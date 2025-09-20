Crypto Terbaik untuk Dibeli per 20 September – XRP, Shiba Inu, Pepe

Disclaimers: Penting untuk diingat bahwa investasi di crypto memiliki risiko tinggi. Artikel/berita ini disediakan sebagai tambahan informasi dan bukan sebagai saran investasi. Dengan membaca artikel/berita ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami.

Dengan begitu banyak pilihan aset digital di pasar, memilih crypto terbaik untuk dibeli saat ini bukanlah keputusan yang mudah.

Ketidakpastian terhadap inflasi, kebijakan AS, dan ketegangan geopolitik global masih menjadi penahan laju pertumbuhan pasar. Meskipun begitu, Bitcoin berhasil menembus rekor tertinggi baru sebesar $124.128 (sekitar Rp2.061.821.568) pada bulan lalu.

Selain Bitcoin, minat investor tetap tinggi terhadap altcoin papan atas dan sejumlah meme coin paling potensial. Sepanjang tahun lalu, banyak token yang berhasil mencatatkan level harga baru, menandakan meningkatnya antusiasme dalam industri crypto.

Optimisme baru ini dipicu oleh dua kebijakan penting yang diluncurkan di Washington. Pertama, Presiden Trump menandatangani GENIUS Act—regulasi komprehensif pertama di AS yang secara khusus mengatur stablecoin. Kedua, SEC merilis Project Crypto, sebuah inisiatif untuk memodernisasi serta memperjelas penerapan hukum sekuritas terhadap aset digital.

Dengan sentimen yang perlahan membaik, kini saatnya mencermati bagaimana altcoin besar seperti XRP, Shiba Inu, dan Pepe mulai mempersiapkan potensi kenaikan nilai.

Ripple ($XRP): Raja Pembayaran Internasional, Kandidat Blue Chip Terbaik 2025

Ripple melalui tokennya, XRP ($XRP), melesat ke harga tertinggi sepanjang masa sebesar $3,65 (sekitar Rp60.624) pada 18 Juli, tepat di hari yang sama saat GENIUS Act ditandatangani. Angka tersebut berhasil melampaui rekor tahun 2018 sebesar $3,40. Namun kini, XRP telah terkoreksi ke kisaran $3,03 (sekitar Rp50.312), turun sekitar 17% dari puncaknya.

Kekuatan utama token ini terletak pada kemampuannya dalam memproses pembayaran lintas negara dengan cepat dan biaya rendah, menjadikannya alternatif modern bagi sistem lama seperti SWIFT. Keunggulan ini diperkuat oleh dukungan dari lembaga seperti UN Capital Development Fund dan pengakuan dari Gedung Putih.

Peran Ripple dalam regulasi juga makin signifikan setelah CEO Brad Garlinghouse diundang dalam forum tingkat tinggi bersama Presiden AS untuk membahas kebijakan cryptocurrency.

Momentum XRP juga diperkuat setelah pengadilan AS pada tahun 2023 memutuskan bahwa penjualan retail XRP tidak tergolong sekuritas. Keputusan ini mengakhiri konflik lima tahun antara Ripple dan SEC, serta menjadi kemenangan besar bagi industri crypto secara keseluruhan.

Selama 12 bulan terakhir, XRP telah melonjak 418%, jauh melampaui kenaikan Bitcoin yang hanya 88%. Setelah lonjakan pada bulan Juli, token ini tetap stabil di kisaran $3 meski pasar mengalami volatilitas tinggi.

Saat ini, Relative Strength Index (RSI) XRP berada di angka 53 setelah sempat menyentuh 59 kemarin. Ini mencerminkan lonjakan harga tajam yang kemudian mengalami pendinginan. Lonjakan tersebut kemungkinan dipicu oleh pemotongan suku bunga oleh The Fed serta persetujuan ETF spot XRP pertama. Meski begitu, belum terjadi lonjakan besar-besaran seperti yang diprediksi sebelumnya.

Ke depan, SEC dijadwalkan mengumumkan keputusan terhadap beberapa ETF spot XRP tambahan pada pertengahan Oktober. Jika disetujui, token ini berpotensi menembus harga $4 (Rp66.424) hanya dalam beberapa minggu.

Shiba Inu ($SHIB): Meme Coin Besar dengan Ekosistem yang Terus Berkembang

Shiba Inu ($SHIB) resmi diluncurkan pada Agustus 2020 dan kini telah menjadi meme coin terbesar kedua di dunia dengan kapitalisasi pasar mendekati $7,8 miliar (sekitar Rp129,526 triliun).

Selama 24 jam terakhir, harga SHIB terkoreksi 2%. Namun penurunan ini lebih ringan dibanding rata-rata sektor meme coin yang turun hingga 3%.

Mengacu pada koreksi pasar crypto secara keseluruhan sebesar 0,4% ke level $4,11 triliun, daya tahan SHIB menegaskan bahwa token ini memiliki nilai utilitas dan kapitalisasi pasar yang cukup besar, sehingga perilakunya cenderung menyerupai blue chip dibanding meme token biasa. Saat ini, SHIB diperdagangkan di kisaran $0.00001321 (Rp219,43).

Analisis teknikal menunjukkan potensi kenaikan lanjutan. Sepanjang tahun lalu, SHIB membentuk dua pola bullish: descending wedge dari November hingga Maret, serta pola flag sejak pertengahan Mei.

Jika mampu menembus level resistance di $0.000022 (Rp365,47), SHIB bisa menuju $0.00003 (Rp498,06) pada akhir Oktober. Dalam skenario bull run yang lebih besar, beberapa analis memperkirakan target harga bisa menyentuh $0.00006 (Rp996,12) hingga $0.00009 (Rp1.494,18) sebelum akhir tahun.

Tidak seperti kebanyakan meme coin, SHIB telah mengembangkan fungsi utilitas di dunia nyata. Ekosistemnya mencakup fitur privasi tambahan dan jaringan Shibarium—sebuah Layer-2 berbasis Ethereum yang mampu menurunkan biaya transaksi dan mempercepat validasi.

Pepe ($PEPE): Sensasi Meme Internet yang Bersiap Meledak

Pepe ($PEPE) diluncurkan pada April 2023 dan dengan cepat masuk ke jajaran meme coin dengan kapitalisasi pasar tertinggi, berkat popularitas karakter katak ikonik karya Matt Furie.

Kesuksesan PEPE memunculkan banyak proyek peniru, tetapi belum ada yang mampu menyaingi performanya. Kapitalisasi pasar PEPE saat ini berada di atas $4,6 miliar (Rp76,388 triliun). Bahkan, Elon Musk sempat menjadikan PEPE sebagai foto profil di akun X miliknya, memperkuat status token ini sebagai heavyweight dalam kategori meme coin.

Dengan harga saat ini sekitar $0.00001106 (Rp183,72), PEPE telah tumbuh 15% dalam dua minggu terakhir. Meski begitu, harganya masih 60,5% di bawah rekor tertingginya $0.00002803 (Rp465,59) yang tercapai pada akhir 2024. Para analis grafik mencatat terbentuknya pola falling wedge, yang sering menjadi sinyal breakout dalam waktu dekat.

Dengan RSI di kisaran 53, PEPE berada dalam zona netral, menunjukkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual, dan menyisakan ruang untuk kenaikan harga.

Sektor meme coin secara keseluruhan turun 3% semalam dengan kapitalisasi pasar gabungan mencapai $88,9 miliar (Rp1.476,283 triliun). Meskipun PEPE turun sejalan dengan pasar, token ini naik 4% dalam seminggu terakhir, mengungguli Bitcoin, Ethereum, dan XRP.

Komunitas percaya bahwa kondisi makro yang mendukung serta meningkatnya optimisme investor dapat mendorong PEPE menembus level tertingginya yang baru saat musim panas berlangsung.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Proyek Layer 2 Berbasis Bitcoin yang Siap Jadi Presale Crypto Terbaik 2025

Bitcoin Hyper ($HYPER) kini menjadi salah satu presale crypto yang paling banyak dibicarakan di tahun 2025. Proyek ini bertujuan meluncurkan jaringan Layer 2 pertama di Bitcoin yang menggabungkan elemen viral ala meme coin dengan skalabilitas tinggi dan sistem tata kelola terdesentralisasi.

Visi utama proyek ini adalah mengembangkan fungsi Bitcoin agar lebih fleksibel—termasuk dalam mendukung transaksi yang lebih cepat, integrasi smart contract, serta sistem keputusan berbasis komunitas.

Saat ini, presale HYPER telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $16,9 juta (sekitar Rp280,645 miliar), dan banyak analis memperkirakan token ini berpotensi naik 10 kali lipat atau lebih setelah peluncuran resmi nanti.

Jaringan HYPER dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), yang memungkinkan smart contract berjalan dengan kecepatan tinggi dan biaya transaksi yang sangat rendah.

Salah satu inovasi paling menonjol adalah Canonical Bridge. Fitur ini memungkinkan transfer BTC secara hampir instan di jaringan Layer 2 milik HYPER. Selain itu, Canonical Bridge juga mendukung pengembangan dApps, meme token, dan pembayaran on-chain dengan biaya sangat efisien.

Audit terbaru dari Coinsult menyatakan bahwa tidak ditemukan celah keamanan dalam protokol ini, sehingga menambah tingkat kepercayaan investor terhadap proyek.

Token $HYPER akan memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari staking, pemrosesan transaksi, hingga tata kelola komunitas. Peserta presale juga akan mendapatkan insentif berupa imbal hasil staking hingga 68% APY dan hak suara dalam menentukan arah pengembangan proyek setelah peluncuran.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi presale Bitcoin Hyper atau ikuti akun resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram.

Kunjungi laman presale resmi Bitcoin Hyper sekarang untuk ikut berpartisipasi.

