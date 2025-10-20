BTC $111,082.60 2.07%
Criptomonedas al alza hoy: nuevas subidas y predicciones EN DIRECTO – 20 de octubre de 2025

El mercado de las criptomonedas vuelve a recuperar parte del terreno perdido con nuevas subidas de precio. En Cryptonews traemos las últimas noticias y las criptomonedas al alza hoy.

Sigue EN DIRECTO el minuto a minuto del mercado cripto y las nuevas oportunidades para seguir de cerca el último trimestre de 2025.

Comunicados de prensa
¿BTC alcanzará los 250.000 dólares en los próximos 76 días? – Hyper suma 24 millones a su preventa
2025-10-20 14:23:32
Noticias de Blockchain
Solana está listo para un nuevo rally alcista: ¿cuál es el nuevo objetivo de precio? 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-20 12:00:00
