Nordea tarjoaa nyt CoinSharesin Bitcoin ETP:n asiakkailleen

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 31, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä hieman alle 110 000 dollaria. Samaan aikaan pankkimaailmassa tapahtuu, kun Nordea avaa kaupankäynnin Bitcoiniin sidotulle rahastolle. Tämä viestii kasvavasta institutionaalisesta siirtymästä kohti digitaalisia omaisuuseriä. Tämä askel alleviivaa kasvavaa luottamusta säänneltyyn kryptosijoittamiseen.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron lasku 4 prosenttiin tuo markkinoille uutta likviditeettiä, ja sijoittajat pohtivat nyt, voisiko tämä käynnistää seuraavan suuren Bitcoin-rallin.

648 miljardin euron Nordea avaa kaupankäynnin Bitcoin-rahastolla

Nordealla on 648 miljardin euron varallisuus ja se on yksi Euroopan suurimmista pankeista. Nordea mahdollistaa pian asiakkailleen Bitcoiniin sidotun rahaston kaupankäynnin. Uuden tuotteen on valmistanut CoinShares International Limited, ja se tulee saataville Nordean kaupankäyntialustoille joulukuussa 2025.

Tämä merkitsee selvää siirtymää kohti digitaalisia omaisuuseriä. Nordean tiedotteen mukaan kryptomarkkina on kypsynyt, tarjoten turvallisempia ja läpinäkyvämpiä sijoitusvaihtoehtoja.

– Euroopan laajuinen kryptovaluuttoja koskeva sääntely-ympäristö on kehittynyt viime vuosina nopeasti ja samalla virtuaali- ja kryptovaluuttojen kysyntä on kasvanut Pohjoismaissa. Nordea on siksi päättänyt antaa asiakkailleen mahdollisuuden käydä kauppaa Bitcoinin hintakehitystä seuraavalla tuotteella Nordean kaupankäyntialustoilla, tiedotteessa sanotaan.

Vaikka Nordea ei anna sijoitusneuvontaa kryptojen suhteen, se mahdollistaa Bitcoinin hintaa seuraavan pörssinoteeratun tuotteen (ETP) kaupankäynnin. Toimenpide seuraa kasvavaa institutionaalista kysyntää säännellylle kryptosijoittamiselle, kun suuret pankit kuten JPMorgan ja Danske Bank tutkivat vastaavia vaihtoehtoja. Bitcoinin käyttöönotto Euroopan pankkisektorilla jatkaa siis kasvuaan.

Fed laskee korkoja – mutta markkinat odottivat jo liikettä

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) laski ohjauskorkoa 25 korkopisteellä 3,75–4 prosenttiin, mutta markkinat reagoivat laimeasti, koska liike oli laajasti odotettu. Bitcoin putosi noin 2,4 prosenttia sen jälkeen, kun Fedin puheenjohtaja Jerome Powell totesi viranomaisten olevan jakautuneita joulukuun mahdollisista lisäleikkauksista.

Analyytikot varoittivat, että politiikan epävarmuus voi rajoittaa likviditeetin virtausta riskisijoituksiin, kuten kryptoon. Silti osa pysyy optimistisina — 21Sharesin analyytikko Matt Mena huomautti, että marraskuu on historiallisesti ollut vahva kuukausi Bitcoinille, tuottaen keskimäärin yli 46 prosentin nousuja.

Lyhyen aikavälin heikkoudesta huolimatta taloustieteilijät odottavat, että matalammat korot elvyttävät kysyntää digitaalisille omaisuuserille vuoden loppuun mennessä, mahdollisesti ajaen Bitcoinin takaisin kohti sen ennätystasoja.

Saksan AfD ehdottaa Bitcoinin nostamista kansalliseksi strategiseksi omaisuudeksi

Saksan suurin oppositiopuolue, äärioikeistolaiseksi mielletty Alternative für Deutschland (AfD), on ehdottanut Bitcoinin tunnustamista kansalliseksi omaisuudeksi ja kehottaa lainsäätäjiä erottamaan sen muista kryptovaluutoista EU:n MiCA-kehyksen alla. Aloite varoittaa, että tiukka sääntely voisi vahingoittaa innovaatioita ja heikentää Saksan asemaa digitaalisessa rahoituksessa.

AfD vaatii myös arvonlisäverovapauksien säilyttämistä, itsehallinnollisen säilytyksen suojaamista ja Bitcoinin 12 kuukauden verovapauden säilyttämistä pitkäaikaisille omistajille. Lainsäätäjät ehdottivat lisäksi Bitcoinin sisällyttämistä Saksan kansallisiin varantoihin, kullankaltaisesti.

Tätä pidettiin merkkinä kasvavasta poliittisesta tuesta Bitcoinille Euroopassa, mikä vahvisti sijoittajien optimismia ja markkinatunnelmaa.

Bitcoin hintaennuste 31.10.2025

BTC/USD käy tällä hetkellä kauppaa hieman alle 110 000 dollarian tasolla ja konsolidoituu symmetrisen kolmion sisällä. Tämä rakenne usein ennakoi jyrkkiä liikkeitä. Bitcoinin kurssi pomppasi hiljattain tasolta 106 300 dollaria, jossa pitkät alasuuntaiset kynttilän varjot viestivät ostajien kiinnostuksesta.

Vastus on 111 500 dollarin kohdalla, mikä osuu yhteen 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) kanssa – se on aiemmin estänyt toipumisyrityksiä.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI-arvo 41 on nousemassa ylimyytyltä alueelta, mikä viittaa parantuvaan vauhtiin. Päätös päivän päätteeksi yli 111 500 dollarin voisi laukaista nousun kohti 115 900–119 700 dollaria, kun taas hylkäys voi palauttaa BTC:n takaisin tasoille 106 300 tai jopa 103 500 dollaria. Alhainen hinta voisi avata hyvän paikan ostaa Bitcoinia pitkään salkkuun.

Kauppiaat voivat harkita pitkiä positioita yli 111 600 dollarin tasolla ja asettaa stop-lossit alle 108 500 dollarin. Kun volatiliteetti kiristyy kolmion huipun lähestyessä, Bitcoin vaikuttaa olevan valmis suunnanmuutokseen, joka voi määrittää sen kulun marraskuulle.

Elon Muskin Grok AI uskoo 200 000 dollarin Bitcoiniin

Vaikka maailman johtava kryptovaluutta on hieman jäähtynyt lokakuun huippulukemista, X:n oma tekoälymalli Grok AI on herättänyt uudelleen keskustelua markkinoilla rohkealla ennusteellaan.

Grokin mukaan Bitcoinin kehitys viittaa siihen, että se voi nousta 200 000 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä. Nousua tukevat instituutioiden kasvava kiinnostus, vähenevä tarjonta sekä Bitcoinin asema globaalina arvonsäilyttäjänä.

Grokin mukaan Bitcoinin kehitys viittaa siihen, että se voi nousta 200 000 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tekoäly tarkensi, ettei se “usko” inhimillisessä mielessä; sen johtopäätös perustuu puhtaasti analyysimalleihin, jotka seuraavat pääomavirtoja ja kysynnän ja tarjonnan kehitystä.

Grok-mallin korostamat keskeiset tekijät:

Nopea instituutioiden omaksuminen ETF-tuotteiden ja kassavarojen kautta.

Bitcoinin rajoitettu 21 miljoonan kolikon tarjonta, josta lähes 19,9 miljoonaa on jo liikkeellä.

Kasvava kysyntä valtioilta ja yrityksiltä, jotka näkevät BTC:n inflaatiosuojana.

Onko 200 000 dollarin Bitcoin saavutettavissa vuoden 2025 loppuun mennessä?

Vaikka 200 000 dollaria kuulostaa kunnianhimoiselta, institutionaaliset pääomavirrat, louhintapalkkion puolittamisen aiheuttama niukkuus ja makrotalouden epävarmuus voivat tehdä siitä mahdollisen. Jos Bitcoin säilyttää nousutrendirakenteensa ylemmillä pohjaluvuilla, tekninen perusta pysyy vahvana.

Vahvistettu läpimurto yli 117 700 dollarin todennäköisesti vahvistaisi Grokin ennustaman kehityskulun, asettaen Bitcoinin seuraavan suuren nousuvaiheen tielle kohti vuotta 2025 – liike, joka voi jälleen määritellä globaalin digitaalisen omaisuusluokan arvostukset uudelleen.

Bitcoin Hyper: seuraava askel Bitcoinin kehityksessä Solanassa?

Bitcoin Hyper ($HYPER) tuo uuden vaiheen Bitcoin-ekosysteemiin. Vaikka BTC pysyy turvallisuuden kultastandardina, Bitcoin Hyper lisää sen, mitä Bitcoinilta on aina puuttunut: Solanan nopeuden.

Rakennettu ensimmäisenä Bitcoinin omana Layer 2 -ratkaisuna Solana Virtual Machinen (SVM) päälle, se yhdistää Bitcoinin vakauden Solanan korkean suorituskyvyn kehykseen. Lopputulos: salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luonti — kaikki Bitcoinin turvaamana.

Coinsultin auditoima projekti painottaa luottamusta ja skaalautuvuutta adoption kasvaessa. Ja vauhtia on jo nyt: ennakkomyynti on ylittänyt 25,2 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on vain 0,013195 dollaria ennen seuraavaa korotusta.

Kun Bitcoinin aktiivisuus kasvaa ja tehokkaiden BTC-pohjaisten sovellusten kysyntä nousee, Bitcoin Hyper erottuu siltana, joka yhdistää kaksi krypton suurinta ekosysteemiä. Jos Bitcoin rakensi perustan, Bitcoin Hyper voi tehdä siitä nopean, joustavan ja jälleen hauskan.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.