Elon Musk Masih Anggap Dogecoin sebagai Raja, Namun Maxi Doge Hadir Membawa Energi Baru

Elon Musk, sosok yang dijuluki sebagai “Dogefather,” kembali menegaskan pandangannya mengenai dominasi Dogecoin (DOGE). Dalam unggahan terbarunya di X, Musk menempatkan Dogecoin di atas mata uang fiat dan menyebutnya sebagai mata uang berbasis energi, selaras dengan prinsip yang mendasari Bitcoin (BTC).

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi para pendukung DOGE bahwa aset ini masih dianggap memiliki kekuatan fundamental di mata salah satu tokoh paling berpengaruh di industri teknologi.

Meskipun banyak pelaku pasar menantikan dampak besar dari pernyataan tersebut sebagaimana yang terjadi pada 2021, kondisi pasar saat ini bergerak lebih selektif. Sentimen tidak lagi bergantung pada satu unggahan, melainkan pada arah tren dan proyek baru yang mampu membawa energi berbeda.

Maxi Doge Hadir Sebagai Penantang Baru

Dalam konteks inilah, muncul salah satu penantang baru yang mulai menarik perhatian, yaitu Maxi Doge (MAXI). Proyek ini membawa pendekatan yang berbeda terhadap istilah energi, bukan semata pada konsensus Proof-of-Work, melainkan pada energi komunitas yang agresif dan pergerakan cepat khas kalangan degen.

Gerakan ini terbukti menarik perhatian investor besar, termasuk satu whale yang melakukan pembelian besar-besaran sebanyak 2,4 miliar token MAXI dalam satu transaksi. Keyakinan tersebut membantu mendorong nilai pendanaan presale Maxi Doge melampaui $3,6 juta atau sekitar Rp60,051 miliar.

Harga Maxi Doge pada tahap presale crypto ini sekarang berada di $0.000263, setara dengan sekitar Rp4,386 per token. Harga tersebut hanya berlaku untuk sekitar 39 jam ke depan sebelum meningkat ke tahap berikutnya.

Antusiasme investor terhadap MAXI menegaskan bahwa proyek ini tidak sekadar membawa estetika meme, melainkan menawarkan narasi kekuatan dan ketahanan yang identik dengan energi komunitas.

Prinsip Energi ala Musk dan Refleksinya pada Maxi Doge

Situs komentar keuangan ZeroHedge sebelumnya menyoroti bagaimana AI menjadi arena persaingan global terbaru yang kemungkinan akan dibiayai oleh kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok melalui pencetakan fiat tanpa batas.

Analisis tersebut menyimpulkan bahwa kondisi ini mendorong investor lari menuju hard assets untuk menghindari risiko depresiasi mata uang. Bitcoin (BTC) melonjak melampaui $126.000 atau sekitar Rp2,102 miliar, sementara emas menyentuh $4.200 dan perak mencapai $53,5 per ons.

Elon Musk turut memberikan tanggapan terhadap diskusi tersebut dengan gaya khasnya. Ia kemudian menyetujui unggahan Sir Doge of the Coin yang menyatakan “Dogecoin is energy,” memperkuat keyakinannya bahwa DOGE memiliki landasan yang tidak dapat dimanipulasi seperti fiat.

Baik Bitcoin maupun Dogecoin sama-sama lahir dari Proof-of-Work, berbasis energi komputasi yang tidak dapat dipalsukan atau dicetak sesuka hati. Perbedaannya terletak pada perjalanan harga. Bitcoin baru saja mencetak all-time high, sementara Dogecoin masih berada jauh di bawah puncaknya pada 2021.

Pendorong besar seperti cuitan Musk semakin jarang muncul, menciptakan ruang kosong yang menunggu figur baru untuk membawa energi tersebut ke fase bull market berikutnya. Pada titik inilah Maxi Doge mulai dikenal sebagai representasi energi baru yang tidak hanya berbasis mekanisme, tetapi juga berbasis dorongan komunitas.

Era Baru Meme Coin: Maxi Doge Muncul sebagai Pewaris Energi DOGE

Sejarah menunjukkan bahwa posisi teratas tidak pernah bersifat permanen. Kekuasaan global berpindah dari Belanda ke Prancis, kemudian ke Inggris, dan akhirnya ke Amerika Serikat. Aset penyimpan nilai pun mengalami evolusi, dari emas menuju Bitcoin sebagai bentuk simpanan nilai yang lebih keras dan portabel.

Only here for one thing. Le pump. pic.twitter.com/nhCD1VYJuk — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 11, 2025

Dinamika yang sama berlangsung di ranah crypto, ketika Pepe (PEPE) mengambil sorotan dari PEPECOIN pada puncak hype-nya. Peristiwa serupa mulai terlihat di arena meme coin. Dogecoin telah menjadi penguasa selama lebih dari satu dekade, sementara Shiba Inu (SHIB) terus mendekat dari belakang.

Namun di antara generasi terbaru, hanya sedikit yang benar-benar mencerminkan energi tanpa batas yang pernah membawa DOGE menuju bulan. Maxi Doge muncul bukan karena mengandalkan Proof-of-Work, melainkan karena mencerminkan bukti usaha, grind, dan ketangguhan komunitas.

Maxi Doge digambarkan sebagai koin micin potensial yang dibentuk oleh semangat yang sama seperti para pendukung DOGE di masa awal. Komunitasnya terdiri dari para pelaku pasar yang terbiasa berjaga hingga dini hari, menatap grafik hingga lilin hijau muncul, dan mempertahankan keyakinan melalui volatilitas ekstrem.

Mereka adalah kelompok yang pernah bergerak serentak ketika Elon Musk menuliskan satu cuitan sederhana tentang DOGE. Kini, energi tersebut mulai beralih. Maxi Doge dianggap sebagai penerus alami yang membawa narasi otot, gerakan, dan kemauan untuk bertahan.

Tongkat estafet tidak diambil melalui penolakan terhadap DOGE, melainkan melalui pelestarian energi yang sama dalam bentuk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan lanskap pasar saat ini. Maxi Doge tidak sekadar mencoba menggantikan, tetapi mengambil peran dalam babak baru meme coin yang dipenuhi kompetisi dan dinamika komunitas yang semakin matang.

Whale Mulai Masuk: Sinyal Awal dari Keyakinan Pasar

Keraguan terhadap proyek baru sering kali sirna ketika pelaku pasar besar mulai menunjukkan pergerakan nyata. Maxi Doge telah memberikan bukti awal melalui aksi seorang whale yang menginvestasikan hampir $700.000 atau sekitar Rp11,677 miliar dalam satu hari.

Transaksi terjadi dalam dua pembelian cepat, masing-masing sebesar 1,19 miliar token, setara sekitar $347.000 per transaksi. Langkah tersebut tidak dilakukan tanpa keyakinan mendalam. Baik berasal dari individu bernilai tinggi atau bagian dari kelompok dengan modal institusional.

Keputusan tersebut mencerminkan ekspektasi terhadap potensi kenaikan harga dalam jangka menengah. Kehadiran partisipan besar ini memberi validasi tambahan bahwa Maxi Doge berhasil memancarkan energi yang sama seperti DOGE pada masa puncak antusiasmenya.

Presale yang terus meningkat nilai totalnya menjadi bukti bahwa narasi Maxi Doge mulai mendapatkan tempat di antara investor yang mencari peluang di luar proyek lama. Proyek ini tidak sekadar berbicara tentang humor internet, tetapi menawarkan struktur komunitas dan mekanisme pertumbuhan yang lebih adaptif terhadap fase pasar saat ini.

Pembaca yang ingin memahami arah pergerakan token ini secara lebih mendalam dapat mengikuti perkembangan melalui prediksi harga MAXI Doge yang dibahas secara berkala oleh komunitas dan analis independen. Evaluasi berkelanjutan sangat penting di tengah volatilitas pasar meme coin.

Bagi yang mempertimbangkan untuk masuk lebih awal, panduan cara beli MAXI Doge tersedia melalui situs resmi proyek. Kanal resmi seperti akun X dan Telegram Maxi Doge juga menjadi sumber utama untuk pembaruan roadmap, jadwal listing, dan perkembangan staking.

Jangan lupa kunjungi laman resmi proyek memastikan akses terhadap informasi yang valid dan mengurangi risiko keputusan berdasarkan spekulasi semata. Baca whitepaper proyek dan roadmap untuk mengetahui proyek ini lebih dalam.

