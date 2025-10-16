BTC $108,886.87 -2.48%
ETH $3,925.42 -2.53%
SOL $186.58 -4.30%
PEPE $0.0000068 -4.40%
SHIB $0.000010 -3.12%
BNB $1,145.84 -3.53%
DOGE $0.18 -3.74%
XRP $2.36 -2.53%
Cryptonews Noticias

¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis de mercado y noticias EN DIRECTO – 16 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis de mercado y noticias EN DIRECTO - 16 de octubre de 2025
¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis de mercado y noticias EN DIRECTO - 16 de octubre de 2025

¿Qué criptomoneda comprar hoy?. Cryptonews analiza los últimos movimientos del mercado para encontrar las próximas altcoins destacadas. Sigue en directo nuestros análisis de mercado y las últimas noticias.

El día comienza con un BTC a la baja, mientras analistas especulan con la llegada del fin para el ciclo alcista de la mayor criptomoneda del mercado.

Dato a considerar: los tenedores de Bitcoin a largo plazo han vendido más de 265.000 BTC en los últimos 30 días, una de las salidas mensuales más grandes desde comienzo de año.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,872,818,868,303
-2.82
En el artículo
Bitcoin
BTC
$108,887
2.48 %
Bitcoin

Más

Noticias de Blockchain
El emisor de stablecoins Paxos crea más dinero que todo el planeta 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-16 12:57:06
Noticias de Blockchain
Los clientes europeos de OKX podrán hacer trading con sus fondos fuera de la plataforma
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-16 12:25:25
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores