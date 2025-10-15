[EN DIRECTO] Previsión de precio para Ripple hoy: análisis de precio y noticias cripto – 15 de octubre de 2025

Compartir Copiado Última actualización: Octubre 15, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

No todo va bien últimamente para la predicción de precio Ripple hoy, con un XRP que perdió los 3 dólares e incluso más en las últimas horas. A pesar de un intento de repunte, la tendencia sigue siendo negativa en “Uptober” que rara vez dio frutos positivos a la criptomoneda de Ripple.

El retroceso es real en distintas escalas de tiempo, con pérdidas del 17% en los últimos 30 días, 12% en la anterior semana y 3,80% en las últimas 24 horas. El precio Ripple es ahora mismo evaluado a 2,50 $.

En el día de hoy vamos a destacar las noticias más importantes de la criptomoneda, así como un análisis de alternativas a Ripple y las mejores preventas cripto a seguir de cerca.