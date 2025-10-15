BTC $111,148.08 -1.77%
ETH $3,987.85 -3.40%
SOL $197.67 -2.51%
PEPE $0.0000072 -3.34%
SHIB $0.000010 -2.74%
BNB $1,167.64 -4.27%
DOGE $0.19 -2.84%
XRP $2.43 -2.91%
Cryptonews Noticias

[EN DIRECTO] Previsión de precio para Ripple hoy: análisis de precio y noticias cripto – 15 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
[EN DIRECTO] Previsión de precio para Ripple hoy: análisis de precio y noticias cripto - 15 de octubre de 2025
[EN DIRECTO] Previsión de precio para Ripple hoy: análisis de precio y noticias cripto - 15 de octubre de 2025

No todo va bien últimamente para la predicción de precio Ripple hoy, con un XRP que perdió los 3 dólares e incluso más en las últimas horas. A pesar de un intento de repunte, la tendencia sigue siendo negativa en “Uptober” que rara vez dio frutos positivos a la criptomoneda de Ripple.

El retroceso es real en distintas escalas de tiempo, con pérdidas del 17% en los últimos 30 días, 12% en la anterior semana y 3,80% en las últimas 24 horas. El precio Ripple es ahora mismo evaluado a 2,50 $.

En el día de hoy vamos a destacar las noticias más importantes de la criptomoneda, así como un análisis de alternativas a Ripple y las mejores preventas cripto a seguir de cerca.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,975,700,727,000
-10.62

Más

Noticias de Blockchain
Altcoin season: un evento que se producirá cuando nadie se lo espera 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-15 11:00:00
Noticias de Finanzas
Vuelve el temor de las criptomonedas: Trump amenaza a España con aranceles
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-15 10:12:50
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores