La IA de ChatGPT5 predice el precio de XRP, HYPER y DOGE para fines de 2025

El mercado cripto enfrenta correcciones, pero memecoins y altcoins podrían ganar impulso si las condiciones macroeconómicas y regulatorias acompañan.

Las predicciones en un mercado volátil como el cripto suelen no ser tan sencillas debido a tantos factores involucrados, así que le preguntamos a ChatGPT5 sobre el precio de algunas criptomonedas y qué esperar para fin de año.

Hechos clave: El mercado cripto se encuentra en fase de corrección.

Liquidaciones masivas y toma de beneficios han provocado el retroceso.

Las altcoins podrían estar ganando terreno si las condiciones internas y macroeconómicas favorecen.

ChatGPT5 prevé alzas en los precios para fin de año.

La recuperación de Pump.fun podría favorecer al las memecoins y nuevas preventas.

HYPER podría ser una de las elegidas para el nuevo repunte

XRP – Fin de la incertidumbre regulatoria y la apuesta por los ETF

ChatGPT5 resalta la importancia del fin del caso de Ripple vs. SEC, lo que augura “tramos de subida con participación institucional”. Con las solicitudes en curso para ETF (fondos cotizados en bolsa) de XRP la expectativa para finales de año aumenta en los inversores.

Mientras tanto, la actividad en Ripple se mantiene, aunque hoy está a la baja debido a tomas de beneficio por parte de algunos inversores, la IA de OpenAI establece una proyección base en 3,5 dólares, con soportes entre los 3 y 3,10 dólares.

Con un impulso al alza, factores económicos beneficiosos, aprobación de al menos un ETF, XRP podría llegar a los 6 dólares. A la baja ChatGPT5, con base el histórico, predice un piso de 2,2 a 2,8 dólares.

HYPER – Narrativa de capa 2 para Bitcoin

Aunque aún está entre las preventas de criptomonedas, ChatGPT5 ha hecho un análisis de Bitcoin Hyper (HYPER) con base en métricas implícitas como la Valoración Totalmente Diluida (FDV), distribución y porcentaje de desbloqueos futuros, en cuanto a la profundidad que podría tener la criptomoneda una vez se liste en los exchanges.

Explica que, en inicio, HYPER tiene potencial de atraer flujo de inversiones en el corto plazo, mientras se recompense con la promesa de uso/ingresos.

Al formar parte de las memecoins con futuro, actores como Pump.fun afectan la visibilidad y crecimiento de los nuevos proyectos meme.

La predicción hecha por la IA marca un precio base sobre los 0,010 dólares, ahora si la versión de L2 es adoptada satisfactoriamente podría irse a los 0,05 dólares, con un flujo sostenido de nuevos participantes que se interesen en cómo comprar Bitcoin Hyper.

DOGE – La fuerza de la comunidad frente a la duda de pagos en X

En cuanto a Dogecoin (DOGE) según ChatGPT5 el “efecto red y marca” aún se mantiene, los tenedores siguen firmes y las ballenas continúan sumándose.

Está en vilo la propuesta de integrar a DOGE en el sistema de pagos de Elon Musk X Money que, aunque no hay confirmación aún, podría comenzar una fase alcista en el precio y llegar al dólar.

Con un escenario macro positivo (posibles recortes de los tipos por parte de la Fed y aprobación de ETFs cripto) se pronostica un precio ‘estable’ para DOGE de 0,25 dólares.