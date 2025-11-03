Prinz Andrew empfing Krypto-Geschäftsleute im Buckingham Palast für 1,4 Millionen Pfund: BBC

Ferguson verdiente über 200.000 £ an der Pegasus Group Holdings, deren Bitcoin Mining-Projekt zusammenbrach.

Berichten zufolge arrangierte Prinz Andrew eine private Führung durch den Buckingham Palast für zwei US-Geschäftsleute, die in ein gescheitertes Mining-Projekt für Kryptowährungen verwickelt waren und sich bereit erklärt hatten, seiner Ex-Frau Sarah Ferguson bis zu 1,4 Millionen Pfund zu zahlen, wie eine Untersuchung der BBC ergab.

Ferguson verdiente mehr als 200.000 Pfund an der Pegasus Group Holdings, deren Bitcoin Mining-Projekt gescheitert ist.

Die Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, da der Buckingham Palast versucht, ihm die verbleibenden königlichen Titel zu entziehen.

Das Treffen fand im Juni 2019 statt, während Königin Elizabeth II. in der Residenz weilte. Dies warf neue Fragen über Andrews Nutzung königlicher Privilegien für private Geschäfte auf.

Prinz Andrew begrüßte Krypto-Führungskräfte, die an einem 1,4 Millionen Pfund schweren Deal beteiligt waren, bei einer Veranstaltung im Palast

Die Geschäftsleute Jay Bloom und Michael Evers, Mitbegründer der in Arizona ansässigen Pegasus Group Holdings, wurden im Auto des Duke of York durch die Tore des Palastes chauffiert, bevor sie später am Tag an Andrews Geschäftsveranstaltung Pitch@Palace teilnahmen.

Ferguson, der bei Pegasus als „Markenbotschafter“ angestellt war, gesellte sich am Abend zu den beiden, um mit Andrew und seiner Tochter, Prinzessin Beatrice, zu Abend zu essen.

Pegasus behauptete, in der Wüste von Arizona ein großangelegtes, mit Solarenergie betriebenes Bitcoin Mining aufzubauen, aber das Projekt brach innerhalb eines Jahres zusammen, so dass die Investoren Millionen verloren haben.

Aus Gerichtsakten ging später hervor, dass nur 615 von 16.000 geplanten Generatoren jemals gekauft wurden und nur Bitcoin im Wert von 25.000 £ produziert wurden.

US-Investoren gewannen schließlich einen Schiedsspruch in Höhe von 4,1 Millionen Dollar, nachdem sie das Unternehmen des Missbrauchs von Geldern beschuldigt hatten – ein Urteil, gegen das Bloom Berufung eingelegt hat.

Aus Dokumenten, die der BBC vorliegen, geht hervor, dass Ferguson für ihre Arbeit bei Pegasus mehr als 200.000 Pfund erhalten hat. Ein Vertrag berechtigte sie zu einem zusätzlichen Bonus von 1,2 Millionen Pfund und zu Aktien des Unternehmens.

Ihr Vertrag sah Reisen erster Klasse, Fünf-Sterne-Unterkünfte und professionelle Stylingdienste vor, besagte aber, dass sie keine Verantwortung für die technischen Ansprüche des Unternehmens trug.

Die Enthüllungen wecken erneut Bedenken über die finanziellen Beziehungen von Andrew und Ferguson und die verschwommenen Grenzen zwischen ihrem königlichen Status und ihren privaten Unternehmungen.

Der Buckingham Palast bestätigte letzte Woche, dass formale Schritte unternommen werden, um Andrew seine verbleibenden Titel und seine Residenz in Windsor zu entziehen, da seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein immer wieder unter die Lupe genommen werden.

Pegasus-Mitbegründer Bloom bestritt, die verstorbene Königin während seines Palastbesuchs getroffen zu haben, gab aber zu, Andrew und Ferguson für die Organisation der Tour gedankt zu haben.

