4 Aset Kripto Wajib Koleksi Bulan Oktober 2025: Uniswap, Shiba Inu, dan 2 Presale Favorit Investor

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Kapitalisasi Pasar Lesu, Tapi 4 Proyek Ini Justru Dikejar Investor

Harga mayoritas aset kripto besar mengalami koreksi signifikan menjelang Oktober 2025. Uniswap (UNI) anjlok lebih dari 22% dalam sebulan terakhir, sementara Shiba Inu (SHIB) menyusut lebih dari 4%. Namun, alih-alih panik, investor cerdas justru mengalihkan perhatian ke proyek-proyek baru yang menawarkan utilitas nyata dan potensi ROI tinggi—termasuk dua token presale yang saat ini tengah diburu: Maxi Doge dan Pepenode.

Dibalik gejolak harga, strategi investor mengalami pergeseran. Mereka tidak hanya mengejar nama besar, tapi mulai mempertimbangkan tren baru seperti gamified mining, staking reward agresif, dan komunitas berbasis meme. Kombinasi ini memunculkan peluang yang tidak bisa diabaikan di awal Q4 2025.

Uniswap Anjlok 22%, Apakah Saatnya Borong?

Uniswap (UNI) saat ini diperdagangkan pada harga $7.52 atau sekitar Rp125.460 (kurs 28 September 2025: Rp16.703). Dalam 30 hari terakhir, UNI tercatat turun sebesar 22,11%—sebuah penurunan yang tajam bahkan untuk proyek DeFi sekelas ini.

Nama Koin Uniswap (UNI) Uniswap Harga $7.52 Uniswap ATH $45.01 (May 3, 2021) Uniswap Perubahan Harga dalam 24 Jam ▲ 0.12% Uniswap Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -17.05% Uniswap Kapitalisasi Pasar $7.52B Sirkulasi Pasokan 1.00B

Uniswap (UNI) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Namun menariknya, volume perdagangan harian UNI justru meningkat sebesar 34,65% menjadi $179,32 juta. Ini menandakan bahwa investor besar mulai masuk kembali ke pasar, melihat potensi rebound dari salah satu protokol DEX terbesar di Ethereum.

Uniswap sendiri bukan proyek DeFi biasa. Sejak diluncurkan pada November 2018 oleh Hayden Adams, protokol ini telah menjadi pionir Automated Market Maker (AMM) dengan formula perdagangan unik X x Y = K. Versi terbaru, Uniswap V3, memperkenalkan efisiensi modal yang jauh lebih tinggi dan eksekusi perdagangan yang lebih presisi.

Kapitalisasi pasar saat ini mencapai $4,74 miliar, dengan pasokan beredar 630,33 juta UNI dari total 1 miliar token. Meskipun belum memiliki pasokan maksimum, Uniswap telah merancang inflasi tahunan sebesar 2% yang dimulai pada September 2024 untuk menjaga partisipasi jaringan.

Lebih dari sekadar pertukaran, Uniswap menghadirkan governance melalui token UNI. Pemegang token dapat memberikan suara dalam proposal protokol—mulai dari perubahan struktur biaya hingga distribusi token komunitas. Ini menciptakan ekosistem DeFi yang sepenuhnya terdesentralisasi, dengan komunitas sebagai penggeraknya.

Dengan harga saat ini yang jauh dari all-time high $44.97, banyak analis memandang UNI sebagai “blue chip DeFi” yang tengah diskon besar-besaran.

SHIB Terkoreksi, Tapi Komunitas Tetap Aktif

Shiba Inu (SHIB), salah satu koin meme terbesar dunia, saat ini dihargai $0.00001170 atau sekitar Rp0,19 (Rp16.703/USD). Koreksi 4,63% selama sebulan terakhir memang mengecewakan bagi sebagian investor jangka pendek. Namun jika ditelusuri lebih dalam, volume perdagangan SHIB justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa.

Volume 24 jam terakhir tercatat $112,56 juta—naik hampir 28%. Dengan 2,86 juta holder aktif dan pasokan beredar mendekati total supply (589,24 triliun dari 589,55 triliun SHIB), Shiba Inu bukan sekadar meme coin tanpa arah. Ini adalah ekosistem yang terus berkembang.

Nama Koin Shiba Inu (SHIB) Shiba Inu Harga $0.000011 Shiba Inu ATH $0.000088 (October 28, 2021) Shiba Inu Perubahan Harga dalam 24 Jam ▼ -1.92% Shiba Inu Perubahan Harga dalam 7 Hari ▼ -11.00% Shiba Inu Kapitalisasi Pasar $6.91B Sirkulasi Pasokan 589.26T

Shiba Inu (SHIB) 24 jam 7 hari 30 hari 1 Tahun Sepanjang waktu

Didirikan secara anonim oleh “Ryoshi”, SHIB bukanlah proyek centralized. Bahkan Ryoshi sendiri tidak menyimpan satu pun token SHIB, membuat proyek ini sepenuhnya dijalankan oleh komunitas. Eksperimen ini terbukti berhasil saat SHIB berhasil membalikkan kapitalisasi Dogecoin pada Oktober 2021.

Saat ini, ekosistem Shiba Inu telah mencakup ShibaSwap (DEX), rencana peluncuran stablecoin SHI, NFT platform, dan DAO governance system. Adopsi juga meningkat: lebih dari 500 merchant global telah menerima SHIB sebagai pembayaran, termasuk Newegg, ZenGo, dan ritel independen di Eropa.

Menariknya, Shiba Inu tetap populer di kalangan whale Ethereum. Data WhaleStats menunjukkan SHIB masih menguasai lebih dari 20% portofolio ERC-20 terbesar. Artinya, meski harga sideways, ekspektasi jangka panjang terhadap utilitas SHIB tetap hidup.

Strategi Baru Investor: Gabungkan “Diskon” dan “Presale”

Ketika aset utama seperti UNI dan SHIB sedang melemah, investor berpengalaman tak hanya sekadar menunggu rebound. Mereka mencari token baru yang berada pada fase pra-peluncuran (presale) dengan potensi 10x–100x.

Dua nama yang saat ini mendominasi percakapan komunitas adalah Maxi Doge dan Pepenode—keduanya merupakan koin meme dengan karakter dan pendekatan unik. Namun berbeda dari meme coin biasa, kedua proyek ini menghadirkan utilitas yang jelas: staking, mining, leverage, hingga reward gamifikasi.

Dengan presale Maxi Doge sudah mengumpulkan $2,58 juta (sekitar Rp43,13 miliar), dan Pepenode menembus $1,48 juta (sekitar Rp24,74 miliar), momentum keduanya tak bisa diabaikan begitu saja.

Maxi Doge: Koin Meme Bertema Leverage yang Jadi Incaran Komunitas

Di tengah lesunya pasar altcoin, Maxi Doge tampil beda. Tidak hanya membawa narasi gila khas meme coin, proyek ini juga menciptakan ekosistem berbasis staking, kompetisi ROI, dan integrasi dengan platform leverage trading. Dengan gaya kampanye yang brutal, penuh energi, dan targeting komunitas “degen,” Maxi Doge menjadi salah satu presale paling aktif di kuartal ini.

Harga saat ini adalah $0.0002595 (sekitar Rp4,33), dengan total dana yang telah dikumpulkan sebesar $2.583.265,45 atau setara Rp43,19 miliar (kurs Rp16.703). Kenaikan harga berikutnya akan terjadi dalam hitungan jam, yang artinya urgensi presale sedang dalam puncaknya.

Apa Itu Maxi Doge?

Maxi Doge adalah proyek crypto yang lahir dari komunitas trader ekstrem—disebut sebagai “maxis”—yang terbiasa menggunakan 1000x leverage, memantau chart selama 20 jam per hari, dan hidup dari volatilitas.

Namun di balik karakter nyeleneh ini, Maxi Doge menawarkan presale dengan pendekatan yang sangat terstruktur. Mulai dari insentif staking, dana promosi besar, hingga strategi kampanye global melalui kemitraan KOL.

Presale ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap keterbatasan sistem keuangan tradisional. Narasinya: “Forget your limits. We’re not just printing—we’re cooking.”

Tokenomics Maxi Doge

Maxi Doge memiliki struktur token yang mendukung pertumbuhan masif. Berikut komposisinya:

Total supply: Tidak dijabarkan eksplisit, namun didistribusikan ke beberapa sektor utama.

Tidak dijabarkan eksplisit, namun didistribusikan ke beberapa sektor utama. Marketing: 40% — didedikasikan untuk kampanye global, PR, paid ads, dan kerja sama dengan KOL ternama.

40% — didedikasikan untuk kampanye global, PR, paid ads, dan kerja sama dengan KOL ternama. Maxi Fund: 25% — digunakan untuk mendorong eksposur proyek di platform leverage dan integrasi turnamen.

25% — digunakan untuk mendorong eksposur proyek di platform leverage dan integrasi turnamen. Developer: 15% — digunakan untuk menjaga keberlangsungan pengembangan teknologi, smart contract, dan audit berkelanjutan.

15% — digunakan untuk menjaga keberlangsungan pengembangan teknologi, smart contract, dan audit berkelanjutan. Liquidity: 15% — dialokasikan untuk menyediakan likuiditas tinggi di DEX/CEX.

15% — dialokasikan untuk menyediakan likuiditas tinggi di DEX/CEX. Staking Rewards: 5% — menjadi bagian dari pool reward staking dinamis berbasis smart contract.

Dengan staking APY estimasi sebesar 131% per tahun dan reward 2858,44 $MAXI per ETH block, ini menjadi salah satu insentif presale terbesar di pasar.

Roadmap Maxi Doge: Leverage sebagai Budaya

Roadmap Maxi Doge bukan sekadar daftar teknis, tapi narasi komunitas. Setiap tahap dibungkus dengan gaya storytelling khas “gym bro degen,” menjadikannya sangat relatable bagi komunitas kripto muda.

Tahap 1: Wake Up

Red Bull, gym, dan 1000x leverage pertama

Launch situs MaxiDogeToken.com

Audit smart contract selesai

Tahap 2: Lunch & Gym

Maxi Doge presale diluncurkan

Sesi gym + setup semua sosial media

Launch kampanye ads global

Tahap 3: PM Discord Ops

Aktivasi KOL besar

Komunitas mulai staking

Volume harian meningkat

Tahap 4: Final Countdown

Penutupan presale

Listing di DEX & CEX

Launch fitur futures trading partnership

Narasi ini sengaja didesain untuk membangun ikatan emosional dengan target komunitas yang biasa hidup di antara “pump and dump”—mereka yang tidak takut risiko, tapi juga menginginkan sense of belonging.

Fitur Maxi Doge yang Menjadi Magnet Investor

Presale Maxi Doge bukan hanya hype. Ada beberapa fitur nyata yang menjadi daya tarik utama:

Staking pintar berbasis smart contract : Investor dapat mengunci $MAXI dan mendapatkan reward harian otomatis langsung ke wallet.

: Investor dapat mengunci $MAXI dan mendapatkan reward harian otomatis langsung ke wallet. Kontes ROI komunitas : Pemegang $MAXI bisa ikut serta dalam kompetisi bulanan untuk memperebutkan hadiah berdasarkan performa investasi.

: Pemegang $MAXI bisa ikut serta dalam kompetisi bulanan untuk memperebutkan hadiah berdasarkan performa investasi. Event kemitraan dengan platform leverage : Proyek ini dirancang untuk langsung terintegrasi dengan mitra futures trading.

: Proyek ini dirancang untuk langsung terintegrasi dengan mitra futures trading. Audit keamanan ganda : Telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof.

: Telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof. Kompatibel dengan Best Wallet: Memudahkan investor pemula membeli token dengan ETH, USDT, USDC, atau kartu debit/kredit.

Cara Membeli Maxi Doge

Bagi investor yang ingin ikut serta, proses pembelian Maxi Doge sangat sederhana:

Siapkan Wallet — Gunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet. Kunjungi Situs Resmi — Buka laman resmi MaxiDogeToken. Klik “Buy Now” / “Connect Wallet” — Hubungkan wallet Anda dan pilih token yang ingin digunakan (ETH, USDT, BNB, USDC, atau kartu). Beli dan Klaim Setelah Presale — Token dapat diklaim setelah presale selesai. Anda juga bisa langsung staking selama presale berlangsung untuk reward maksimal.

Investor pemula bisa mulai dengan hanya beberapa dolar. Namun mengingat harga token akan naik dalam waktu singkat, mereka yang bergabung lebih awal akan mendapatkan alokasi terbaik.

Pepenode: Proyek “Mine-to-Earn” Paling Viral di 2025, Siap Guncang Dunia Koin Meme

Jika Maxi Doge memikat dengan kekuatan komunitas leverage dan budaya degen, Pepenode hadir sebagai solusi kreatif di tengah kejenuhan pasar meme coin. Proyek ini bukan hanya presale biasa. Pepenode menawarkan pendekatan baru yang sepenuhnya gamified: membangun rig mining virtual dan menghasilkan koin meme seperti PEPE, Fartcoin, dan $PEPENODE itu sendiri.

Dengan slogan “Mine-to-Earn untuk pecinta meme coin,” Pepenode menarik dua tipe investor sekaligus—penggemar ROI besar dan komunitas gamer.

Hingga 28 September 2025, Pepenode telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $1.489.649,78 atau sekitar Rp24,85 miliar (kurs Rp16.703/USD). Harga token saat ini adalah $0.0010788 atau Rp17,99. Kenaikan harga akan terjadi dalam waktu kurang dari 48 jam—sehingga posisi beli saat ini adalah kesempatan strategis.

Apa Itu Pepenode?

Pepenode adalah proyek mine-to-earn berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna untuk membangun “server room” virtual tempat mining dilakukan. Setiap server terdiri dari node unik yang dapat dikustomisasi, ditingkatkan, dan dikombinasikan untuk menghasilkan lebih banyak koin.

Yang membuat Pepenode menonjol adalah mekanisme yang sepenuhnya berbasis game. Tidak ada kebutuhan akan GPU fisik atau listrik. Semua aktivitas mining bersifat virtual, terintegrasi langsung dengan sistem staking dan reward token.

Investor yang berpartisipasi lebih awal mendapatkan akses eksklusif untuk membangun mining rig mereka sebelum launching, serta potensi bonus tambahan dalam koin meme lain seperti PEPE dan Fartcoin.

Konsep “Mining Tanpa GPU” yang Menarik Gen Z dan Milenial

Berbeda dari mining tradisional yang membutuhkan modal besar dan daya listrik tinggi, Pepenode menciptakan sistem mining fiktif tapi gamified—sehingga siapapun bisa ikut serta. Bahkan, pengguna bisa “upgrade” fasilitas rig mereka untuk menghasilkan lebih banyak reward.

Setiap “node” memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Kombinasi tertentu bahkan membuka multiplier penghasilan. Artinya, strategi dalam memilih dan menggabungkan node menjadi bagian dari gameplay dan peluang penghasilan.

Semua proses dilakukan 100% secara virtual, menjadikan Pepenode sebagai proyek yang sangat ringan namun tetap engaging.

Tokenomics Pepenode

Struktur token dalam Pepenode dirancang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan ekosistem gamified yang dinamis. Berikut distribusinya:

Protocol Development: 35% — Digunakan untuk membangun dan memperluas sistem mine-to-earn serta fitur-fitur baru dalam permainan.

35% — Digunakan untuk membangun dan memperluas sistem mine-to-earn serta fitur-fitur baru dalam permainan. Economics & Treasury: 35% — Dialokasikan untuk pengembangan komunitas, insentif, serta keseimbangan ekosistem token.

35% — Dialokasikan untuk pengembangan komunitas, insentif, serta keseimbangan ekosistem token. Infrastructure (Marketing): 15% — Fokus pada kampanye viral global, termasuk kolaborasi dengan komunitas meme coin.

15% — Fokus pada kampanye viral global, termasuk kolaborasi dengan komunitas meme coin. Growth & Listings: 7,5% — Dana untuk listing di DEX dan CEX ternama.

7,5% — Dana untuk listing di DEX dan CEX ternama. Node Rewards: 7,5% — Digunakan sebagai pool reward utama untuk pengguna yang aktif melakukan staking dan upgrade mining rig.

Distribusi ini menunjukkan fokus Pepenode pada pertumbuhan jangka panjang dan pemberdayaan komunitas, bukan sekadar hype jangka pendek.

Staking Pepenode: Reward Hingga 888% Per Tahun

Salah satu fitur yang paling menarik perhatian investor adalah sistem staking Pepenode. Saat ini, reward staking berada pada tingkat estimasi 888% per tahun, menjadikannya salah satu APY tertinggi di sektor koin meme.

Distribusi Reward: 3.001 $PEPENODE per blok Ethereum

3.001 $PEPENODE per blok Ethereum Durasi Program: 2 tahun, reward akan bisa diklaim setelah fitur live

2 tahun, reward akan bisa diklaim setelah fitur live Total Staked (per 28 September 2025): 888.051.354 $PEPENODE

Dengan sistem staking berbasis smart contract dan reward yang besar, Pepenode mendorong pengguna untuk tidak sekadar membeli dan HODL, tapi juga berkontribusi langsung pada aktivitas protokol.

Roadmap Pepenode: Dari Presale hingga Game Virtual Mining

Roadmap Pepenode terbagi dalam tiga fase utama:

1. Presale Process

Memberikan akses awal pada investor untuk membeli token $PEPENODE

Fitur staking sudah dapat diaktifkan sejak awal

Bonus untuk early supporters

2. TGE Phase (Token Generation Event)

Setelah presale selesai, token akan diluncurkan secara resmi

Investor bisa mulai membangun rig mining virtual mereka

Aktivasi dashboard interaktif dan penempatan node pertama

3. Mine-to-Earn Gameplay

Peluncuran sistem gameplay berbasis mining

Pengguna dapat membeli, meng-upgrade, dan menggabungkan node

Reward berupa token $PEPENODE, PEPE, dan meme coin lainnya

Sistem leaderboard dengan reward untuk top miner

Roadmap ini menekankan bahwa Pepenode bukan sekadar proyek jangka pendek. Dengan orientasi gamifikasi dan utilitas jelas, tim pengembang berusaha membangun komunitas mining virtual yang kompetitif dan menyenangkan.

Fitur Khusus yang Membuat Pepenode Berbeda

Pepenode bukan proyek copy-paste. Beberapa fitur yang menjadikannya unik:

Gamified Mining Rig Builder: Pemilik token bisa merakit server mining mereka sendiri.

Pemilik token bisa merakit server mining mereka sendiri. Node Customization: Setiap node memiliki stats berbeda. Kombinasi strategis membuka reward lebih besar.

Setiap node memiliki stats berbeda. Kombinasi strategis membuka reward lebih besar. Upgrade Mining Facility: Dengan upgrade fasilitas, pengguna bisa menaikkan kapasitas mining mereka.

Dengan upgrade fasilitas, pengguna bisa menaikkan kapasitas mining mereka. Reward Bonus dalam Meme Coin Populer: Termasuk PEPE, Fartcoin, dan token lainnya.

Termasuk PEPE, Fartcoin, dan token lainnya. Kompatibel dengan Best Wallet & Card Payments: Memudahkan investor pemula yang tidak ingin repot setup wallet rumit.

Cara Membeli Pepenode

Proses pembelian $PEPENODE juga dirancang agar semudah mungkin bagi investor dari berbagai level. Berikut langkah-langkah sederhananya:

Siapkan Wallet atau Best Wallet App

Gunakan wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, atau Best Wallet di mobile.

Masuk ke Situs Resmi Pepenode

Buka laman resmi Pepenode, klik tombol “Buy” atau “Connect Wallet”.

Pilih Metode Pembayaran

Anda bisa menggunakan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bahkan kartu debit/kredit.

Beli dan Klaim Token

Setelah presale selesai, Anda bisa mengklaim token langsung ke wallet. Atau aktifkan opsi “Buy & Stake” untuk langsung mendapatkan reward dari hari pertama.

Bangun Mining Rig Virtual Anda

Setelah TGE, Anda bisa mulai membangun rig virtual dan mulai mining untuk mendapatkan lebih banyak koin.

Berkat fitur mining yang sepenuhnya virtual, Pepenode dapat diakses siapa pun tanpa perlu perangkat mahal. Inilah yang menjadikannya sangat populer di kalangan investor muda dan gamer crypto.

Kenapa Investor Tak Bisa Abaikan 4 Nama Ini di Bulan Oktober?

Uniswap, Shiba Inu, Maxi Doge, dan Pepenode mewakili empat tren besar yang membentuk lanskap crypto Oktober 2025: desentralisasi, komunitas, gamifikasi, dan reward ekstrem.

Saat Uniswap tengah terkoreksi 22% dan SHIB menyentuh harga diskon, investor strategis melihat ini bukan sebagai sinyal bahaya—melainkan pintu masuk. UNI dan SHIB telah terbukti bertahan dari badai pasar sebelumnya. Mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berhasil membangun ekosistem yang terus tumbuh: Uniswap dengan V3 upgrade dan pengaruhnya di sektor DeFi; SHIB dengan ShibaSwap, proyek stablecoin, dan komunitas globalnya yang militan.

Namun kekuatan utama di kuartal ini justru datang dari dua proyek presale: Maxi Doge dan Pepenode. Keduanya bukan sekadar koin meme iseng. Mereka adalah representasi era baru di mana komunitas, gameplay, dan reward crypto berpadu dalam satu pengalaman finansial yang intens.

Maxi Doge menawarkan pengalaman staking dengan APY tinggi, ekosistem kompetisi, dan narasi budaya leverage yang mengguncang. Harga hanya Rp4,33 per token dengan total presale yang hampir menyentuh Rp44 miliar—membuktikan antusiasme komunitas.

Sementara Pepenode membawa pendekatan unik melalui virtual mining room. Dengan APY staking hingga 888%, sistem mine-to-earn yang gamified, dan peluang bonus token seperti PEPE dan Fartcoin, Pepenode menawarkan reward nyata dalam nuansa permainan. Harga presale saat ini berada di level Rp17,99, dan jumlah dana yang terkumpul sudah mendekati Rp25 miliar.

Apakah Waktu Anda Sudah Habis?

Waktu untuk masuk ke dalam dua presale ini semakin sempit. Harga Maxi Doge akan naik dalam hitungan jam, sementara Pepenode hanya memiliki 2 hari lagi sebelum price bump berikutnya. Bagi mereka yang menunda, potensi keuntungan besar bisa jadi hanya tinggal cerita.

Dengan strategi yang tepat—misalnya mengakumulasi UNI dan SHIB di harga koreksi sambil berpartisipasi dalam presale Pepenode dan Maxi Doge—investor dapat memaksimalkan potensi ROI dari dua arah: proyek mapan dan proyek baru dengan upside tinggi.

Jangan Lewatkan Gelombang Ini

Investor cerdas tahu, fase presale adalah momen krusial. Mereka yang masuk sebelum listing publik biasanya mendapatkan margin paling tinggi. Dan dalam kasus Maxi Doge dan Pepenode, itu bukan sekadar janji—melainkan peluang konkret.

Maxi Doge : Mulai dari Rp4 per token. Target pertumbuhan hingga 1000% berdasarkan roadmap dan community volume.

: Mulai dari Rp4 per token. Target pertumbuhan hingga 1000% berdasarkan roadmap dan community volume. Pepenode: Harga Rp17,99 dengan staking bonus dan reward mining yang gamified. Potensi viral di komunitas gamer dan Gen Z.

Presale bukan hanya tentang harga awal. Ini tentang posisi. Dan posisi terbaik adalah sebelum seluruh dunia mengetahui keberadaannya.

Cara Ikut Presale Sekarang Sebelum Terlambat

Untuk Anda yang ingin mengamankan posisi sebelum harga naik:

Maxi Doge

Kunjungi situs resmi MaxiDogeToken Hubungkan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet Tukarkan ETH, BNB, USDT, USDC, atau bayar dengan kartu Klaim token atau staking langsung untuk reward harian

Pepenode

Buka situs resmi Pepenode Klik “Connect Wallet” (Best Wallet) dan pilih token pembayaran Beli langsung atau gunakan opsi “Buy & Stake” Klaim token setelah TGE, lalu mulai bangun mining rig Anda

Kesimpulan: 4 Pilihan Cerdas di Tengah Ketidakpastian Pasar

Aset Harga Saat Ini Highlight Uniswap (UNI) $7.52 (Rp125.460) Turun 22%, peluang rebound, governance DeFi Shiba Inu (SHIB) $0.00001170 (Rp0,19) Komunitas kuat, rencana stablecoin SHI, integrasi merchant Maxi Doge (Presale) $0.0002595 (Rp4,33) Staking 131%, kontes ROI, komunitas leverage Pepenode (Presale) $0.0010788 (Rp17,99) Mining virtual, reward 888%, bonus PEPE/Fartcoin

Klik sekarang dan jadilah bagian dari gelombang crypto berikutnya.

