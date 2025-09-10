L’altcoin émergent qui change notre façon de dépenser les crypto-monnaies en 2025

La majorité des solutions de paiement en crypto-monnaies semblent encore maladroites. L’utilisation exige souvent des portefeuilles dédiés, des codes QR et des commerçants familiarisés avec la technologie blockchain.

SpacePay ambitionne de simplifier cette expérience grâce à un principe direct. Son système autorise les règlements en crypto-monnaies sur les terminaux de paiement déjà installés dans les magasins.

Cette start-up fintech londonienne a mis au point une solution fonctionnant avec les terminaux Android existants via une simple mise à jour logicielle. Son jeton utilitaire $SPY est actuellement en prévente au prix de 0,003181 $. Les premiers investisseurs précoces accèdent à ce qui pourrait transformer durablement le secteur des paiements cryptos.

Cet altcoin résout des problèmes réels

Le $SPY n’est pas limité aux paiements. Les détenteurs ont plusieurs prérogatives :

Droits de vote sur les décisions autour de la plateforme ;

Airdrops mensuels récompensant la fidélité ;

Accès en avant-première aux nouvelles fonctionnalités de l’écosystème.

Plus intéressant encore, le projet intègre aussi un mécanisme de partage des revenus permettant à la communauté de profiter directement des bénéfices générés.

L’élément distinctif de SpacePay réside dans sa volonté de résoudre un problème réel. Il ne s’agit pas de lancer un protocole DeFi supplémentaire. L’objectif est d’intégrer les crypto-monnaies dans le monde réel.

Plus de 325 portefeuilles sont déjà compatibles. Grâce à cela, les commerçants peuvent accepter des paiements sans investissement matériel supplémentaire ni formation spécifique.

Les utilisateurs peuvent régler leurs achats avec les crypto-monnaies qu’ils possèdent déjà. Que ce soit Ethereum, Binance Coin, Polygon, USDT et bien d’autres encore. Il n’est pas nécessaire d’adopter un jeton spécifique ou de télécharger une application supplémentaire. Toute crypto-monnaie présente dans un portefeuille peut être directement dépensée.

Sécurisation avancée des paiements en crypto-monnaies

Un obstacle majeur à l’adoption des paiements numériques par les commerçants réside dans la forte volatilité des cours. Un propriétaire d’entreprise ne souhaite pas perdre de l’argent sur une transaction.

Imaginez. Il encaisse aujourd’hui un règlement en Bitcoin. Demain, il constate une baisse de valeur de 20 %. SpacePay gère cette contrainte avec un mécanisme de conversion immédiate en monnaie locale.

Prenons l’exemple de ce client qui va régler un achat en crypto-monnaies. Le système effectue instantanément la conversion. Le montant est alors converti vers des devises telles que l’euro, le dollar ou toute autre monnaie préférée par le commerçant. Ce dernier perçoit des fonds stables.

De son côté le consommateur dépense facilement ses actifs numériques. Ce procédé supprime toute incertitude. Par ailleurs, il réduit les risques qui freinaient jusqu’ici l’adoption des paiements cryptos.

La conversion est ainsi exécutée en temps réel. Aucune période d’attente n’expose le commerçant aux variations de prix. De plus, les frais de traitement sont fixés à seulement 0,5 %. Ce qui est bien inférieur aux commissions habituelles pratiquées par les processeurs classiques. Celles-ci étant souvent comprises entre 2 et 3 %.

Une mise en œuvre simplifiée pour tous

L’atout majeur de SpacePay réside dans la simplicité de son déploiement. La plupart des solutions exigent de nombreux changements :

Matériel supplémentaire ;

Formation spécifique ;

Ajustements techniques complexes.

Le système SpacePay fonctionne avec les terminaux Android en place grâce à une simple mise à jour logicielle.

De nombreuses petites entreprises ont été découragées par le coût et la complexité de cette démarche. La possibilité a vite été écartée. Désormais, un café de quartier ou une librairie indépendante peut proposer des règlements en crypto-monnaies.

Pour cela, nul besoin d’un investissement lourd ou de ressources techniques supplémentaires. Aucun nouveau terminal n’est requis. L’installation reste très facile.

Enfin, SpacePay assure la sécurité grâce à un cryptage renforcé et une surveillance permanente. Les commerçants n’ont pas besoin de maîtriser les subtilités de la blockchain. Ils n’ont pas non plus à craindre les attaques informatiques. Ils vont juste constater que le paiement est validé. Puis, ils vérifient que les fonds sont crédités sur leur compte.

Tokenomique : répartition des jetons $SPY

SpacePay a conçu son modèle de distribution pour favoriser une expansion durable. En même temps, l’implication communautaire est renforcée. L’offre totale est fixée à 34 milliards de jetons $SPY. Voici leur répartition :

Vente publique (ICO) : 20 % – Mis à disposition durant la prévente

Le prix des jetons progresse à chaque étape de la prévente. Cela implique des conditions plus avantageuses aux premiers investisseurs. Les fonds collectés sont réinvestis dans l’amélioration de l’écosystème. Le modèle est alors transparent et incitatif pour l’ensemble des participants.

Réseau de commerçants en pleine croissance

SpacePay dispose déjà d’une solution opérationnelle et place la conformité réglementaire au cœur de son approche. Plus d’un million de dollars ont été réunis durant la prévente, signe d’une confiance solide des investisseurs.

En parallèle, l’entreprise scelle des partenariats concrets. Elle collabore avec des commerçants souhaitant accepter des paiements en crypto-monnaies.

Aujourd’hui, plus de 400 millions de personnes possèdent des cryptos. De nombreux jeunes consommateurs ont de l’argent à dépenser. Pourtant, la majorité des commerces n’acceptent toujours pas ce mode de paiement. SpacePay comble ce manque avec sa solution fluide et accessible aux deux parties.

Premiers pas avec $SPY

Obtenir des jetons $SPY est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site officiel de SpacePay. Il faut y connecter un portefeuille crypto tel que MetaMask ou WalletConnect. Les paiements sont possibles avec les principales crypto-monnaies. Citons ETH, BNB, MATIC, AVAX, USDT ou USDC.

La plateforme accepte également les règlements par carte bancaire pour les nouveaux venus dans l’univers crypto. Avec un prix de prévente à 0,003181 $, les premiers participants ont l’opportunité de sécuriser une position stratégique. Les prix vont probablement évoluer avec les listings potentiels sur les exchanges et l’ouverture à un marché plus large.

