Perplexity AI memprediksi sejumlah altcoin terkemuka berpotensi mencatat lonjakan harga signifikan dalam beberapa bulan mendatang, yang bisa menjadikan musim liburan akhir tahun sangat menguntungkan bagi investor crypto.

Sinyal pasar saat ini menunjukkan arah bullish yang mendukung proyeksi tersebut. Pada sesi awal perdagangan kemarin, Bitcoin nyaris menembus rekor tertinggi sepanjang masa dengan menyentuh level $122.227 atau sekitar Rp1,99 miliar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa para bull tengah bersiap untuk mendorong harga menuju level yang lebih tinggi.

Bulan lalu, Presiden Trump menandatangani GENIUS Act yang menghadirkan pengawasan federal terhadap stablecoin untuk memastikan cadangan aset yang memadai. Baru-baru ini, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) meluncurkan Project Crypto, sebuah inisiatif besar untuk memperbarui regulasi sekuritas guna memberikan panduan lebih jelas bagi pasar aset digital.

Langkah-langkah tersebut mengindikasikan bahwa Trump mulai aktif merealisasikan janji kampanyenya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat inovasi blockchain terkemuka di dunia.

Sebagian besar analis meyakini reli mendatang berpotensi melampaui puncak euforia pasar pada 2021. Berdasarkan analisis Perplexity AI, ada tiga altcoin yang diperkirakan akan menjadi pemimpin utama.

XRP (Ripple): Perplexity AI Prediksi Pemimpin Pembayaran Global Bisa Naik Dua Kali Lipat atau Lebih Menjelang Tahun Baru

Perplexity AI memperkirakan Ripple (XRP) berpotensi mendekati level $5,80 atau sekitar Rp94.488 pada kuartal IV 2025, hampir dua kali lipat dari harga perdagangan saat ini yang berada di kisaran $3,12 atau Rp50.789.

Token ini mencatat tren kenaikan yang kuat, sempat menyentuh $3,65 atau Rp59.451 pada 18 Juli dan mencetak all-time high (ATH) pertama sejak 2018, sebelum terkoreksi sekitar 14,3% ke harga saat ini. Meski terjadi penurunan, XRP tetap naik 14% dalam sebulan terakhir, sementara Bitcoin sebagai pemimpin pasar dengan kapitalisasi $2 triliun nyaris tidak bergerak.

Pada 2024, XRP diakui oleh UN Capital Development Fund sebagai solusi unggulan untuk pembayaran lintas negara, yang semakin memperkuat reputasinya di panggung global.

Pertarungan hukum panjang Ripple dengan SEC berakhir tahun ini setelah regulator membatalkan gugatannya. Hal ini terjadi setelah putusan pengadilan pada 2023 yang menyatakan penjualan XRP di pasar ritel tidak termasuk transaksi sekuritas, dianggap sebagai kemenangan besar bagi Ripple dan industri crypto yang selama ini menghadapi tekanan regulasi ketat.

Apabila XRP menguji kembali dan menembus rekor tertinggi sebelumnya, Perplexity AI menilai target di atas $5,80 atau Rp94.488 bisa tercapai, khususnya jika kondisi makroekonomi dan geopolitik tetap mendukung pertumbuhan.

Indikator teknikal menunjukkan Relative Strength Index (RSI) meningkat dari 57, mengisyaratkan tekanan beli yang semakin kuat. Dalam 12 bulan terakhir, XRP melonjak 460%, jauh melampaui kenaikan Bitcoin yang sebesar 99%.

Pepe (PEPE): Perplexity AI Prediksi Lonjakan 500% di Akhir Tahun

Diluncurkan pada April 2023 dengan inspirasi karakter katak meme terkenal karya Matt Furie, Pepe (PEPE) dengan cepat masuk ke jajaran tiga besar meme coin berdasarkan kapitalisasi pasar, kini bernilai $4,9 miliar atau sekitar Rp79,82 triliun, dan menjadi aset meme non-dog-themed terbesar.

Di tengah persaingan ketat di sektor meme coin, PEPE berhasil bertahan berkat komunitas yang solid dan likuiditas yang kuat. Elon Musk bahkan pernah mengisyaratkan memiliki PEPE bersama Dogecoin, dan sempat mengganti foto profilnya menjadi Pepe pada tahun lalu.

Saat ini, PEPE diperdagangkan di kisaran $0.00001158 atau sekitar Rp0,1888, naik 11% dalam sepekan terakhir dan 2% dalam 24 jam terakhir, mengungguli performa Bitcoin di kedua periode tersebut.

Prediksi paling optimistis dari Perplexity AI menyebut PEPE bisa naik hingga $0.00007 atau Rp1,14037 pada Desember, yang berarti potensi keuntungan 500% dari level saat ini, dan jauh melampaui puncak akhir 2024 di $0.00002803 atau Rp0,456. Walaupun tergolong spekulatif, target ini masih memungkinkan tercapai di pasar bull, dengan rekor tertinggi baru yang mungkin muncul lebih cepat pada musim gugur.

Analisis grafik menunjukkan pola descending wedge yang terbentuk sejak November hingga Maret, biasanya menjadi sinyal breakout ke atas. Jika sentimen bullish terus berlanjut bersamaan dengan regulasi yang lebih ramah, PEPE berpeluang menyaingi kapitalisasi pasar Shiba Inu yang berada di $7,5 miliar atau Rp122,18 triliun untuk posisi kedua di kategori meme coin.

Cardano (ADA): Proyeksi Tumbuh 4× untuk Blockchain Ramah Lingkungan

Cardano (ADA) naik 8% dalam sepekan terakhir seiring meningkatnya minat terhadap jaringan blockchain yang ramah lingkungan dan dapat diskalakan.

Donald Trump sempat menyebut ADA di Truth Social ketika mengusulkan pembentukan U.S. Strategic Crypto Reserve. Meskipun Bitcoin menjadi fokus utama, ADA juga disebut sebagai salah satu aset yang mungkin dimasukkan ke cadangan pemerintah, tetapi hanya jika aset tersebut diperoleh dari tindakan hukum.

Didirikan oleh co-founder Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano dikenal berkat mekanisme konsensus Proof-of-Stake, dampak lingkungan yang rendah, serta proses pengembangan yang melalui peer-review. Karakteristik ini terus menarik minat investor ritel maupun institusi.

Harga ADA saat ini berada di kisaran $0.8037 atau Rp13.085, dengan kapitalisasi pasar $29,2 miliar atau sekitar Rp476,67 triliun. Perplexity AI memperkirakan harga ADA bisa naik hingga $6 atau Rp97.746 pada akhir 2025, setara kenaikan 7,5 kali dari level saat ini dan dua kali lipat ATH sebelumnya.

Secara teknikal, ADA tengah berkonsolidasi dalam pola falling wedge sejak akhir 2024. Kenaikan harga yang berhasil menembus resistance $1,10 atau Rp17.920 berpotensi mendorong target $1,50 atau Rp24.406 pada musim gugur. Mencapai target $6 atau Rp97.746 berarti menggandakan rekor ATH tahun 2021 di $3,09 atau Rp50.364.

Presale Maxi Doge Capai $750.000—Mampukah Jadi Penantang Doge Terbesar?

Bagi investor yang mencari peluang di sektor meme coin dengan risiko tinggi namun potensi imbal hasil besar, presale tetap menjadi jalur utama untuk mengejar keuntungan signifikan. Salah satu proyek baru, Maxi Doge (MAXI), telah mengumpulkan lebih dari $745.000 atau sekitar Rp12,14 miliar hanya dalam beberapa hari sejak peluncurannya.

Berbasis pada standar Ethereum ERC-20, MAXI berfokus membangun komunitas kuat melalui interaksi aktif di Telegram dan Discord, kompetisi trading, serta kolaborasi promosi.

Dari total 150,24 miliar token MAXI, sebanyak 25% dialokasikan untuk “Maxi Fund” yang digunakan untuk pemasaran dan kemitraan. Pemegang token juga dapat melakukan staking MAXI untuk mendapatkan imbal hasil pasif, dengan APY saat ini mencapai 381%, meski persentase ini akan menurun seiring meningkatnya jumlah partisipan.

Harga presale ditetapkan di $0.0002515 atau Rp4,096, dengan kenaikan harga berikutnya dijadwalkan hanya dalam hitungan jam. Pembelian dapat dilakukan melalui situs resmi Maxi Doge menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti akun resmi Maxi Doge di X dan Telegram untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Klik di sini untuk berpartisipasi dalam presale.

Saat yang Tepat untuk Bersiap Menjelang Akhir 2025

Perplexity AI memprediksi XRP, PEPE, dan Cardano sebagai tiga altcoin yang berpotensi memimpin reli besar akhir tahun ini. XRP mendapat dorongan kuat dari sentimen pasar positif dan penyelesaian sengketa hukum yang menguntungkan. PEPE menunjukkan peluang lonjakan hingga 500% dengan dukungan komunitas dan momentum teknikal. Cardano berpotensi tumbuh hingga 4× berkat inovasi teknologi dan reputasi ramah lingkungan. Ketiganya menawarkan prospek menarik di tengah tren bullish global.

Momentum bullish yang terlihat saat ini diperkuat oleh kebijakan pro-blockchain dari pemerintahan Trump. Kombinasi faktor regulasi positif dan kondisi makro yang mendukung menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kenaikan harga altcoin. XRP, PEPE, dan ADA masing-masing punya katalis unik yang bisa mendorong reli. Investor yang masuk pada fase akumulasi berpotensi mendapatkan imbal hasil signifikan. Namun, manajemen risiko tetap penting dalam menghadapi volatilitas crypto.

Presale Maxi Doge menjadi peluang tambahan yang tak kalah menarik di tengah momentum ini. Dengan dana yang terkumpul cepat, APY tinggi, dan komunitas aktif, MAXI berpotensi mengikuti jejak kesuksesan Dogecoin. Harga presale yang masih rendah memberi ruang besar untuk apresiasi nilai. Investor yang bergabung sekarang bisa memanfaatkan kenaikan harga di fase berikutnya. Potensi ROI besar semakin relevan di pasar bullish seperti saat ini.

Urgensi masuk ke presale MAXI tidak bisa diabaikan. Dengan jadwal kenaikan harga yang sudah ditetapkan, setiap penundaan berarti kehilangan harga terbaik. Komunitas yang tumbuh cepat juga memperkuat likuiditas dan potensi eksposur proyek. Mengamankan posisi lebih awal bisa menjadi langkah strategis. Presale ini terbuka untuk berbagai metode pembayaran sehingga mudah diakses.

Bagi investor yang ingin memaksimalkan peluang di akhir 2025, menggabungkan strategi akumulasi altcoin terkemuka dengan partisipasi di presale seperti MAXI bisa menjadi langkah jitu. Dengan tren pasar yang bullish, potensi profit ganda semakin terbuka lebar. Saat ini adalah momen untuk bertindak cepat, memanfaatkan data analisis, dan mengamankan posisi. Kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Jangan biarkan momentum ini terlewatkan. Klik di sini untuk berpartisipasi dalam presale.

