El emisor de stablecoins Paxos crea más dinero que todo el planeta
Hechos clave:
- El emisor de stablecoins Paxos ha acuñado por error 300 billones de dólares.
- La compañía atribuye este error a un problema técnico.
- El error ya fue corregido y el exceso de monedas quemadas.
- El monto supera la deuda americana y el PIB mundial.
Paxos crea más dinero en un minuto que todo el planeta en un año
Tras un error en las operaciones de la compañía Paxos, se ha creado una cantidad alucinante de stablecoins. El PYUSD que resulta de la colaboración entre Paypal y Paxos ha visto cómo, a pesar de una capitalización de mercado de 2.600 millones de dólares, se acuñaron 300 billones de dólares en un tiempo récord.
Más bien, si bien el incidente es llamativo y ha causado risas y críticas dentro de la comunidad cripto, Paxos ha podido solucionar el problema con una rápida quema del excedente de tokens.
También, cabe resaltar que no ha habido ninguna falla de seguridad, sino que el inocente surgió por un “error técnico”, como la calificó la propia empresa.
A modo de comparación, el monto descabellado de 300 billones de dólares es superior a la deuda americana (37 billones de dólares), al PIB mundial (117 billones de dólares) o al PIB español (1,73 billones de dólares).
Además, este monto supera ampliamente las capitalizaciones de mercado del oro (29,604 billones de dólares) y del Bitcoin (2,217 billones de dólares).
Un error con consecuencias para las stablecoins
A pesar de haber sido solucionado, el incidente ha tenido consecuencias en los mercados de la DeFi donde los mercados relacionados con el PYUSD han sido congelados por algunas plataformas como AAVE, como medida de precaución.
Al mismo tiempo, el PYUSD, una de las más grandes stablecoins del mundo, perdió su paridad con el dólar, alcanzando temporalmente los 1,04 dólares, según los datos de CoinMarketCap. Tras la quema de los tokens sobrantes, la situación volvió rápidamente a la normalidad.
La comunidad cripto, por su parte, no desaprovechó una oportunidad para hacerse la burla alegando que los trabajadores de Paxos se confundieron en las decimales y quisieron crear 300.000 PYUSD en vez de 300 billones de dólares en stablecoins.
Sin embargo, estas acuñaciones accidentales crean dudas del poder de los emisores de stablecoins que pueden crear y borrar en unos cuantos clics cantidades alucinantes de dinero. Además, no es el primer error de este tipo en el mundo de las stablecoins.
