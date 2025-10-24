3 Aset Crypto Paling Hot untuk Dibeli Sekarang: HYPE, Solana, dan XRP

Aksi harga di awal bulan Uptober sempat memicu optimisme. Namun, pasar crypto mendadak terkoreksi tajam usai pernyataan Presiden Trump soal tarif 100% terhadap impor China. Sentimen investor pun berubah hati-hati menjelang rapat FOMC Federal Reserve.

Meski begitu, beberapa analis menilai koreksi ini justru memberi ruang konsolidasi sehat sebelum reli lanjutan. Dan berikut ini beberapa crypto yang perlu dipertimbangkan:

Hyperliquid: DEX yang Menelurkan Jutaan Dolar dari Komunitas Trader

Hyperliquid dan token $HYPE miliknya mulai dikenal luas sejak akhir tahun lalu. Proyek ini berjalan di jaringan Layer-1 milik mereka sendiri dan mengusung transparansi serta efisiensi sebagai fondasi. Berbeda dari exchange terpusat, pengguna Hyperliquid tetap memegang kendali penuh atas aset mereka, fitur yang makin penting setelah runtuhnya platform seperti FTX.

Dengan biaya transaksi minim, kecepatan eksekusi tinggi, dan fitur canggih seperti perpetual derivatives, Hyperliquid berhasil menjembatani kenyamanan CEX dan keamanan DEX. Pola grafik menunjukkan tren naik kuat sejak peluncuran.

Dari awal April hingga 26 Mei, harga HYPE melonjak dari sekitar $10 hingga $40, mencetak kenaikan 4 kali lipat. Saat ini, HYPE bergerak dalam pola channel yang melebar, memberi ruang pantulan harga yang lebih tajam.

Solana (SOL): Penantang Terkuat Ethereum dan Bintang Minggu Ini

Solana ($SOL) terus menegaskan posisinya sebagai jaringan blockchain tercepat dan paling skalabel saat ini. Kapitalisasi pasarnya sudah mencapai $111.99B, dengan lebih dari $11 miliar atau setara dengan Rp183 triliun dana yang terkunci di berbagai protokol DeFi. Ekspansi ekosistem Solana tetap solid, menarik perhatian investor ritel dan institusional.

Saat ini, komunitas menantikan kabar mengenai potensi ETF Solana berbasis spot di Amerika Serikat. Jika disetujui, produk ini bisa membuka pintu arus modal besar layaknya yang terjadi pada ETF Bitcoin dan Ethereum. Dari sisi teknikal, SOL menunjukkan tanda undervalued.

Setelah sempat menyentuh $100 pada bulan April, kini SOL diperdagangkan mendekati $191 atau sekitar Rp3.180.000. RSI sebesar 44, kenaikan 4% dalam 24 jam terakhir, dan harga yang bergerak menuju MA 30 harian memperkuat sinyal tersebut.

Level support utama berada di kisaran $150, sementara resistensi kuat menanti di $250. Jika breakout di atas resistensi berhasil terjadi, SOL berpotensi kembali ke rekor tertinggi di $294.16, atau bahkan menembus $500 bila bull market skala penuh terjadi.

Ripple (XRP): Kandidat Pemimpin Pembayaran Global 2025

XRP ($XRP), token asli jaringan Ripple, menjadi pondasi sistem pembayaran modern yang menyaingi model lama seperti SWIFT. Kecepatannya dalam memproses transaksi lintas negara dengan biaya minimal menjadikannya pilihan utama untuk adopsi institusional.

Dukungan dari United Nations Capital Development Fund dan kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan besar di Amerika Serikat memperkuat reputasi Ripple. Kapitalisasi pasar XRP saat ini mencapai sekitar $240.82B, menjadikannya aset kripto terbesar ketiga secara global.

Peluncuran stablecoin RLUSD oleh Ripple memperlihatkan niat serius untuk merebut pangsa pasar stablecoin yang tengah berkembang. Dalam satu tahun terakhir, XRP melonjak 357% hingga menyentuh puncak tujuh tahun di $3.65 atau sekitar Rp60.733 pada pertengahan Juli, jauh mengungguli kenaikan Bitcoin yang hanya 62%.

RSI di kisaran 39 dan harga saat ini berada di bawah MA 30 hari, menandakan peluang rebound. Dari sisi teknikal, dua pola bullish flag yang terbentuk sepanjang musim panas memperkuat potensi kenaikan, terutama bila ETF XRP disetujui pada pertengahan Oktober. Adanya regulasi crypto yang lebih jelas di Amerika Serikat juga dapat mendorong harga XRP ke level $5–$10.

Bitcoin Hyper (HYPER): Revolusi Meme Coin Berbasis Layer-2 Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) mencuri perhatian sebagai salah satu proyek presale paling ramai dibicarakan di tahun 2025. Dengan pendekatan revolusioner, HYPER menggabungkan kecepatan transaksi, skalabilitas, dan semangat komunitas meme coin ke dalam satu ekosistem yang dibangun khusus di atas jaringan Bitcoin.

Dengan infrastruktur Layer-2 yang memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), HYPER mendukung ribuan transaksi per detik dan integrasi penuh dengan aplikasi terdesentralisasi (dApp).

Teknologi Canonical Bridge-nya memungkinkan transfer Bitcoin lintas jaringan dengan biaya rendah dan waktu penyelesaian instan. Audit terbaru dari Coinsult melaporkan nihil kerentanan, faktor penting yang menambah rasa aman bagi investor awal.

Presale crypto ini telah mengumpulkan dana sebesar $24,6 juta atau setara dengan Rp409,4 miliar, dengan harga token saat ini di $0.013165 per token. Token ini dirancang sebagai bahan bakar utama untuk ekosistemnya, mencakup fungsi staking, pengambilan keputusan DAO, dan biaya transaksi. Staking awal menawarkan hasil hingga 48% APY, insentif yang sangat menarik bagi peserta awal sebelum token diluncurkan ke publik.

Saat momentum terus menguat, banyak analis memproyeksikan bahwa HYPER berpotensi mengalami kenaikan harga 10x lipat setelah listing. Prediksi harga Bitcoin Hyper ini menjadi daya tarik utama di kalangan komunitas yang haus akan token berpotensi viral.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara beli Bitcoin Hyper, investor dapat langsung mengakses laman resmi mereka. Jangan lupa, bergabung di komunitas Telegram resmi, serta mengikuti akun X (Twitter) resmi mereka.

Proyek ini sedang berada di persimpangan antara inovasi teknis dan budaya internet. Jika adopsi meluas, Bitcoin bisa saja benar-benar “go HYPER.” Tapi jangan buru-buru memutuskan, Anda harus melakukan riset secara mendalam dan baca artikel kami tentang prediksi harga Bitcoin Hyper sebagai bahan pertimbangan.

