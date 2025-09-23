Prediksi Harga Ethereum: BlackRock Suntik Dana $500 Juta ke ETH – Target $10.000 Semakin Dekat

Investor terus melakukan akumulasi ETH melalui produk exchange-traded funds (ETF) meskipun harga Ethereum (ETH) mengalami penurunan. Pola ini memperkuat prediksi bullish terhadap harga ETH dalam waktu dekat.

Data dari Farside Investors menunjukkan bahwa dana khusus Ethereum milik BlackRock berhasil mencatatkan arus masuk modal bersih sebesar $512 juta (Rp8,47 triliun, kurs Rp16.541/USD per 22 September 2025) hanya dalam sepekan.

Kondisi ini terjadi setelah ETH anjlok 7,6% dalam tujuh hari terakhir. Angka tersebut menjadi indikasi kuat bahwa investor memilih untuk membeli di level harga bawah.

Minggu lalu, Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi analis. Para pelaku pasar kini memperkirakan pemangkasan serupa akan kembali terjadi bulan depan.

Suku bunga yang lebih rendah biasanya mendorong investor masuk ke aset berisiko seperti cryptocurrency. Data dari CoinMarketCap membuktikan hal ini karena total kapitalisasi pasar altcoin naik menembus $1,7 triliun (Rp28.14 kuadriliun).

Saat altcoin season resmi dimulai, peluang ETH menuju $10.000 (Rp165,41 juta) terlihat semakin nyata.

Prediksi Harga Ethereum: ETH Harus Bertahan di $4.000 untuk Menembus $10K

Ethereum kini bergerak mendekati level support penting di $4.000 (Rp66,16 juta) yang sebelumnya menjadi resistance kuat. Level ini berpotensi menjadi titik lompatan besar untuk rebound harga.

Dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan ETH melonjak signifikan seiring penurunan harga 15%. Kondisi tersebut memicu likuidasi senilai lebih dari $1,5 miliar (Rp24,81 triliun) – gelombang likuidasi posisi long terbesar dalam enam bulan terakhir.

Nama Koin ethereum (ETH) ethereum Harga $4,175.12 ethereum ATH $4,946.23 (August 24, 2025) ethereum Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -6.81% ethereum Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -7.62% ethereum Kapitalisasi Pasar $501.98B Sirkulasi Pasokan 120.23M

Ethereum (ETH) 24 jam 7 hari 1 Tahun

Aksi jual masif ini kemungkinan sudah membersihkan trader dengan posisi lemah, membuka ruang bagi investor baru untuk masuk dengan harga diskon. Saat ini ETH berada di level terendah dalam dua bulan terakhir.

Jika harga mampu bertahan di $4.000 dan bangkit tajam, target $10.000 menjadi semakin realistis dengan potensi kenaikan hingga 140%.

Sementara itu, presale token seperti Pepenode ($PEPENODE) mulai menarik perhatian investor yang berburu peluang presale dengan potensi profit tinggi.

Dengan konsep mine-to-earn serta pertumbuhan komunitas yang cepat, PEPENODE berpotensi menjadi kejutan 10X pada siklus ini.

Pepenode ($PEPENODE) Himpun $1,4 Juta untuk ‘Gamify’ Crypto Mining

Pepenode ($PEPENODE) menghadirkan inovasi baru dalam aktivitas mining token dengan menjadikannya sebuah game kompetitif berbasis pembangunan rig virtual.

Pengguna bisa membangun server room digital, meluncurkan mining rigs, dan menghasilkan reward secara konsisten tanpa perlu perangkat keras mahal maupun keahlian teknis.

Semakin banyak rig yang dipasang, semakin besar pula hasil yang diperoleh.

Leaderboard akan memberikan akses ke hadiah tambahan dari prize pool bersama, termasuk bonus airdrop untuk meme token populer seperti $PEPE dan $FARTCOIN.

Konsep ini menjadi pendekatan mining yang segar – mudah dijalankan, melibatkan komunitas, serta memberikan keuntungan besar bagi early adopter di siklus ini.

Dana yang terkumpul dari presale dialokasikan untuk mengembangkan dunia game Pepenode lebih lanjut. Token $PEPENODE menjadi mata uang utama di balik setiap server, rig, dan upgrade. Semakin banyak pengguna yang bergabung, semakin tinggi pula permintaan token ini.

Virtual mining that generates actual rewards. ⛏



Mine the node, earn the bag. 🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/C9Ayv0ZVOW — PEPENODE (@pepenode_io) September 22, 2025

Bagi yang ingin masuk lebih awal, investor dapat mengakses situs resmi Pepenode dan menghubungkan wallet mereka (contoh: Best Wallet).

Pembelian dapat dilakukan dengan menukar crypto atau menggunakan kartu bank.

Kunjungi Website Resmi Pepenode di sini.

Mau Masuk Lebih Awal? Panduan Beli Token Presale PepeNode Ini Wajib Dibaca!

Saat ETH mulai bangkit dari level kunci $4.000, para investor cerdas justru memburu token presale seperti PEPENODE yang punya konsep unik dan potensi cuan besar. Kalau Anda tertarik untuk ikut lebih awal sebelum hype melambung, jangan sampai melewatkan Cara Beli PepeNode – Panduan Lengkap Beli dengan Aman. Panduan ini akan membantu Anda step by step, mulai dari menghubungkan wallet hingga metode pembayaran yang bisa dipakai. Baca dulu sebelum ketinggalan momentum presale ini!

Siap-Siap Lonjakan! Ini Analisis Token Presale PepeNode yang Bisa 10X

Arus dana sebesar $500 juta dari BlackRock ke produk ETF Ethereum memberikan sinyal kuat bahwa akumulasi besar-besaran sedang berlangsung, bahkan saat harga sedang tertekan. Jika Anda penasaran seperti apa proyeksi jangka panjangnya, Prediksi Harga PepeNode Tahun 2025–2030 bisa menjadi referensi penting karena banyak investor kini mulai melirik token baru yang menawarkan potensi 10X seperti $PEPENODE. Jangan lewatkan peluang ini jika Anda sedang mencari altcoin potensial di tengah momen altseason yang mulai panas. Klik dan pelajari sekarang prediksi menarik dari token baru yang bisa bersaing dengan ETH!

Catatan Akhir: Outlook ETH & Peluang dari Pepenode

Lonjakan arus masuk sebesar $512 juta dari BlackRock ke ETF ETH menjadi bukti kepercayaan institusi terhadap masa depan Ethereum. Meskipun harga sempat tertekan, investor besar melihat ini sebagai momen beli, bukan panik jual. Hal ini memperkuat prospek ETH untuk kembali ke atas $4.000 dan menuju $10.000 dalam beberapa bulan ke depan.

Dukungan dari kebijakan makro seperti pemangkasan suku bunga oleh The Fed ikut memperkuat tren ini. Pasar crypto, khususnya altcoin, mengalami kenaikan kapitalisasi yang signifikan, menciptakan peluang untuk aset digital berkualitas. Ethereum pun berdiri di tengah altseason sebagai pemimpin pasar yang dominan.

Namun, untuk mereka yang mencari ROI lebih tinggi dari titik awal yang kecil, presale seperti PEPENODE menawarkan potensi eksplosif. Dengan konsep gamifikasi crypto mining dan komunitas yang berkembang cepat, PEPENODE bisa jadi kuda hitam baru. Early adopter berpotensi menikmati pertumbuhan hingga 10X seperti yang terjadi di siklus altseason sebelumnya.

Masuk ke presale di fase awal berarti Anda punya keunggulan harga dan reward tambahan. Dukungan teknis yang mudah, mekanisme staking, serta integrasi dengan wallet populer menjadikan PEPENODE menarik untuk kolektor altcoin baru. Dalam situasi seperti ini, menunda bisa berarti kehilangan momen emas. Kunjungi Website Resmi Pepenode di sini!

Biar nggak ketinggalan berita terbaru seperti suntikan dana BlackRock ke Ethereum atau peluang baru seperti presale token PEPENODE, Anda wajib gabung ke komunitas kami. Di Telegram Crypto News Indonesia, kami bagikan prediksi harian, tips investasi, update presale, dan analisis harga dari para ahli. Ini tempat terbaik untuk diskusi dan pantau peluang sebelum orang lain tahu lebih dulu. Klik dan bergabunglah ke komunitas Telegram Crypto News Indonesia sekarang juga!

