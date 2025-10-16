¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis de mercado y noticias EN DIRECTO – 16 de octubre de 2025
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Qué criptomoneda comprar hoy?. Cryptonews analiza los últimos movimientos del mercado para encontrar las próximas altcoins destacadas. Sigue en directo nuestros análisis de mercado y las últimas noticias.
El día comienza con un BTC a la baja, mientras analistas especulan con la llegada del fin para el ciclo alcista de la mayor criptomoneda del mercado.
Dato a considerar: los tenedores de Bitcoin a largo plazo han vendido más de 265.000 BTC en los últimos 30 días, una de las salidas mensuales más grandes desde comienzo de año.
