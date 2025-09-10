Prediksi Harga Bitcoin: Investasi Rp825 Miliar Nasdaq ke Gemini dan Dampak Global di Dunia Crypto

Harga Bitcoin hari ini berada di Rp1.839.096.336 (setara $111.492) dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp822,0 triliun (setara $49,8 miliar). Meskipun BTC turun sebesar 0,6% dalam 24 jam terakhir, sejumlah berita institusional dan regulasi menjadi sinyal penting untuk potensi pergerakan harga besar berikutnya.

Langkah Nasdaq yang menginvestasikan Rp825 miliar ($50 juta) ke Gemini menjelang IPO, kesepakatan layanan kustodian antara Ripple dan BBVA di Eropa, serta program percontohan kripto selama lima tahun yang baru saja diluncurkan oleh Vietnam, menjadi tanda bahwa adopsi kripto semakin luas di Wall Street maupun pasar global.

Nasdaq Dukung IPO Gemini

Nasdaq secara resmi telah menyuntikkan dana sebesar Rp825 miliar ($50 juta) ke Gemini melalui skema private placement, hanya beberapa hari sebelum IPO yang telah lama dinanti. Gemini berencana menggalang dana sekitar Rp5,24 triliun ($317 juta) dengan menjual 16,67 juta saham pada kisaran harga Rp280.636–Rp313.652 per saham ($17–$19), demi mencapai valuasi maksimal sebesar Rp36,3 triliun ($2,2 miliar).

Kesepakatan ini menjalin hubungan strategis antara Nasdaq dan Gemini. Para pengguna Gemini akan mendapat akses ke platform Calypso milik Nasdaq untuk pengelolaan kolateral, sementara pengguna Nasdaq akan memiliki peluang untuk menggunakan layanan kustodian dan staking milik Gemini.

Langkah ini dipandang sebagai sinyal kepercayaan institusional. Setelah Coinbase dan Bullish melantai di bursa saham, kehadiran Gemini sebagai bursa besar ketiga di Wall Street menegaskan momentum ekspansi industri. Banyak analis berpendapat bahwa dukungan Nasdaq datang di waktu yang tepat, saat regulasi di AS mulai menunjukkan kejelasan dan minat institusi kembali meningkat.

Poin-Poin Utama:

Nasdaq menginvestasikan Rp825 miliar ($50 juta) ke Gemini menjelang IPO

Gemini menargetkan valuasi Rp36,3 triliun ($2,2 miliar) dan ingin menggalang Rp5,24 triliun ($317 juta)

Adopsi institusional semakin luas berkat masuknya pemain Wall Street

Ripple dan BBVA Kembangkan Layanan Kustodian di Eropa

Di kawasan Eropa, BBVA menjalin kemitraan dengan Ripple untuk menyediakan layanan kustodian aset kripto seperti Bitcoin dan Ether. Di bawah regulasi baru MiCA yang diterapkan Uni Eropa, perbankan menghadapi tekanan untuk memperluas layanan crypto mereka. Langkah BBVA ini menunjukkan bahwa permintaan atas aset digital dari kalangan institusi semakin kuat.

Solusi kustodian dari Ripple saat ini sudah digunakan oleh BBVA Swiss dan Garanti BBVA di Turki, dan kini mulai diperluas ke pasar Spanyol.

Cassie Craddock, Kepala Ripple untuk wilayah Eropa, menyatakan bahwa regulasi MiCA memberikan keyakinan lebih kepada perbankan untuk masuk ke pasar kripto. Bahkan, BBVA telah merekomendasikan kepada klien-klien dengan kekayaan besar untuk mengalokasikan 3–7% portofolio mereka ke aset digital. Ini menandakan bahwa rekomendasi institusional kini mulai sejalan dengan minat ritel.

Program Percontohan Kripto 5 Tahun Vietnam Jadi Langkah Menuju Legitimasi

Pemerintah Vietnam telah menyetujui program percontohan kripto selama lima tahun di bawah pengawasan ketat. Semua transaksi kripto harus diselesaikan dalam VND, dan aset digital yang digunakan harus didukung oleh aset riil, bukan berbasis fiat atau sekuritas. Penyedia layanan yang ingin beroperasi wajib memiliki modal minimal sebesar 10 triliun VND (setara Rp6,25 triliun atau $379 juta) dan menjalin kemitraan dengan bank.

Kebijakan ini juga sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Industri Teknologi Digital yang akan berlaku mulai 2026, memperkuat arah jangka panjang menuju integrasi kripto di negara tersebut. Bagi investor global, langkah Vietnam menunjukkan bahwa pasar dengan regulasi ketat pun mulai bergerak menuju pengakuan legal atas aset kripto.

Prediksi Harga Bitcoin – Analisis Teknikal Terkini

Grafik teknikal Bitcoin saat ini menjadi fokus setelah menguji breakout dari pola ascending triangle di sekitar Rp1.867.496.672 ($113.400). Apabila harga berhasil bertahan di atas pivot Rp1.836.859.484–Rp1.839.171.600 ($111.300–$111.500), potensi bullish bisa kembali mendorong harga ke area Rp1.899.413.200 ($115.400) hingga Rp1.928.235.200 ($117.150), dengan target jangka menengah menuju Rp2.053.500.000 ($125.000).

Jika BTC gagal mempertahankan area Rp1.836.308.000 ($111.000), kemungkinan harga bisa kembali terkoreksi ke level Rp1.818.880.000 ($110.000) bahkan Rp1.793.862.600 ($108.450).

Bagi trader, setup saat ini cukup jelas: breakout di atas resistance menjadi sinyal beli dengan target Rp1,928 miliar–Rp2,05 miliar ($117K–$125K), sementara penurunan di bawah Rp1,818 miliar ($110K) bisa menjadi sinyal untuk melakukan stop-loss. Dengan sinyal positif dari Nasdaq, Ripple, dan Vietnam, potensi reli Bitcoin berikutnya tampaknya akan mendapat dukungan lebih besar dari institusi global dibanding sebelumnya.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Gabungkan Keamanan Bitcoin dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) tengah membangun posisi sebagai Layer 2 pertama yang berbasis Bitcoin dan ditenagai oleh Solana Virtual Machine (SVM). Proyek ini bertujuan memperluas utilitas jaringan Bitcoin dengan menghadirkan smart contract super cepat, biaya rendah, dan memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApp), termasuk peluncuran meme coin.

Kombinasi antara keamanan tingkat tinggi dari jaringan Bitcoin dan performa tinggi dari teknologi Solana membuka pintu bagi beragam inovasi. Beberapa di antaranya mencakup integrasi lintas-chain yang lebih mudah, sistem dApp yang scalable, serta jembatan Bitcoin yang mulus tanpa mengorbankan efisiensi.

Tim pengembang menaruh perhatian besar pada aspek kepercayaan dan skalabilitas. Proyek ini telah diaudit oleh pihak independen, yaitu Consult, untuk memastikan keamanan dan keandalan infrastrukturnya, sehingga para investor dapat lebih percaya diri.

Momentum presale terus meningkat. Hingga saat ini, presale telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp243,6 miliar ($14,7 juta), menunjukkan antusiasme tinggi dari komunitas. Saat ini, harga token HYPER berada di level Rp212 ($0.012885), namun nilai tersebut diperkirakan akan naik seiring berjalannya presale ke tahap berikutnya.

Calon investor dapat membeli token HYPER langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan berbagai metode pembayaran, termasuk crypto dan kartu bank.

Bitcoin, Institusi, dan Peluang Baru Bernama Bitcoin Hyper

Langkah investasi Rp825 miliar dari Nasdaq ke Gemini menjelang IPO adalah sinyal kuat bahwa adopsi kripto di level institusi makin solid. Ini menciptakan sentimen positif yang bisa menjadi katalis reli harga Bitcoin dalam waktu dekat. Kolaborasi antara Ripple dan BBVA juga mempertegas pergeseran bank besar ke arah solusi aset digital.

Dari sisi regulasi, program percontohan Vietnam menunjukkan bahwa pasar global mulai membuka pintu terhadap kripto secara legal dan terstruktur. Gabungan sinyal ini mendukung skenario bullish jangka menengah untuk Bitcoin, terutama jika harga bertahan di atas level teknikal kunci.

Namun, untuk investor ritel yang ingin mencari potensi ROI lebih tinggi daripada Bitcoin, presale Bitcoin Hyper ($HYPER) muncul sebagai peluang baru. Dengan teknologi hybrid antara keamanan Bitcoin dan performa Solana, proyek ini menawarkan alternatif investasi yang menarik di fase awal pertumbuhannya.

Presale HYPER juga sudah mendapat validasi komunitas dengan capaian dana lebih dari Rp243 miliar. Dengan harga token saat ini masih murah, ini bisa menjadi waktu terbaik untuk masuk sebelum valuasinya melonjak. Jangan lewatkan momentum ini—ambil bagian dalam presale Bitcoin Hyper hari ini juga.

