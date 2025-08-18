Traders attention : Le prochain signal d’achat de Bitcoin sur le marché obligataire

Le Bitcoin évolue autour de 116 661 $, mais un nouveau signal pourrait bientôt redessiner la tendance. Contrairement aux indicateurs techniques habituels, certains experts scrutent le marché obligataire. C’est là que se trouverait la clé du prochain point d’accumulation pour le BTC.

L’attention se porte notamment sur le ICE BofA Option-Adjusted Spread (OAS). Cet indicateur mesure l’écart de rendement exigé par les investisseurs pour détenir des obligations d’entreprises risquées par rapport aux bons du Trésor américain. Quand ce spread s’élargit, il reflète la peur. Et l’histoire montre que ces moments de stress ont souvent marqué des creux locaux pour Bitcoin.

Le contexte macro joue contre les obligations

Pour l’instant, l’OAS reste calme. Mais ce calme pourrait être trompeur. Si les spreads s’élargissent dans les prochains mois, conséquence logique d’un resserrement de liquidité, cela créerait un terrain favorable à l’accumulation de BTC.

La toile de fond est lourde : la dette américaine dépasse les 37 000 milliards de dollars, avec plus de 2,6 milliards $ d’intérêts à payer chaque jour. Les taux longs continuent de grimper. Le rendement du Treasury à 10 ans affiche 4,3 %, contre 3,9 % il y a un an. Les coûts d’emprunt s’alourdissent pour l’ensemble de l’économie.

Pour Joao Wedson, fondateur d’Alphractal, la conclusion est claire : « Une crise sévère arrivera tôt ou tard. Mais avant, l’euphorie a toutes les chances de s’imposer. » Selon lui, Bitcoin pourrait donc profiter d’une fenêtre d’opportunité en 2025, avant que la macro ne bascule franchement dans la douleur.

Les institutionnels achètent… mais les baleines vendent

Pendant ce temps, les institutionnels poursuivent leurs emplettes. La société Strategy vient d’annoncer l’achat de 430 BTC pour 51,4 millions $, portant son total à plus de 629 000 BTC. Une accumulation régulière qui confirme l’appétit croissant des grandes entreprises pour l’actif.

Mais les signaux on-chain révèlent une image contrastée. Le nombre d’adresses géantes détenant plus de 10 000 BTC a chuté au plus bas de 2025. Même constat pour les portefeuilles entre 1 000 et 10 000 BTC, en baisse continue depuis la mi-juillet. Les baleines prennent des profits.

La pression est accentuée par le réveil d’anciennes réserves. Plus de 32 000 BTC dormants depuis 3 à 5 ans ont bougé en une seule transaction, soit près de 3,8 milliards $. Un événement rare, et souvent synonyme de volatilité accrue.

Entre opportunité et risque à court terme

Le tableau est donc double. D’un côté, des institutionnels qui sécurisent du Bitcoin comme réserve stratégique. De l’autre, des baleines qui allègent leurs positions et des flux dormants qui pèsent sur la liquidité.

À court terme, cela peut alimenter des corrections brutales. Mais sur un horizon plus long, les tensions obligataires et le poids croissant de la dette américaine pourraient réactiver la narrative du Bitcoin comme valeur refuge.

Guetter le signal du marché obligataire

Les traders feraient bien de garder un œil sur le marché obligataire. Si les spreads de crédit s’élargissent, la peur pourrait déclencher le prochain signal d’achat majeur pour le Bitcoin.

En attendant, le marché reste fragile. Les institutionnels accumulent, mais les baleines vendent. La volatilité est donc presque garantie. La question n’est plus de savoir si un signal apparaîtra, mais quand et dans quelles conditions il se matérialisera.

