: Apakah Meme Coin Ini Bisa Naik 1000% di Solana?

Dengan tokenomics deflasi dan strategi burn unik di dua jaringan, Wall Street Pepe ($WEPE) dinilai sebagai meme coin revolusioner. Jika SOL berpotensi naik 400% seperti yang diungkapkan analis, maka $WEPE bisa melonjak lebih besar seiring adopsi pengguna baru di jaringan Solana. Untuk memahami potensi penuh dari WEPE, mulai dari proyeksi harga hingga sinyal teknikal terbaru, Anda wajib membaca artikel ini. Klik di sini untuk prediksi harga Wall Street Pepe terbaru: Prediksi Harga WEPE. Jangan sampai tertinggal gelombang kenaikan selanjutnya!

SOL Menuju Puncak, WEPE Berpotensi Jadi Pemenang Besar

Lonjakan harga Solana setelah sinyal golden cross dan dukungan dana institusional menjadi sinyal kuat bagi investor. Momentum ini menunjukkan bahwa musim altcoin mungkin telah dimulai dan SOL termasuk di antara pemimpin tren. Target harga $500 hingga $1.000 bukan lagi angan-angan, melainkan skenario realistis jika tekanan beli terus berlanjut.

Secara teknikal, breakout resistance di $205 membuka peluang kenaikan hingga 91% dalam waktu dekat. Jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya, potensi 400% dalam beberapa bulan ke depan sangat mungkin terjadi. Kombinasi sinyal teknikal dan investasi besar menjadikan Solana sebagai salah satu aset paling menarik saat ini.

Namun, di balik lonjakan SOL, proyek seperti Wall Street Pepe ($WEPE) juga mencuri perhatian dengan inovasi cross-chain dan strategi burn token yang agresif. Ekspansi ke jaringan Solana menempatkan WEPE di posisi ideal untuk pertumbuhan eksponensial, apalagi saat komunitas terus berkembang.

Pembelian awal token WEPE di jaringan Solana kini menjadi peluang emas untuk masuk sebelum harga meroket. Dengan insentif burn di Ethereum dan utilitas lintas jaringan, WEPE berpotensi menjadi meme coin pertama yang punya dampak langsung terhadap dua ekosistem sekaligus.

Jangan tunda lebih lama. Kunjungi situs resmi Wall Street Pepe sekarang juga, sambungkan dompet crypto Anda, dan jadi bagian dari komunitas Wepe Army hari ini. Potensi cuan ada di depan mata, tinggal Anda yang menentukan ikut atau hanya menonton.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.