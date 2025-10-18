Bitcoin: estas son las predicciones más locas del 2025

Además de las predicciones de precios alcistas, también existen en Polymarket predicciones sobre eventos que podrían cambiarlo todo para el Bitcoin. Estas son las más importantes del momento.

Hechos clave: El Bitcoin está cada vez más cerca de tocar los 100.000 dólares en el mes de octubre.

Bitcoins vs oro, la batalla del año 2025 va favoreciendo al oro.

Hay actualmente un 19% de probabilidades de que un nuevo país decida comprar BTC en 2025.

Las posibilidades de que Estados Unidos adquieran Bitcoin para sus propias reservas nacionales cayeron en picado.

¿Terminó la esperanza para el precio del Bitcoin?

El año 2025 está más cerca del final que del comienzo y varias predicciones acerca del Bitcoin están llegando a su fin. De lo positivo a lo negativo, Polymarket siempre está pendiente de las últimas tendencias cripto, considerando una multitud de apuestas a la vez.

En primer lugar, la predicción de precio para Bitcoin en octubre es cada vez menos una incógnita, a medida que el mes prosigue y se acerca a su final. Si a principio de mes los inversores esperaban mucha más gloria, es ahora hacia los 100.000 dólares que nos podríamos orientar.

Polymarket: probabilidades para Bitcoin

Según las apuestas de Polymarket, las probabilidades de tocar los 100.000 dólares en lo que queda del mes de octubre están subiendo, a medida que baja el precio del BTC, y ya subieron un 33%.

También en relación con los rendimientos, ya está claro que el oro está volando muy alto, tras un nuevo máximo histórico superior a los 4.200 dólares. En su batalla de cimas contra el Bitcoin, el oro ya lo supera totalmente con una ganancia anual del 63% contra el 16% para el BTC.

Como consecuencia, las probabilidades de que el Bitcoin tenga mejor rendimiento que el oro en 2025 han caído en picado a lo largo del año, pasando de máximos del 73% en julio al valor actual de 15%.

Una adopción menos buena de lo esperada

Más allá de los precios, también hay varias predicciones que los interesados en las mejores criptomonedas para invertir buscan.

De las que podrían tener las mayores consecuencias sobre el precio del Bitcoin, es imposible no mencionar la predicción relacionada con Satoshi Nakamoto y a algún movimiento en sus billeteras.

Sin bien un movimiento de estas billeteras podría ser una mala noticia para el mercado cripto, las probabilidades son extremadamente bajas a día de hoy, con 5% para lo que resta del año 2025, a pesar de un repunte hacia el 14% esta semana.

Del lado de la adopción, a pesar de un año 2025 muy esperanzador al principio, todo parece terminar de otra forma. Si con la llegada de Donald Trump se esperaba una reserva nacional de Bitcoin, poco se ha llevado a cabo hasta ahora. Al final, si bien se decretó una reserva estratégica, todavía no se ha procedido a ninguna adquisición si excluimos las confiscaciones de Bitcoin en investigaciones criminales por parte de los Estados Unidos.

Predicciones para octubre de Bitcoin en Polymarket

A día de hoy, las probabilidades cayeron de un máximo histórico de 77% en marzo a una posibilidad de 11%.

También, en comparación al inicio de año, hay cada vez menos probabilidades de que algún país del mundo compre Bitcoin en lo que resta de año. De un valor máximo cercano al 81% en enero y 83% en octubre, pasamos a 18% en Polymarket.