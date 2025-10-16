¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis de mercado y noticias EN DIRECTO – 16 de octubre de 2025

Compartir Copiado Última actualización: Octubre 16, 2025

¿Qué criptomoneda comprar hoy?. Cryptonews analiza los últimos movimientos del mercado para encontrar las próximas altcoins destacadas. Sigue en directo nuestros análisis de mercado y las últimas noticias.

El día comienza con un BTC a la baja, mientras analistas especulan con la llegada del fin para el ciclo alcista de la mayor criptomoneda del mercado.

Dato a considerar: los tenedores de Bitcoin a largo plazo han vendido más de 265.000 BTC en los últimos 30 días, una de las salidas mensuales más grandes desde comienzo de año.