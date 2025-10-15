Prediksi Bitcoin Hyper: Presale Tembus $23,7 Juta – Mungkinkah $HYPER Jadi Layer-2 1000x Berikutnya?

Penulis Konten Kripto Sulastri Penulis Konten Kripto Sulastri Baca Penulis Bagikan Disalin Diperiksa Fakta oleh Aldi SEO, Editor, dan Penulis Konten Aldi Baca Penulis Pengungkapan Afiliasi Pengungkapan Afiliasi



Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi inimemengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya! Terakhir diperbarui: Oktober 15, 2025

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Bitcoin Hyper ($HYPER) semakin mencuri perhatian sebagai proyek Layer-2 yang bertujuan meningkatkan kecepatan, menekan biaya transaksi, dan menghadirkan dukungan smart contract untuk jaringan Bitcoin.

Presale yang sudah menembus $23,7 juta atau setara dengan 44,7 miliar rupiah, menunjukkan tingginya minat investor, dengan proyeksi kenaikan hingga 1.425% pada 2025.

Menawarkan Solusi Layer-2 Bitcoin

Setelah ancaman perang tarif dari Trump ke China yang membuat Bitcoin ke $103.000 sebelum kembali ke $115.500, Bitcoin Hyper muncul sebagai solusi atas keterbatasan teknis Bitcoin yang selama ini menghambat inovasi dan adopsi fungsional.

Blockchain Bitcoin dikenal unggul dalam keamanan berkat Proof-of-Work (PoW), desentralisasi, dan imutabilitas. Walau demikian, kekuatannya justru menjadi hambatan karena tidak dirancang untuk mendukung transaksi volume tinggi atau aplikasi terdesentralisasi.

Rata-rata kecepatan hanya 6–7 transaksi per detik tidak mampu bersaing saat aktivitas memuncak. Kondisi ini mendorong pengguna membayar biaya tinggi sambil menunggu konfirmasi transaksi yang bisa berlangsung 10 hingga 40 menit.

Bagi transaksi mikro atau aktivitas DeFi, biaya seperti ini tidak efisien. Bitcoin juga tidak memiliki kemampuan smart contract secara native, berbeda dengan Ethereum dan Solana yang mampu menjalankan ekosistem aplikasi melalui Virtual Machine seperti EVM dan SVM.

Beberapa proposal scaling memang ada, tetapi sering mengorbankan keamanan atau desentralisasi. Akibatnya, Bitcoin terjebak dalam citra sebagai “store of value” tanpa inovasi fungsional jangka panjang.

Menembus Keterbatasan Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) muncul sebagai jawaban konkret atas semua keterbatasan Bitcoin. Dirancang sebagai solusi Layer-2 generasi baru, proyek ini bertujuan mengubah Bitcoin menjadi jaringan yang tidak hanya aman, tetapi juga cepat, fleksibel, dan ramah aplikasi.

Melalui integrasi teknologi modern, Bitcoin Hyper ingin membawa Bitcoin melewati batas tradisionalnya. Kekuatan inti Bitcoin Hyper bertumpu pada dua elemen utama: Solana Virtual Machine (SVM) dan Canonical Bridge.

Screenshot

SVM menjadi tulang punggung kecepatan dan paralelisme, memungkinkan Bitcoin Hyper menjalankan ribuan transaksi dan aplikasi secara simultan. Dengan SVM, infrastruktur ini membuka pintu bagi dApps, NFT, dan utilitas DeFi langsung di atas aset Bitcoin.

Canonical Bridge berperan sebagai penghubung lintas-chain yang memastikan keamanan aset saat pengguna ingin memindahkan Bitcoin dari Layer-1 ke Layer-2. Prosesnya dimulai dengan menyetor $BTC ke dalam jembatan canonical, kemudian mencetak wrapped BTC versi Layer-2 yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti trading, staking, atau eksplorasi DeFi.

Ketika ingin kembali ke Layer-1, pengguna tinggal membakar wrapped BTC dan menerima kembali $BTC asli yang telah diverifikasi melalui mekanisme proof.

Keamanan tetap menjadi fondasi utama presale crypto yang satu ini. Bitcoin Hyper menggunakan mekanisme zero-knowledge proof untuk mengompresi transaksi Layer-2 dan menyimpannya secara ringkas di jaringan Bitcoin. Pendekatan ini menjaga skala tanpa membebani rantai utama, memastikan integritas, kecepatan, dan efisiensi dalam satu paket teknologi.

Peran $HYPER dalam Ekosistem

$HYPER menjadi pusat energi dalam seluruh ekosistem Bitcoin Hyper. Token ini tidak sekadar alat pembayaran, melainkan kunci utama untuk:

Menjalankan transaksi berkecepatan tinggi dengan biaya nyaris nol

Mengakses smart contract dan aplikasi DeFi berbasis Bitcoin

Memanfaatkan fitur DeFi seperti staking, lending, swap, yield farming, hingga NFT

Berpartisipasi dalam tata kelola dan evolusi komunitas

Presale $HYPER Mencetak Momentum Besar

Antusiasme pasar terhadap Bitcoin Hyper terlihat jelas dari keberhasilan presale yang telah menembus angka $23,7 juta atau sekitar $393 miliar rupiah. Nilai ini menjadi indikator kuat bahwa proyek ini tidak hanya menarik minat komunitas ritel, tetapi juga mengundang perhatian investor besar.

Saat ini, harga satu token $HYPER berada di kisaran $0.013115, disertai dengan tawaran staking dinamis dengan APY mencapai 50%. Sistem staking ini dirancang untuk memberi keuntungan jangka panjang bagi pendukung awal sambil menjaga kestabilan ekosistem.

Seiring bertambahnya partisipan dalam staking pool, tingkat APY akan turun dan harga token diproyeksikan naik berdasarkan milestone pendanaan. Pola ini menjelaskan mengapa pendukung awal menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Bagi investor yang memahami dinamika presale, fase ini dianggap sebagai peluang emas untuk masuk sebelum nilai pasar meningkat di fase listing.

Minat whale mulai terlihat. Hanya satu hari setelah crash pasar, seorang whale membeli $HYPER senilai $28.230, menandakan rotasi modal menuju proyek berpotensi besar seperti Bitcoin Hyper.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa investor berpengalaman melihat peluang diferensiasi ketika proyek menawarkan utilitas, bukan sekadar hype.

Prediksi Harga $HYPER: Potensi Menuju $0.20

Prediksi harga Bitcoin Hyper menunjukkan peningkatan ambisius menuju target $0.20. Jika angka ini tercapai, $HYPER akan menghasilkan kenaikan hingga 1.425% dari tingkat harga saat ini.

Proyeksi ini bukan sekadar spekulasi, melainkan didasarkan pada fundamental yang mencakup utilitas lintas-chain, infrastruktur SVM, dan posisi unik sebagai Layer-2 untuk jaringan Bitcoin.

Presale $HYPER menghadirkan model kenaikan harga bertahap, tanpa fase penurunan hingga Token Generation Event (TGE). Strategi ini menciptakan lingkungan stabil selama penggalangan modal, memberikan waktu bagi investor untuk menilai proyek tanpa terpengaruh volatilitas pasar harian.

Bagi mereka yang mencari pertumbuhan jangka panjang, struktur seperti ini menjadi daya tarik signifikan. Dalam lanskap kripto yang dipenuhi memecoin berbasis spekulasi, Bitcoin Hyper hadir dengan proposisi berbeda, utilitas dan infrastruktur.

Alih-alih hanya mengandalkan komunitas, proyek ini membawa fungsi nyata yang dapat memperluas kemampuan jaringan Bitcoin. Kombinasi kecepatan SVM, jembatan canonical, dan mekanisme zero-knowledge proof memberi $HYPER pondasi teknologi yang mampu bertahan melewati tren musiman.

Transformasi Bitcoin Menuju Era Baru

Bitcoin Hyper berupaya menggeser pandangan publik terhadap Bitcoin, dari sekadar penyimpan nilai menjadi aset aktif yang mampu menopang ekosistem finansial terdesentralisasi.

Integrasi ini membuka jalan bagi Bitcoin untuk bersaing langsung dengan jaringan seperti Ethereum dan Solana dalam ranah dApps dan DeFi, sekaligus mempertahankan statusnya sebagai aset kripto paling aman di dunia.

Jika eksekusi teknis berjalan sesuai rencana, Bitcoin Hyper berpotensi menjadi Layer-2 paling menonjol dalam sejarah Bitcoin. Dengan dukungan komunitas dan minat investor institusional yang terus berkembang.

$HYPER dapat menjadi salah satu proyek yang mendefinisikan ulang lanskap blockchain dalam beberapa tahun ke depan. Bagi Anda yang tertarik dengan proyek crypto yang satu ini, silakan kunjungi laman resmi Bitcoin Hyper.

Bagi pemula, silakan baca panduan cara beli Bitcoin Hyper yang cocok bagi pemula. Agar tidak ketinggalan info terbaru seputar crypto yang satu ini, bergabunglah dengan group Telegram Bitcoin Hyper dan juga akun X mereka. Bergabunglah dengan komunitas Crypto News Indonesia di Telegram agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar crypto dan web3.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.