Ethereum Naik 26% dalam Sebulan | 3 Altcoin yang Layak Dipantau Hingga September 2025

Penulis Konten Kripto Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Bagikan Disalin Diverifikasi oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Agustus 18, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Ethereum terus menguat dan kini menjadi pusat perhatian investor global. Harga ETH per 18 Agustus 2025 tercatat $4.464,32 atau sekitar Rp72,3 juta (kurs Rp16.186/USD), naik 26,09% dalam sebulan terakhir. Lonjakan ini menegaskan bahwa Ethereum masih menjadi motor utama altcoin season yang sedang berlangsung.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Kapitalisasi pasar Ethereum berada di $538,87 miliar (Rp8.724 triliun), dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $33,31 miliar (Rp539 triliun). Angka ini mencerminkan aliran modal besar dari investor institusional maupun ritel, sejalan dengan meningkatnya optimisme pada pasar crypto.

Nama Koin Binance Coin (BNB) Binance Coin Harga $853.24 Binance Coin ATH $868.36 (August 14, 2025) Binance Coin Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 2.08% Binance Coin Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 6.23% Binance Coin Kapitalisasi Pasar $125.92B Sirkulasi Pasokan 147.58M

Dominasi Bitcoin yang melemah semakin mempertegas pergeseran modal menuju altcoin. Di tengah tren ini, terdapat tiga aset yang dianggap potensial untuk dipantau hingga September: Tron (TRX), Stellar Lumens (XLM), dan Bitcoin Hyper (HYPER).

Baca juga Cryptocurrency Terbaik 2025 - Panduan Investasi untuk Pemula

Tron: Blockchain dengan Profitabilitas Tinggi

Tron (TRX), yang didirikan oleh Justin Sun, menegaskan posisinya sebagai salah satu jaringan blockchain paling menguntungkan. Harga TRX per 18 Agustus tercatat $0.3541 atau sekitar Rp5.730, naik 8,97% dalam sebulan terakhir.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Dengan kapitalisasi pasar $33,53 miliar (Rp542 triliun) dan volume perdagangan harian $933,35 juta (Rp15,1 triliun), Tron tetap menjadi pilihan utama untuk stablecoin Tether (USDT). Jaringan ini memproses miliaran dolar setiap hari, menjadikannya tulang punggung likuiditas di pasar crypto.

Nama Koin TRON (TRX) TRON Harga $0.35 TRON ATH $0.44 (December 3, 2024) TRON Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 1.08% TRON Perubahan Harga dalam 7 Hari ▲ 3.99% TRON Kapitalisasi Pasar $33.36B Sirkulasi Pasokan 94.68B

Pendapatan tahunan Tron yang menembus miliaran dolar menunjukkan stabilitas bisnis yang jarang dimiliki proyek lain. Struktur teknologi yang kokoh juga menambah daya tariknya bagi investor institusi.

Jika kelak produk investasi berbasis Tron, seperti ETF, mendapat persetujuan regulator, peluang masuknya modal tambahan dapat mendorong harga TRX ke level yang lebih tinggi.

Baca juga Daftar Koin Micin Potensial 2025 yang Layak Dibeli - Siap Cuan Gede

Stellar Lumens: Lonjakan Besar Didukung Analisis Teknis

Stellar Lumens (XLM) memperlihatkan performa luar biasa, dengan kenaikan 342,8% sepanjang tahun terakhir. Per 18 Agustus, harga XLM berada di $0.4240 atau sekitar Rp6.866 per token.

24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Kapitalisasi pasar Stellar saat ini mencapai $13,27 miliar (Rp214,7 triliun), sementara volume perdagangan harian mencapai $238,53 juta (Rp3,8 triliun). Dari sisi teknikal, Stellar membentuk pola falling wedge yang kerap menjadi sinyal bullish continuation.

Nama Koin Stellar (XLM) Stellar Harga $0.43 Stellar ATH $0.93 (January 4, 2018) Stellar Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -5.52% Stellar Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -6.26% Stellar Kapitalisasi Pasar $13.48B Sirkulasi Pasokan 31.30B

Sinyal golden cross juga muncul ketika moving average 50 hari menembus ke atas moving average 200 hari. Indikator ini sering dianggap sebagai tanda perubahan tren jangka menengah menuju arah positif.

Selain teknikal, kekuatan fundamental Stellar juga penting. Sebagai solusi transfer lintas negara, Stellar menawarkan kecepatan dan biaya rendah yang membuatnya relevan dalam pasar global. Kombinasi teknikal dan utilitas inilah yang membuat XLM diprediksi terus naik hingga September.

Baca juga Crypto yang Akan Naik 2025 - Daftar Pesaing Teratas

Bitcoin Hyper: Layer2 Inovatif dengan Potensi Besar

Di luar altcoin mapan, inovasi baru hadir melalui Bitcoin Hyper (HYPER), proyek Layer2 yang saat ini sedang menjalankan fase presale.

Solusi Skalabilitas Bitcoin

Bitcoin Hyper dikembangkan untuk mengatasi kelemahan utama jaringan Bitcoin, yaitu kecepatan transaksi yang lambat dan biaya tinggi. Dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), HYPER menghadirkan solusi rollup yang mampu memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya jauh lebih rendah.

Teknologi canonical bridge memungkinkan pengguna memindahkan BTC ke jaringan Layer2 dengan aman. Seluruh transaksi diverifikasi menggunakan ZK-proofs dan disinkronisasi kembali ke Layer1, sehingga keamanan Bitcoin tetap terjaga.

Baca juga Koin Meme Crypto Terbaik 2025 di Pasar

Data Presale Terbaru

Presale HYPER per 18 Agustus 2025 sudah mengumpulkan $10,26 juta (Rp166 miliar) dari target $10,4 juta. Harga token saat ini $0.012745 atau Rp206. Investor awal mendapatkan peluang staking reward hingga 106% per tahun.

Lebih dari 494 juta token sudah distake oleh investor, membuktikan tingginya kepercayaan pada proyek ini. Aktivitas pembelian juga sangat aktif, mulai dari transaksi kecil belasan dolar hingga ratusan ribu dolar.

Keunggulan dan Manfaat bagi Investor

Transaksi Cepat & Murah – HYPER memungkinkan transfer BTC dalam hitungan detik dengan biaya minimal, menjadikannya ideal untuk pembayaran harian maupun aplikasi DeFi. Kompatibilitas dApps – Karena berbasis SVM, HYPER kompatibel dengan aplikasi yang berjalan di Solana, sehingga pengembang bisa membangun DeFi, NFT, hingga meme coin di atas Bitcoin. Keamanan Tingkat Bitcoin – Seluruh data transaksi Layer2 dikompresi dan dicatat kembali di jaringan utama Bitcoin, memastikan integritas tanpa mengorbankan kecepatan. Staking Menguntungkan – Dengan reward hingga 106% per tahun, HYPER memberikan insentif besar bagi investor yang ingin menghasilkan passive income.

Cara Membeli HYPER

Pembelian dapat dilakukan langsung di situs resmi Bitcoin Hyper. Investor bisa menggunakan ETH, BNB, USDT, maupun kartu kredit untuk berpartisipasi. Setelah transaksi, token dapat langsung distake agar reward mulai berjalan.

Mengapa Investor Tidak Boleh Melewatkan Presale HYPER

Bitcoin Hyper bukan sekadar token baru, melainkan solusi nyata untuk membawa Bitcoin ke level berikutnya. Dengan kombinasi kecepatan, biaya rendah, dan kompatibilitas DeFi, HYPER membuka jalan bagi adopsi Bitcoin yang lebih luas.

Presale hampir mencapai hard cap. Artinya, kesempatan masuk di harga dasar semakin terbatas. Investor yang bergabung lebih awal berpotensi mendapatkan keuntungan signifikan, baik dari capital gain maupun staking reward.

Momentum altcoin season saat ini memberikan peluang besar untuk masuk ke aset potensial. Ethereum, Tron, dan Stellar tetap menarik untuk jangka menengah, namun Bitcoin Hyper menawarkan sesuatu yang berbeda: inovasi fundamental yang bisa mengubah ekosistem Bitcoin.

Presale HYPER sudah hampir penuh. Jika target hard cap tercapai, harga token diperkirakan naik ke fase berikutnya. Bagi investor muda yang ingin membangun portofolio crypto masa depan, inilah momen yang tidak boleh dilewatkan.

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper hari ini, beli token $HYPER, dan mulai staking untuk mendapatkan reward hingga 106% per tahun. Aset ini bisa menjadi pintu masuk terbaik menuju masa depan keuangan digital yang lebih cepat, murah, dan inklusif.

Cara Beli Bitcoin Hyper Sebelum Harga Naik Lagi!

Banyak investor bingung bagaimana cara masuk ke presale Bitcoin Hyper yang hampir penuh. Jangan khawatir, ada panduan praktis yang bisa membantu Anda membeli $HYPER dengan ETH, BNB, USDT, bahkan kartu kredit. Artikel ini menjelaskan langkah demi langkah agar Anda tidak salah langkah saat bertransaksi. Presale yang hampir mencapai hard cap membuat waktu semakin terbatas. Kalau Anda ingin segera mulai staking dan meraih reward 106% per tahun, jangan sampai terlambat. Klik di sini sekarang untuk membaca panduannya: Cara Membeli Bitcoin Hyper.

Prediksi Harga Bitcoin Hyper Bisa Bikin Kaget!

Ethereum, Tron, dan Stellar memang naik, tapi semua mata sekarang tertuju ke Bitcoin Hyper. Teknologi Layer2 berbasis Solana Virtual Machine membuat HYPER bisa menyaingi altcoin besar. Analis percaya harga token ini bisa meledak ribuan persen setelah presale penuh. Investor awal sudah menikmati staking reward yang tinggi, sementara yang terlambat bisa kehilangan momentum emas. Jika Anda penasaran seberapa jauh harga HYPER bisa melesat, jawabannya ada di artikel ini. Baca selengkapnya di sini: Prediksi Harga Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper Scam atau Peluang Emas?

Banyak yang bertanya-tanya apakah Bitcoin Hyper benar-benar proyek asli atau sekadar hype semata. Faktanya, proyek ini sudah mengumpulkan lebih dari $10 juta dalam presale dan terus menarik investor besar. Dengan teknologi rollup, canonical bridge, dan staking reward besar, HYPER menawarkan sesuatu yang nyata. Artikel ini membedah semua fakta dan rumor di balik hype Bitcoin Hyper. Jangan percaya kabar miring tanpa membaca penjelasan detailnya. Cari tahu kebenarannya di sini: Apakah Bitcoin Hyper Scam atau Legit?.

Catatan Akhir

Ethereum kembali membuktikan dirinya sebagai motor utama altcoin season dengan lonjakan 26% hanya dalam sebulan. Dominasi Bitcoin yang melemah memberi ruang bagi altcoin lain untuk bersinar, termasuk Tron dan Stellar. Namun, perhatian terbesar justru mengarah ke Bitcoin Hyper, proyek inovatif dengan potensi revolusioner.

Tron memperlihatkan stabilitas dengan basis bisnis miliaran dolar, sementara Stellar memperkuat posisinya dengan pola teknikal bullish. Keduanya tetap penting untuk dipantau, tetapi investor yang mencari peluang besar tidak boleh mengabaikan HYPER. Teknologi Layer2 yang ditawarkan benar-benar membuka babak baru untuk Bitcoin.

Data presale Bitcoin Hyper menunjukkan kepercayaan investor yang luar biasa. Lebih dari $10 juta sudah terkumpul, hampir mencapai hard cap, dan ratusan juta token telah distake. Reward hingga 106% per tahun memberikan daya tarik tambahan yang sulit disaingi proyek lain.

Momentum presale HYPER kini berada di titik krusial. Begitu target hard cap tercapai, harga akan naik ke fase berikutnya dan potensi capital gain bagi investor awal semakin besar. Itulah mengapa penting untuk bertindak cepat sebelum terlambat.

Bagi mereka yang ingin membangun portofolio crypto masa depan, HYPER adalah pintu masuk terbaik. Jangan hanya mengandalkan Ethereum atau Tron, saat ini saatnya melihat peluang revolusioner. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper, ikuti presale, dan mulai staking untuk meraih keuntungan maksimal.

Gabung Telegram Crypto News Indonesia dan Jangan Ketinggalan Info Panas!

Ingin selalu update dengan berita terbaru soal Ethereum, Tron, Stellar, dan terutama Bitcoin Hyper? Bergabung di komunitas Telegram Crypto News Indonesia akan memberi Anda akses langsung ke analisis, peluang presale, dan bocoran investasi. Di sana, ribuan investor saling berbagi insight berharga setiap hari. Anda bisa bertanya langsung, mendapatkan info presale sebelum viral, dan memanfaatkan momentum lebih awal. Banyak peluang besar yang biasanya hanya dibagikan di komunitas eksklusif. Klik tautan ini sekarang juga untuk gabung: Crypto News Indonesia di Telegram.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.